羅東高人氣火鍋專賣店－和口田鍋物，食材新鮮、服務親切、份量十足、天天擠滿人潮，愛吃火鍋的朋友千萬別錯過，羅東人私房的好店，省錢王推薦來宜蘭一定要來報到～

被稱為火鍋靈魂的湯頭，精心熬煮滋味香濃不會過鹹，爆香台味石頭湯、香辣夠味麻辣湯、補足元氣藥膳湯、香濃鮮奶起司湯、甜而不膩壽喜燒湯，多款選擇大小朋友都滿足

肉品份量重達7盎司，堅持使用高成本新鮮原肉，超嫩烏骨雞、鮮甜霜降牛肉、紮實紐西蘭羊肉、彈牙活力豬五花、QQ雪花牛肉，雞豬牛羊我都喜歡，還可以升級肉量加大～

一定要加價購海鮮，蛤蜊又大又飽滿、鮮蝦肉質超甜、鮮味破表蚵仔、爽脆爆甜大透抽～大海的美味來和口田一網打盡！還有龍蝦沙拉丸、一咬下就爆漿起司球都推薦加點

和口田主食除了烏龍麵、冬粉等選擇，還有香噴噴滷肉飯、及加入油蔥的舒肥雞肉飯，這兩款飯食我都超喜歡～菜盤品項豐富、配色相當可口，口感爽脆，吃起來好爽唷～

另一大賣點就是和口田自助區，多樣化佐料、知名冰淇淋、紅茶、無糖綠茶，通通可以無限取用，人潮就是美味的保證，愛吃鍋的朋友絕對不能錯過這家和口田鍋物喔！

和口田鍋物真的太誇張了，都已經下午幾點了還這麼多人潮，滿滿的客人看起來都是老饕，還有一些附近旅館的客人也聞香而來

附近還有特約停車場，下午離峰時段不打烊，讓人隨時想來吃和口田都沒問題～最後收客時間到晚上八點，建議要先提早訂位，可以省下許多現場等候時間～

和口田挑高的寬敞用餐空間，自然採光不會有壓迫感，店員服務相當親切，忙碌卻不失笑容，看看客人們滿足的表情，就知道和口田的滋味有多麼迷人了！

裝潢擺設充滿大自然的元素，超寬的店面超氣派，用餐空間有間隔，不會跟隔壁桌過近，吃火鍋更加安心又衛生，一旁還有自助區可以自由取用喔～

和口田菜單

價格經濟實惠，268元起價格平實，因為份量十足、用料實在，許多饕客吃過就會愛上，我還遇到有週週回訪的鐵粉，單點滿百也可以免除50元共鍋費喔~

和口田優惠／線上訂位

提供INLINE@跟OCARD訂位服務，OCARD還有集點跟優惠券活動，超多好康都不能錯過，趕快加入免費的和口田鍋物會員喔~

和口田送餐機器人

超可愛的和口田機器人，超級可愛的貓咪機器人，掛著可掬的笑容，快速有效率的為我們送餐，給牠的服務一百分！ＸＤ

和口田湯底／菜盤

沒想到就算店內滿滿客人，出餐速度還蠻有效率，沒多久就擺了半桌了ＸＤ這段時間也不要浪費，可以先去自助區拿佐料、飲品，再先吃支冰淇淋！



鮮奶起司湯（附鮮奶起司片）+$75

使用新鮮牛奶調配的濃鮮奶起司湯，和口田不顧成本，就用最新鮮的牛奶，喝起來格外香濃，加入起司片後更加香濃～煮海鮮、蔬菜、豬肉都很搭！

麻辣湯（附鴨血、豆腐）+$65

和口田麻辣鍋沒有開玩笑，香辣夠味！裏頭料好多，超入味的豆腐、滑嫩的鴨血通通都喜歡～煮雪花牛肉超級搭，香氣十足的好滋味，再端一碟辣椒來配，味道更加猛烈～

石頭湯+$15

最有台灣味的火鍋，非這個石頭鍋過莫屬，洋蔥蒜頭爆香後，湯頭喝起來有夠濃郁，香味四溢，非常夠味煮烏骨雞好搭，喜歡重口味的朋友超推這一鍋

元氣藥膳湯（10種中藥材）+$70

和口田使用超多藥材熬煮的湯底，藥膳的香味相當強烈，煮羊肉真的好搭，夏天吹著冷氣大口喝藥膳湯，真的好補喔，整個人充滿ENERGY~

壽喜燒湯（附湯）+$85

