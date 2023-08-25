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> 圖文創作 > [台北早午餐]大安區忠孝敦化站「At.First早寓」東區平價又驚艷的早午餐/餐點選項多每個都好心動/各式早午餐都好滿足好飽口/環境乾淨又愜意(附菜單)

[台北早午餐]大安區忠孝敦化站「At.First早寓」東區平價又驚艷的早午餐/餐點選項多每個都好心動/各式早午餐都好滿足好飽口/環境乾淨又愜意(附菜單)

2023-08-25 07:37:27 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：158
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：245篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：At First Brunch 緣來 忠孝店
place台北市大安區延吉街70巷5弄6號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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At.First早寓

地址:106台北市大安區延吉街70巷5弄6號

電話:0287726867

營業時間:10:00–21:00

<正文開始>

哈摟大家

今天要來分享最愛的早午餐拉

At.First早寓

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店家位於大安區忠孝敦化站附近巷弄內

是間平價又吃得飽的早午餐拉

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外觀是透明落地窗

上面就寫著大大的早寓

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室內透明明亮

還有可愛植生

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<菜單>

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<上菜嘍>

因為餐點都是現點現做

所以上菜大概要等15-20分

當天是下午到大概3分坐滿

 

托斯卡尼嫩煎雞腿排早午餐$360

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雞腿排現煎 皮酥酥脆脆的

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裡面有法式吐司 雞腿排 嫩蛋 沙拉 薯條

整個配置該有的都有啦

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蠻喜歡他的法式吐司鬆鬆軟軟的

綿密中帶有奶香

 

玫瑰花燻鮭魚班尼迪克蛋$370

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看看這個美美的玫瑰花

鮭魚鮮嫩好吃 

  

配上班尼迪克蛋多汁鮮嫩 

 

安格斯黑牛8OZ板腱牛排早午餐$499

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你看看這個肉是不是太浮誇啦

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牛烤的剛剛好美味 肉慾控一定會超滿足

 

活菌松阪豬歐姆蕾$300

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松阪豬帶有孜然香氣 但烤的有點小硬

歐姆蕾裡面包了滿滿的乳酪起司 蛋也給的很足

對於喜歡吃蛋和起司控的人來說非常過癮

  

大蒜麵包的蒜味香噴噴又不會過重

麵包不會太硬烤的剛剛好

<來個小總結>

好好食的忠孝敦化平價早午餐 

餐點選擇多 而且都用心料理

 

<資訊欄>

At.First早寓

地址:106台北市大安區延吉街70巷5弄6號

電話:0287726867

營業時間:10:00–21:00

 

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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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