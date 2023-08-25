富春雞肉

位於台北101/世貿站附近步行僅需5分鐘，就能抵達吳興街便當一條街隱身巷弄內的富春雞肉，主打每日新鮮直送嚴選台灣紅羽土雞，做成雞腿飯、舒肥雞胸飯等，還能搭配暖心雞湯當做午餐晚餐，以現在物價飛漲的台北市精華地段信義區來說，富春雞肉價格相對親民，85-115左右就能飽餐一頓，是北醫學生、附近上班族熱愛的平價大份量北醫美食之一，也難怪富春雞肉用餐時間超快就客滿，想吃要趁早以免賣完向隅，吳興街美食推薦給軟絲們。

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從台北101/世貿站2號出口走過來大約5分鐘就能看到富春雞肉，在眾多信義區美食中，文青字型顯眼質感，價格卻是平價親民，這也難怪用餐時間一到店內就座無虛席，很適合來吃吳興街午餐晚餐!

吳興街美食 富春雞肉用餐環境

富春雞肉用餐區域明亮，木質裝潢帶點簡約設計感，座位數不算太多大約20個左右，前方是半開放料理區域，可以看到現切雞肉&燙青菜的備餐過程，除了內用外，富春雞肉也能外帶外送，不知道吃什麼就來富春雞肉飽餐一頓吧!

吳興街美食 富春雞肉美食介紹

百斬雞肉(雞胸、雞翅去骨切丁)(NT85)(加50%肉+20)

本來想說雞肉飯應該小小碗的，結果富春雞肉的碗拿起來超有份量，上面鋪滿滿雞肉、還有高麗菜跟一顆荷包蛋，遮住下方根本看不到白飯阿，在台北市信義區這樣只賣85，真的大份量可以吃飽又吃好!

富春雞肉每日新鮮直送溫體紅羽土雞，肉切成好入口的大小，雞胸肉甜甘嫩口，雞翅去骨的部分則是帶點點皮咬起來膠質滿滿很有Q勁，鮮美軟嫩，蛋液拌入飯中，除了有雞油香氣還有濃稠口感，一整碗扒著扒著很快就吃光見底了!

富春雞肉飯(舒肥雞胸)(NT105)(加蛋+10)

一般雞胸都很怕太乾柴，富春雞肉的肉感柔美完全不澀口，還帶點點水潤咬下去肉香四溢，尤其醬油增添了股鹹香，沒有可怕雞味反倒是香甜甘口很下飯，底層搭配兩種青菜，是碗健康營養均衡的雞肉飯!

雖然這碗原本沒有荷包蛋，但軟西建議一定要加，加蛋+10元在北部算正常價格，蛋液裹覆著顆顆飽滿米飯，滑口蛋香絕佳享受!

看那順勢流出來的金黃蛋液，口水都流下來啦!

富春雞腿飯(去骨雞腿)(NT115)(加蛋+10)

與剛剛雞胸相比，腿肉帶皮多了分彈牙圓潤，紮實Juicy又滑嫩Q口，雞皮彿過嘴唇留下滿滿油潤雞香氣，尤其富春雞肉已經貼心去骨，沒骨頭雞腿肉吃起來更過癮啦!

富春雞肉的配菜也沒有馬虎，小黃瓜超級鮮脆咬起來卡滋卡滋作響，瓜味濃厚，高麗菜川燙後淋上一點雞油更添芳香!

香菇雞湯(NT45)

在台北市區常常動不動就要80、90的香菇雞湯，富春雞肉很佛心價格45!吃一碗好吃雞肉飯加碗暖心暖胃湯品，不會花掉大把銀兩真的超平價親民!

雞湯裡面超大隻雞翅，皮嫩肉軟喝起來滿滿濃郁雞香味，喝起來卻不會太濃稠黏口，反而是清新淡雅回甘口感，一口湯一口飯就是完美的一餐。

貢丸蘿蔔湯(NT35)

富春雞肉湯品尾韻潤口回甘，配上脆彈有回饋感貢丸和清甜蘿蔔，整體爽口綿細，貢丸蘿蔔也給料大方，吃完整個飽到不行，以份量來說大食量的人也可以吃飽吃好。

吳興街美食 富春雞肉菜單

富春雞肉

之前軟西就很喜歡吳興街早午餐waku waku burger 101店，沒想到附近巷弄內就藏著一間寶藏店富春雞肉!富春雞肉不僅交通便利，價格親民平價，食材用心烹煮，每日新鮮直送台灣紅羽土雞，不管是雞胸雞腿都不乾柴好好吃，份量大可以吃飽吃好，要是軟西是北醫學生或附近上班族，肯定常常到富春雞肉報到啦，吳興街美食推薦給軟絲們。

▻原文:吳興街美食推薦》富春雞肉◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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