香甜可口的壽喜燒鍋底，甜而不膩的好滋味，還附上一壺水可以自己調整味道，尤其油脂比較豐富的肉片，

煮這個壽喜燒鍋底超好吃，不論霜降牛肉、五花肉煮壽喜都好吃好吃，沾上生雞蛋黃，滑順的口感一下就溜進肚子裡了

壽喜燒搭配的菜盤，跟一般菜盤不同，洋蔥放入壽喜燒鍋內烹煮超搭，還有蒟蒻、鴻喜菇、蘿蔔等，煮壽喜鍋底更能引出甜度，吃起來甜蜜蜜好幸福喔~

和口田肉品／海鮮／主食

現切的肉品份量十足每一盤都有7OZ，還可以加價升級10OZ，還有超多划算的加價購，讓我不用花大錢就可以吃得超滿足~

極致霜降牛肉鍋$388

極致霜降牛肉油花也太漂亮了吧！簡單涮個幾下，粉粉嫩嫩的肉質，吃起來肉汁十足，不會乾柴，口感相當喜歡～

尤其煮壽喜燒鍋再沾上生蛋，滑順的口感一次一大片，口中滿滿肉汁特滿足～

嚴選雪花牛肉鍋$348

雪花牛花油花好美，肥瘦各半，吃起來口感更有彈性，不會乾柴，煮麻辣吸滿香氣，吃起來特別過癮~超Q彈的的肉質我好喜歡喔~

活力豬五花鍋$298

豬肉真的好好吃，完全沒有腥味，乍看以為有點肥，吃起來卻相當爽口，煮起司牛奶鍋香氣超強烈，不會油膩~一片接一片一就停不下來！

紐西蘭羊肉鍋 $348

很少有火鍋店使用羊肉原肉，多數都是重組肉，和口田寧可成本高出許多，也要挑選這個口感紮實的原肉，羊肉吃起來不會有很重的腥味，煮藥膳超搭，羊肉跟藥膳的香味緊密結合～

石頭爆炒烏骨雞鍋$308

我其實不太愛吃雞肉，因為大多雞肉都很柴，或者有腥味等等問題，但和口田選用高成本的烏骨雞，肉質超級細緻，口感特別的嫩，烏骨雞處理的超完美，煮石頭鍋真的好美味～



鮮蝦+69元

蝦子又鮮又大，超級新鮮吃起來口感爆彈，蝦肉鮮甜超涮嘴～像我對不新鮮海鮮很容易過敏，來和口田完全沒有這個問題，吃完不會不舒服，可見海鮮有夠青！

深海透抽+105元

一整尾超大透抽怎麼可以這麼甜啦～鮮味十足口感好爽脆，這種清脆口感就是新鮮的象徵，透抽煮牛奶鍋底也超搭，湯頭多了海鮮的鮮味喝起來更好喝～

蛤蜊+69元

巨大的蛤蜊挑選超高規格，加入薑片一起煮，更能引出鮮甜味～蛤蜊肉超級飽滿多汁，口感頗有彈性，鮮度破表，推薦一定要加點這款海鮮

鮮蚵+89元

這個蚵仔也太大了吧！新鮮直送挑選巨大規格，完全不怕客人吃，和口田就是要挑最好、最新鮮的食材，蚵仔煮牛奶鍋奶香味更強烈，鮮味十足有夠補，吃完滿滿元氣好有力量

爆漿起司球60元

一口咬下會噴出起司，起司一咬還會牽絲，超級濃稠的內餡，我超喜歡這種口感，丸子脆脆、起司濃稠，兩種迥異口感同時在口中跳舞～

龍蝦沙拉丸55元

龍蝦沙拉丸和口田挑選等級較高的品牌，吃起來不會粉粉的，彈牙口感一咬下湧出龍蝦沙拉，吃起來相當喜歡，一顆接一顆，彈彈的好滋味不可錯過

和口田菜盤

菜盤的份量很多，搭配五顏六色，看起來很繽紛，新鮮爽脆的口感，吃起來頗可口，份量十足吃起來頗滿足~補充豐富的營養素！

和口田主食

和口田真的好誇張，不只湯底、肉品、配料好吃，連主食也都好讚喔～可以說是完美無缺的一家店，每個環節都做到這麼用心，要其他店怎麼生存啦～

舒肥雞肉飯+25元

一般的火鍋店只吃得到滷肉飯，和口田居然有雞肉飯，而且這個雞肉不是雞絲，是舒肥雞肉，吃起來肉質粉嫩帶有彈性，沒有腥味口感絕佳，完全不乾澀～

上頭還加上油蔥香味十足，攪拌均勻讓米飯吸滿醬汁，超級超級好吃，只要+25元就可以吃得到，超美味的舒肥雞肉飯，絕對不能錯過！

