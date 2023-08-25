At.First早寓

地址:106台北市大安區延吉街70巷5弄6號

電話:0287726867

營業時間:10:00–21:00

<正文開始>

哈摟大家

今天要來分享最愛的早午餐拉

At.First早寓

店家位於大安區忠孝敦化站附近巷弄內

是間平價又吃得飽的早午餐拉

外觀是透明落地窗

上面就寫著大大的早寓

室內透明明亮

還有可愛植生

<菜單>

<上菜嘍>

因為餐點都是現點現做

所以上菜大概要等15-20分

當天是下午到大概3分坐滿

托斯卡尼嫩煎雞腿排早午餐$360

雞腿排現煎 皮酥酥脆脆的

裡面有 法式吐司 雞腿排 嫩蛋 沙拉 薯條

整個配置該有的都有啦

蠻喜歡他的法式吐司鬆鬆軟軟的

綿密中帶有奶香

玫瑰花燻鮭魚班尼迪克蛋$370

看看這個美美的玫瑰花

鮭魚鮮嫩好吃

配上班尼迪克蛋多汁鮮嫩

安格斯黑牛8OZ板腱牛排早午餐$499

你看看這個肉是不是太浮誇啦

牛烤的剛剛好美味 肉慾控一定會超滿足

活菌松阪豬歐姆蕾$300

松阪豬帶有孜然香氣 但烤的有點小硬

歐姆蕾裡面 包了滿滿的乳酪起司 蛋也給的很足

對於喜歡吃蛋和起司控的人來說非常過癮

大蒜麵包的蒜味香噴噴又不會過重

麵包不會太硬烤的剛剛好

<來個小總結>

好好食的忠孝敦化平價早午餐

餐點選擇多 而且都用心料理

<資訊欄>

At.First早寓

地址:106台北市大安區延吉街70巷5弄6號

電話:0287726867

營業時間:10:00–21:00

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