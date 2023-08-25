車庫娛樂邀約搶先看首映場 #爆復

劇情：高階銀行經理麥特（連恩尼遜 飾）開車送小孩上學時接到一通未知來電：「現在你的椅子下設置了炸彈…」對方表示若他離開位子，車子便會爆炸。並隨著發生越來越多爆炸案。麥特被懷疑是恐怖攻擊的嫌犯，遭警方追捕。在被警方追擊的過程中，麥特與孩子們將如何從危險中脫身呢？

致敬韓國 #極速引爆的 #爆復，由史上最強老爸連恩尼遜主演，這次雖沒有以往激烈的打鬥戲，但仍是保護孩子解救家人的硬漢演出，在和歹徒溝通中擔心孩子們的神情，依舊讓人糾心！

#爆復，除了是連恩尼遜睽違八年再的演出，更是演藝生涯中的第101部電影作品！

以 #阿凡達：水之道的「蜘蛛」一角聞名的傑克查恩，這次在 #爆復裡飾演連恩尼遜的兒子！

火爆動作鉅片 #爆復，全台與全美8月25日（五）同步上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場

#爆復

祝福好人一生平安

#爆復 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=fhLVzZcLayA

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