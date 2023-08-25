地址:台北市中山區中山北路一段152號

默默吃了一公斤的肉，心滿意足的多帶了一些體重回家…

其實我當時只是剛好路過…看到壽喜燒三個字就吃了。 ↓座位是半包廂式的空間，讓我超自在的。 ↓菜單有兩本，一本是酒水菜單，一本是點菜單。 ↓這邊是吃到飽的方案，我選美國肩胛牛$1680價位，往前推的價位『雪花牛、梅花豬、舒活雞、蔬食』都可以點。如果不吃牛肉的話可以點$1080價位，『豬、雞、蔬食』都可以點。 ↓後面也有非吃到飽的方案選擇。 ↓飲料單，目前可以免費喝非酒精區，我狂喝烏龍茶和拿鐵咖啡… ↓桌面 ↓前菜。 茶豆、山藥山葵漬、韓國泡菜、玉子燒、山葵章魚、紫蘇大根、筑前煮(雞肉)。 ↓湯頭我是選壽喜燒。人員上餐，鍋中下油，炒過洋蔥、蔥段(?，肉片。 ↓雞肉 這個肉盤，比我桌上的鍋子還大… ↓美國肩胛牛，肉超級大片的，煮起來超爽。 ↓肉盤有大盤和小盤，一開始都是上大盤，一盤200G。 ↓雪花牛 ↓梅花豬 ↓畢竟是自己吃飯，變成合照2.0 ↓雞肉丸子 ↓這是小盤的份量，大概3-4片肉，我後面都改點小盤小盤的。 ↓拿鐵咖啡。 ↓甜點，霜淇淋可以續。 ↓然後是廁所區域太棒了吧，花也都是真花。 ↓櫃檯區+帳單 沒有收服務費。上述的餐點都是可以續的，雞蛋、甜點、前菜、蔬菜、肉盤。 我平常喜歡把壽喜燒搞成火鍋(湯位超高)，人員說日式傳統的壽喜燒就是湯位低，煮出來帶點焦香最讚了，於是我這次一直保持著這個模式。

雖然在壽喜燒吃到飽排行裡價格貴了很多，但我自己一個人吃得很快樂，而且服務都蠻好的，環境也很整潔，看看那個廁所!!!