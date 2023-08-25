2023八里最新沙雕展在八里左岸浪漫展開，展期一直到2023/10/17，夜晚還有光雕秀可欣賞，白天沿著海邊看沙雕，而夜晚就搖身一變成為城市光廊超夢幻的，必拍場景有神族殿堂、愛箭穿心、月下老人、黃金海洋與女神、愛心花廊隧道等，愈夜愈美麗。建議最佳觀賞時刻為夕陽西下前，可同時欣賞八里最美的夕陽、夜景、沙雕展、光雕秀一次完成，隨著變幻莫測的光影和音效，帶給我們全新的感動與體驗，成為新北最佳約會所在。

八里光雕展：時間：2023/8/13～2024/1/9，每日18:30~22:00亮燈，喜歡的朋友記得把握時間前往。

八里光雕展必拍場景：愛箭穿心，成為八里最浪漫的休憩涼亭。影片分享

2023八里最新沙雕展以"神話八里"為主題，展期即日起至2023/10/17。影片分享

2023八里光雕展，到處都充滿愛的藝術裝置

走在其中夢幻至極～

以海洋為背景，彷佛穿越大海來到八里左岸，一朵朵藍色的玫瑰花，象徵奇幻的浪漫。

八里光雕展必拍場景：大大的LOVE藝術裝置

這次所設計的神族殿堂是全場最耀眼的，也是我最喜歡的藝術裝置，一座位於海邊夢幻城堡，旁邊還有彩虹光影，美的不可思議～

可以走入城堡內欣賞藝術作品，感覺就像走入海裡城堡，進入夢幻的海底世界～

八里光雕展必拍場景：神族殿堂

八里光雕展必拍場景：萬箭穿心

一樣有大海為背景的休憩涼亭。

八里光雕展必拍場景：月下老人，千里姻緣一線牽，來這找尋屬於你自己的愛情～

八里左岸漫步廣場，這裡有最佳觀海平台，還有雙人浪漫海景躺椅

八里新景點2023|八里左岸漫步廣場|海景第一排雙人躺椅和鞦韆|翠堡活動區遊戲場|八里親子共遊好所在

白天可欣賞八里城市沙雕展

以時光隧道的方式讓我們彷佛穿越古今，探索神話色彩之旅。

2023沙雕展共展出16座沙雕作品。

這次打造古老傳說的場景氛圍，連埃及法老王都來了～

除埃及法老王，還有來自世界各地的神話故事代表。

園區規劃有埃及神話區、東方神話區、日本神話區、韓國神話區、希臘神話區等五大神話區

白天與夜裡欣賞不同的美，這次光雕秀和沙雕展精彩可極，找時間來感受一場愛與美的奇幻之旅

2023八里最新沙雕展展期到2023/10/17，八里光雕展：時間：2023/8/13～2024/1/9，地點在八里左岸

2023淡水美拍景點│淡水金色水岸│淡水日本警官宿舍│淡水禮拜堂│淡水元記小鋪│Kr4cut 韓風拍貼館│新北淡水一日遊

淡水平價人氣早午餐【朝食暮饗】淡水捷運站附近/招牌必點早午組合餐80元起/清新明亮用餐環境/淡水CP值高早午餐

八里新景點2023|八里左岸漫步廣場|海景第一排雙人躺椅和鞦韆|翠堡活動區遊戲場|八里親子共遊好所在

2023新北最新海景酒店【八里福朋喜來登酒店】淡水河畔無邊際泳池/超美的大廳酒吧隱藏版星巴克咖啡/坐擁河景第一排八里全新度假聖地

淡水高空景觀餐廳【貳樓淡水站前店】一次將無敵山海美景盡收眼底/淡水捷運站出站即到達/大都會商場/充滿南洋風超Chill海景餐廳

2023新北河濱蝶戀季│板橋蝴蝶公園地景花海│園區必拍五大場景│蝴蝶公園觀景平台│巨型蝴蝶光雕秀浪漫登場

新北隱藏版打卡秘境|關渡右岸關渡大橋景觀樓|漂浮旋轉樓梯|360度超美觀景平台|欣賞關渡大橋最佳視角|婚紗攝影拍攝秘境

2022新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

2021淡水金色水岸│淡水必吃美食│喝咖啡看海景│淡水榕堤水灣餐廳│享受悠閒的樂活單車之旅

八里打卡秘境|關渡左岸大橋景觀樓|漂浮旋轉樓梯|360度超美觀景平台|觀景步道走上關渡大橋欣賞淡水河美景

淡水輕軌一日遊│跟著幾米包山包海去旅行│賞櫻看海吃冰│全新幾米彩繪列車│享受低碳環保綠色輕旅行

2020八里新亮點|八里心心相映廣場|八里結婚廣場|五大夢幻場景閃亮登場|新北最浪漫約會景點

文章標籤