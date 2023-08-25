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> 圖文創作 > ★桃園●龍潭＊三坑自然生態公園＊一秒來到峇里島偽渡假感公園，公園腹地超大景色優美生態豐富，餵魚、野餐、戲水，一次滿足，超夯的親子好去處～

★桃園●龍潭＊三坑自然生態公園＊一秒來到峇里島偽渡假感公園，公園腹地超大景色優美生態豐富，餵魚、野餐、戲水，一次滿足，超夯的親子好去處～

2023-08-25 01:29:24 Mumu 人氣：167
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窩客好文

Mumu

發表篇數：20篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

 三坑自然生態公園 網美級免費玩水點～

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好天氣很適合來這裡走走，有大片的草皮可以野餐，也能帶著滑步車、腳踏車來這好好放電孩子～

🌴 三坑自然生態公園

📍桃園市龍潭區三坑村 (直接Google地圖導航)

🕐 24小時開放

🅿️ 有免費停車場、路邊停車

🌟這邊也有ubike 可以租借，騎車遊賞河岸風景～有設置廁所很貼心，假日還有攤販餐車，覓食也超方便！

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公園腹地很大，有3.8公頃的原始生態，處處都綠意盎然，一年四季有著不一樣的風景，都很適合親子、朋友、情侶來走走逛逛。蜿蜒的不到可以散步、騎車都很不錯，環境超愜意～

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這裡有個大觀景平台，有涼亭座位區可以休憩，兄妹最喜歡在這裡餵魚了，可以帶麵包屑或魚飼料來餵食喔～

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這邊的魚魚都很餓，餵起來很有成就感，生態很豐富，能看到不少的白鷺鷥，我們還看到白鷺鷥來回在水面上覓食，很真實的自然生態。

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之前假日周邊都有攤販餐車，2023年8月份去的時候外圍道路正在整修，攤販就變少了，不然這邊覓食也很方便，野餐的話就盡量自備餐點囉。

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最熱門的打卡點就是這裡的『水上茅草涼亭』，搭配上湖岸景觀，讓人一秒有錯覺以為到了峇里島渡假，實在是超級美！超多網美都會特地來這裡打卡拍照～不過記得不要挑大雨過後來，因為橋有可能被水淹滅😂

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夏日最熱門的戲水點，流動溪水超清涼，還能看到小魚、小蝦，帶水槍來這裡玩可以玩很久，水不算太深，長長的溪流可以選擇自己喜歡的位置玩，大人也能泡泡冰涼的溪水超消暑。不過假日這裡很熱門，建議早點到會比較好😉（水裡的石頭有點滑，要注意喔）

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假日來這散步野餐溜小孩都超棒的，可以順遊三坑老街、大溪老街、很夯的龍潭大池客家Hello Kitty，來個輕鬆的一日龍潭親子遊

🌴 三坑自然生態公園

📍桃園市龍潭區三坑村 (直接Google地圖導航)

🕐 24小時開放

🅿️ 有免費停車場、路邊停車

🌟這邊也有ubike 可以租借，騎車遊賞河岸風景～有設置廁所很貼心，假日還有攤販餐車，覓食也超方便！

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