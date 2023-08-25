史上最大巨無霸400倍大的樂事釣魚機，全台互動體驗活動開始囉，只要在一分鐘內釣一包送您一箱，活動開始前主持人也會發送，沒有排到的朋友，也可以在現場拍照區拍照打卡，一樣可免費獲得樂事一包，這麼好康的活動分享給大家，即日起至9月初，都可追尋快閃樂事美味釣魚機，一起把美味的樂事釣起來。

樂事美味釣魚機活動有三區：

美味釣魚機：限時60秒釣幾包樂事、帶走幾箱樂事洋芋片

美味拍照區：拍照上傳完成指定留言，即可帶走1包樂事

小朋友釣魚機：小朋友可以免費體驗釣魚一次。

我們參加7月宜蘭場，在新月廣場舉辦。影片分享

拍照打卡上傳即可兌換樂事一包。

2023樂事美味釣魚機送歡樂熱點

5/13-14 13:00-21:00 台北三創生活園區

6/3-4 13:00-21:00 新竹Big City 遠東巨城購物中心

6/10-11 12:00-20:00 MITSUI OUTLET PARK 台中港

7/8-9 12:00-20:00 高雄巨蛋戶外廣場

7/15-16 12:00-20:00 遠東百貨花蓮店

7/29-30 12:00-20:00 宜蘭新月廣場

8/5-6 12:00-20:00 高雄巨蛋戶外廣場

8/26-27 13:00-21:00 台中大遠百

9/2-3 13:00-21:00 台北華山1914文創園區

9/9-10 12:00-20:00 台北圓山花博公園

詳細活動時間地點請以官方公告為準 釣越多享越多等你來挑戰

詳細活動辦法：https://reurl.cc/51dDDv

以上資訊來自官網

可以坐在巨無霸釣魚機上，挑戰看看可以釣起幾包樂事，相當有趣又好玩。

遊樂設施規則：每場次6人。每小時開放48人，一定要帶有照片的證件，每人一年限一次。

1.使用者限制:(1)年齡限制：12-65歲之間人員乘坐。(2)體重限制:100公斤以下之人員乘坐。

2.未滿18歲以上之青少年者,需有監護人在場陪同。

3.孕婦、高血壓、心臟病、酒醉(飲酒後)或身體不適者(含行動不便需攙扶、拐杖行走或無法自行上下樓梯)請勿乘坐。

第一次參加，覺得還蠻有挑戰性的，感覺比想像中還要難，釣杆上有磁鐵，樂事上也有磁鐵，靠吸力釣起，但要安全的將它送到手上不掉落反而比較困難。不過是很新鮮的體驗就是了～影片分享

我們兩個總共釣到三箱，還沒參加的朋友建議可以找時間挑戰看看，還蠻有趣的，重點是釣中一包就有一箱，CP值超高的喔～

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