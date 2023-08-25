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台北美食：東區《旅人咖啡》忠孝復興站，大安區不限時早午餐 下午茶(附菜單)

2023-08-25 14:24:51 誠實牛牛 人氣：181
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：5篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：旅人咖啡
phone02-8772-0228
place台北市大安區敦化南路一段236巷40號
作者本次評價：
4.50
美味度
5.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「旅人咖啡」鄰近忠孝復興站，從3號出口走上來，大概五分鐘路程，交通很方便，平日不限時，店裡有提供WIFI、有插座，環境舒適乾淨，各類型餐點都很好吃，是很棒的早午餐、下午茶選擇。

以前和朋友約東區吃飯，是逛到哪吃到哪，因為餐廳多，所以那時我們同一間店不吃第二次，但從2014年開始，許多我們認為好吃的餐廳，竟陸續默默結束營業，嚇的我們狂到喜愛的店報到，深怕哪一天愛店會忽然消失，「旅人」就是我們的愛店之一。這些年東區汰換了許多店，但「旅人咖啡」始終屹立不搖！

客滿對旅人來說是常態，建議先到粉專或是致電訂位，只是目前因為僱不到人手，所以現在平日只營業到五點，假日則營業到九點，希望他們可以快快請到人，這樣才能和朋友約平日晚餐。

【店裡環境】
戶外有二個四人座，一個二人座，秋冬涼爽的午後，坐戶外區還蠻舒服的

室內座位很多，這天因為店裡客滿，所以不便拍照，這張是趁剛收完桌搶拍的，一拍完客人就入座了，靠牆的座位和吧台區，幾乎都有插頭。

【菜單】
旅人餐點非常厲害，不僅類型多，重點是很好吃！
每次朋友問：有沒有推薦的餐點？我都是豪氣的說：隨便點，都很好吃！
至今同去的朋友，都對餐點表示滿意

【餐點】
別看餐點看起來份量不多，吃完可是很撐的，男性朋友吃完覺得很飽，女性友人常吃不完需要外帶，份量非常足夠！

餐點都會附贈餐前飲料蘋果醋，附餐飲料可以無限續杯(限同飲品、冷熱相同)，有紅茶、綠茶、奶茶、美式咖啡和可樂等，五種口味可選擇，如果要更換其他飲品，可以折抵80元，老闆真的是很大方！

100元，可以有餐前麵包、濃湯和沙拉；因為餐點已經很飽了，所以我們沒有加點過，不曉得味道如何，但依旅人的餐點水準，相信不會失望。

《紫蘇嫩煎豬頰肉細扁麵》

這是我很常點的餐點之一，看到肉的份量沒，不是隨隨便便丟個幾片肉，而是十幾片呀！還不是薄片而是有厚度的喔！豬頰肉邊緣煎的微脆，肉非常的嫩且帶點汁，每一口都很有嚼勁。

不只肉好吃，細扁麵和醬汁也調理的很好，再搭幾朵綠色花椰菜跟磨菇，完美！

《挪威燻鮭班奈迪蛋》

薯條的部份，也可以換成薯塊或是地瓜，三種都很好吃！
薯條的外層酥脆裡面很軟，沙拉是搭配柳橙油醋醬，個人很喜歡這種酸甜的醬汁，鮭魚的部份有點鹹，因為是第一次吃，不曉得是當天調太鹹？還是本來就這樣？當然，也可能是我口味比較淡的關係。

《冰淇淋鬆餅(碎巧克力口味)》


鬆餅是我強推的必點點心！它們的鬆餅，是我心中前三，外皮酥脆但裡面是鬆軟的雞蛋糕口感，這天的鬆餅烤的不夠久，外皮還有點軟，雖然有點失常，但~還是好吃

【試吃小結】
雖然旅人的餐點都很好吃，但這麼多年吃下來，因為口味偏好的關係，最常點的是「野菇森林蛋捲」、「旅人早午餐」、「紫蘇嫩煎豬頰肉細扁麵」跟「青雉鮮嫩雞腿飯」，每次吃完都非常滿足！
想用美味的早午餐開啟美好的一天，或是享受悠閒的下午茶，旅人咖啡強力推薦！
整體口感：★★★★★
推薦指數：★★★★★
◆此文非業配，個人食用心得分享，僅供參考◆

【店家資訊】
《旅人咖啡》
地址：台北市敦化南路一段23640
電話：02-8772-0228
營業時間：一 ~ AM09:00~PM5:00
五、六、日 AM09:00~PM9:00

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