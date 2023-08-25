台南捷絲旅超有度假FU，因為太喜歡這裡了，決定帶家人再次前往，來這不需安排特別的行程，我們從下午一直待到隔天中午，享受飯店設施，品嚐五星級早餐，飯店裝潢很美，到處都有休憩區，免費咖啡、小點心可以休憩賞景放鬆，飯店富有設計感，設備新穎，捷絲旅台南十鼓館從外觀到內部都讓人驚艷，房間有景觀陽台、絕美露天泳池，成為台南度假夢幻首選。

房間設有小陽台，擁有大片落地窗可以引光入室，讓人如沐在大自然懷抱裡。

窗外看出去的景色，運氣好還可以看到火車行駛。

一進去就充滿渡假的氛圍，大廳具低調具奢華感，有精緻沙發座椅，充滿設計感黑白花磚、木紋地板，讓人好放鬆。

一樓大廳旁有簡單點心吧免費享用，若不足也有提供泡麵點心飲料可以購買。

我們於暑假前往，還有限定快閃的呷清冰，享受重返童年的單純快樂～

二樓鼓逸廊交誼廳充滿復古風，每個座位區都有特色。影片分享

我們這次入住：鼓悅客房：兩小床約8.2坪，空間寬敞，還附有戶外小陽台。

絕美露天泳池，可惜游泳池有開放時間： 9:00-11:30，13:00-17:30，想要使用設施要特別注意一下開放時段。非開放時間禁止進入。

鼓悅客房內有沙發，還有設置小椅墊方便小朋友使用，超貼心的。

陽台景觀外的視野極好，可以居高臨下欣賞台南巿區美景。

奇美博物館就在旁邊。

讓人好有放鬆度假的感覺～

捷食藝餐廳座位寬廣、高雅舒適，讓人感覺像在五星級飯店用餐一樣。

台南捷絲旅早餐曾入圍2022HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎喔～

自助吧區採ㄇ字型，中島長方型的設計，拿取方便，餐點擺盤非常精𡟹，每樣看起來都好可口。

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