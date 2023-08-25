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> 圖文創作 > 中山-牛小路，高單價壽喜燒吃到飽。

中山-牛小路，高單價壽喜燒吃到飽。

2023-08-25 00:23:08 姑姑(sylvia20220218) 人氣：217
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窩客好文

姑姑(sylvia20220218)

發表篇數：151篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：牛小路壽喜燒
phone02-2581-5997
place台北市中山區中山北路一段152號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
2.50
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地址:台北市中山區中山北路一段152號

默默吃了一公斤的肉，心滿意足的多帶了一些體重回家… 
其實我當時只是剛好路過…看到壽喜燒三個字就吃了。↓座位是半包廂式的空間，讓我超自在的。↓菜單有兩本，一本是酒水菜單，一本是點菜單。↓這邊是吃到飽的方案，我選美國肩胛牛$1680價位，往前推的價位『雪花牛、梅花豬、舒活雞、蔬食』都可以點。如果不吃牛肉的話可以點$1080價位，『豬、雞、蔬食』都可以點。↓後面也有非吃到飽的方案選擇。↓飲料單，目前可以免費喝非酒精區，我狂喝烏龍茶和拿鐵咖啡…↓桌面↓前菜。 茶豆、山藥山葵漬、韓國泡菜、玉子燒、山葵章魚、紫蘇大根、筑前煮(雞肉)。↓湯頭我是選壽喜燒。人員上餐，鍋中下油，炒過洋蔥、蔥段(?，肉片。↓雞肉這個肉盤，比我桌上的鍋子還大…↓美國肩胛牛，肉超級大片的，煮起來超爽。↓肉盤有大盤和小盤，一開始都是上大盤，一盤200G。↓雪花牛↓梅花豬↓畢竟是自己吃飯，變成合照2.0↓雞肉丸子↓這是小盤的份量，大概3-4片肉，我後面都改點小盤小盤的。↓拿鐵咖啡。↓甜點，霜淇淋可以續。↓然後是廁所區域太棒了吧，花也都是真花。↓櫃檯區+帳單沒有收服務費。上述的餐點都是可以續的，雞蛋、甜點、前菜、蔬菜、肉盤。 我平常喜歡把壽喜燒搞成火鍋(湯位超高)，人員說日式傳統的壽喜燒就是湯位低，煮出來帶點焦香最讚了，於是我這次一直保持著這個模式。

雖然在壽喜燒吃到飽排行裡價格貴了很多，但我自己一個人吃得很快樂，而且服務都蠻好的，環境也很整潔，看看那個廁所!!!

 




#壽喜燒
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文章關鍵字
牛小路 牛小路壽喜燒 壽喜燒 台北壽喜燒 more
鍋物 鍋物吃到飽 吃到飽 壽喜燒吃到飽 火鍋
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三重-台北橋站，倉津鍋物，火鍋肉片、自助吧吃
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上村牧場，特急列車送餐，一個人也能用餐的燒肉吃到飽。

 姑姑(sylvia20220218)
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