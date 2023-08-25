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台南住宿推薦【捷絲旅台南館】平價奢華高空美景飯店/絕美露天泳池/享受五星級主廚早餐/台南超Chill度假聖地

2023-08-25 08:43:26 大海愛上藍天 人氣：151
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1457篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：捷絲旅 台南十鼓館
phone06-2662-528
place台南市仁德區文華路二段300號
作者本次評價：
4.55
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.00
CP值
5.00
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台南捷絲旅超有度假FU，因為太喜歡這裡了，決定帶家人再次前往，來這不需安排特別的行程，我們從下午一直待到隔天中午，享受飯店設施，品嚐五星級早餐，飯店裝潢很美，到處都有休憩區，免費咖啡、小點心可以休憩賞景放鬆，飯店富有設計感，設備新穎，捷絲旅台南十鼓館從外觀到內部都讓人驚艷，房間有景觀陽台、絕美露天泳池，成為台南度假夢幻首選。

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房間設有小陽台，擁有大片落地窗可以引光入室，讓人如沐在大自然懷抱裡。

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窗外看出去的景色，運氣好還可以看到火車行駛。

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 一進去就充滿渡假的氛圍，大廳具低調具奢華感，有精緻沙發座椅，充滿設計感黑白花磚、木紋地板，讓人好放鬆。

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一樓大廳旁有簡單點心吧免費享用，若不足也有提供泡麵點心飲料可以購買。

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我們於暑假前往，還有限定快閃的呷清冰，享受重返童年的單純快樂～ 

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二樓鼓逸廊交誼廳充滿復古風，每個座位區都有特色。影片分享

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我們這次入住：鼓悅客房：兩小床約8.2坪，空間寬敞，還附有戶外小陽台。

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絕美露天泳池，可惜游泳池有開放時間： 9:00-11:30，13:00-17:30，想要使用設施要特別注意一下開放時段。非開放時間禁止進入。

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鼓悅客房內有沙發，還有設置小椅墊方便小朋友使用，超貼心的。

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陽台景觀外的視野極好，可以居高臨下欣賞台南巿區美景。

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奇美博物館就在旁邊。

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讓人好有放鬆度假的感覺～

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捷食藝餐廳座位寬廣、高雅舒適，讓人感覺像在五星級飯店用餐一樣。

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台南捷絲旅早餐曾入圍2022HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎喔～

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自助吧區採ㄇ字型，中島長方型的設計，拿取方便，餐點擺盤非常精𡟹，每樣看起來都好可口。

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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