滷肉飯+15元

滷肉飯我也超愛，燉煮相當用心，把豬肉的油脂都逼出來，吃起來香噴噴不膩口，米飯吸滿滷汁香噴噴非常好吃，鹹香夠味真的可以直接單賣了

和口田麵食／烏龍麵／冬粉

除了飯食外，還有多款的麵食選擇，彈牙的烏龍麵很適合煮壽喜燒，冬粉吸滿鍋底的精華，不論煮藥膳鍋、牛奶起司鍋，都相當好吃。結論就是湯頭對了煮甚麼都好吃～

和口田自助區

和口田自助區也是一大賣點，很多人都是為了飲料、冰淇淋而來，另外還有提供白開水，想要小碗分食也可以來這邊取用喔～

和口田佐料區

湯底本身就很夠味，我覺得吃原味就相當好吃，和口田的食材用得相當好，如果口味比較重的朋友，還有豐富的佐料可以取用，自己調整出自己喜歡的風味

和口田飲品

飲品選擇簡單卻相當好喝，微甜的紅茶與無糖的綠茶我都好喜歡，兩者混合在一起味道也很搭，可以除去食物的膩口感，搭配火鍋相當速配～

和口田冰淇淋

使用知名品牌的日系冰淇淋，用料超實在，甜蜜蜜的好滋味，吃起來清涼消暑，芒果+巧克力雖然罪惡但真的好幸福喔~

這次好在有羅東在地人帶路，讓我知道這家好吃的火鍋店，下來羅東還要再來和口田報到喔！！！

和口田鍋物 ６大特色

1.羅東高人氣火鍋專賣店，食材新鮮、服務親切、份量十足、天天擠滿人潮，愛吃火鍋的朋友千萬別錯過，這家羅東人私房的好店，省錢王推薦來宜蘭一定要來報到～

2.精心熬煮的湯底，香濃不會過鹹，爆香台味石頭湯、香辣夠味麻辣湯、補足元氣藥膳湯、香濃鮮奶起司湯、甜而不膩壽喜燒湯，多款湯頭選擇，大小朋友都滿足～

3.肉品份量重達7盎司，即使成本比較高，仍堅持使用新鮮原肉，超嫩烏骨雞、鮮甜霜降牛肉、紮實紐西蘭羊肉、彈牙活力豬五花、QQ雪花牛肉，雞豬牛羊我都喜歡～

4.海鮮控一定要加價購，蛤蜊又大又飽滿、鮮蝦肉質超甜、鮮味十足蚵仔、爽脆爆甜深海透抽，大海的美味一網打盡！單點龍蝦沙拉丸彈牙、一咬下爆漿起司球，多款配料推薦可以加點，吃起來更過癮～

5.主食除了烏龍麵、冬粉等選擇，還有香噴噴滷肉飯、及加入油蔥的舒肥雞肉飯，這兩款飯食我都超喜歡～菜盤品項豐富、份量十足、相當新鮮、配色相當可口，我超喜歡蕈菇，吸滿湯汁一口咬下好爽唷～

6.自助區多樣化佐料、知名品牌冰淇淋、紅茶、無糖綠茶通通可以自由取用，這次來用餐，都已經下午快兩點，還擠滿等候人潮，就知道這一家有多麽好吃了吧！愛吃鍋的朋友絕對不能錯過

💭店家資訊 和口田鍋物

🏠地址: 台灣宜蘭縣羅東鎮公正路499號

🚌交通: 近捷運劍南路站

☎️電話: 03-961-5129

⏰時間: 11:00-16:00 17:00-22:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、OCARD會員好康、外帶優惠

💬訂位: https://inline.app/booking/-NEdIA67yZQBhKouNO8S:inline-live-1/-NEdIAMn1H4J5zvFu7LE

💬粉專: https://www.facebook.com/HEKOUTIAN?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406601773



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