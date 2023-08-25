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很久以前啊，中壢中央西路有間鬥牛士牛排大家還記得不？圍事帶著家人吃過幾次，大家都挺喜歡的～後來沒營業後都覺得挺可惜的呢。不過沒關係！因為鬥牛士回來啦～～～這次選擇在桃園ATT筷食尚的三樓重新出發！挾帶超威的各式美味牛排要再次來跟大家見面囉～～～

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桃園市桃園區中正路47號3樓 請點我開始鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店導航

上午11:00 – 下午10:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為主喔。

停車資訊：大同路上有兩個平面的收費停車場，我比較習慣停這個路停站前停車場，不然看看中正路上的路邊收費停車格有沒有位子囉。

店面環境介紹

從筷食尚一樓的電扶梯上到三樓，旁邊就是鬥牛士啦～還在準備中，門口好像已經排了不少人呢！

餐廳的正中間就是自助區，有果汁冬瓜茶以及三種牛排醬汁喔！咦一般吃牛排不就蘑菇醬跟黑胡椒醬嗎？嘿嘿，鬥牛士可是有自家招牌的秘製醬汁！

為了讓大家吃得更習慣，鬥牛士也準備了一般牛排館常用到的調味料。

哇塞！這個羅宋湯也太不惜成本了吧？隨便一撈就有超多料呢～各式香料以及新鮮的蕃茄醬再加上清甜的蔬菜，這羅宋湯真是美味可期～但還是希望大家來用餐的時候不要一下就把湯料撈光光喔！不然等等的美味牛排不就吃不下了嗎？

自助吧當然也包含了冰淇淋，而且還是好好吃的法柏蓮機能性冰淇淋呢！（激動

鬥牛士菜單

好啦店裡環境介紹得差不多了，重要的是鬥牛士為大家準備了什麼才對吧！因為有朋友在問什麼是濕式熟成所以順便就在這裡簡單說一下，就是指把新鮮的冷藏牛肉用真空包裝一類的技術包好，然後經過精密的計算，在冷凍的過程中利用牛肉本身的天然酵素讓牛肉熟成，肉質變得軟嫩多汁風味也更加的成熟。

這一張是單點的部份，印象中一支台塑牛小排我買過台北一家冷凍宅配已經煮好的，好像就要八百多塊了吧？鬥牛士這裡一份加上服務費竟然不到八百元！等等得試試了。啊對了，如果先跟同學們說一下啊～如果想試點比較特別的牛排，個人力推這裡的紅酒燉牛排，原因嘛……晚點跟你們講啊～（被打

除了單點的牛排之外，鬥牛士也幫客人們準備了所謂的雙拼喔！有兩種價味的雙拼可以選擇～良心說這價格真的划算呢。

對了對了，為了慶祝鬥牛士桃園店開幕啊，現在推出雙人分享套餐，除了兩種海鮮之外，最驚人的是竟然有20盎司的美國厚切牛排！20盎司啊各位同學們！（激動

雙人分享餐：1314元（愛你一生一世啦～）

每份餐點都會附上一盤經典沙拉，醬料則有和風～凱撒～千島醬三種可以選擇。

也可以享用店裡所有的飲料吧以及湯品～絕對要試試這裡的羅宋湯啊孩子們！

然後會再附一個熱騰騰的可頌麵包呢～

來了！來了！小姐姐妳手會不會酸啊？這盤20盎司的厚切牛排讓阿伯來幫妳端吧！這盤對妳來說負擔真的太大了……（對著厚切牛排流口水

20盎司美國濕式熟成厚切牛排

這就是雙人分享餐的主角～20盎司美國濕式熟成厚切牛排！將近五公分的厚度～還在鐵盤上滋滋作響呢～要小心不要燙到喔。

牛排醬的話就有蘑菇醬～黑胡椒醬～還有還有，最最經典的蒜蓉醬油！先別急著吐我槽啊大家，這個蒜蓉醬油可是鬥牛士最自豪的醬汁呢！不只沾牛排非常好吃，聽說海鮮類的更搭喔！吃起來有點讓人懷念的氣味，還在想這讓人覺得放心的滋味是加了什麼獨特的醬汁的時候啊，月月已經跑去問說有沒有在單賣這個蒜蓉醬油了……只見店長露出為難的表情說，店裡的蒜蓉醬油都是廚師每天親自調配的，實在沒辦法另外賣啦～

看看這完美的切面啊孩子們，粉嫩多汁的牛肉正在向我招手～～～店裡的牛排除了某些特定菜色之外，基本上都會建議做五分熟，因為牛排是放在超熱的鐵板上面，等到上完菜大家拍完照聊完天要開動的時候已經差不多變六七分熟了，熟度就往上可就吃不出牛肉的鮮嫩了喔！

有勞妮妮幫大家再從中間給他切開來！這切面也太美麗了～真的讓我越看越餓了！我要吃肉！我要吃很多很多的肉啊啊啊～～～（大叫

雙拼海鮮（香烤墨魚+比目魚）

那個墨魚真的品質非常好，吃起來非常的新鮮Q彈呢～再加上肉質細緻的比目魚，喜愛海鮮的同學可以享受滿滿的海味啦。

老饕推薦8選2：628元（墨魚+美國霜降牛）

一個人也能享受鬥牛士的山珍海味！試試這份雙拼主餐吧～大力推薦這裡的墨魚，然後再加上6盎司的美國霜降牛排，個人覺得非常的超值呢～

肉質厚實入口柔軟的霜降牛，全靠廚師的功力才能煎出這麼完美的牛排～一刀切下去那個滿滿的肉汁溢出！好吃！

老饕推薦8選2：628元（墨魚+北海道生食級干貝）

像傑哥不吃牛肉，就幫他準備了這份墨魚拼北海道生食級干貝的老饕雙拼，趁他不注意的時候我偷偷叉了一塊干貝來吃……非常柔軟而且越吃越香。

台塑牛小排16盎司：728元

燉煮到全熟的台塑牛小排因為部份比較稀少，所以目前是一天限定六客喔！

還附上了一碗燉煮了好幾個小時的肉湯～要吃的時候淋在牛小排身上，味道更加的香濃呢。

牛小排的肉質比較紮實，但是已經燉煮很久了，所以吃起來也不會費力～超愛那QＱ的牛筋啊～

勃根地紅酒燉牛排12盎司：498元

今天在鬥牛士享用的餐點都很好吃，但若要我選出個人心中最愛的品項的話，這道勃根地紅酒燉牛排絕對是我的第一名！勃根地是法國知名的一處葡萄酒產區，這道菜算是很經典的一道法式料理。本來是沒打算點這道牛排的啦，但是我們忙著拍照的時候突然被一陣隔壁桌傳來的香氣給吸引住！那氣味非常的有深度～微微的溫醇紅酒香氣搭配著毫不掩飾的渾厚肉香！店長大人！我們也要加一份那個～～～

店長露出了得意的笑容，因為這道紅酒燉牛排真的是花了許多的心力才完成的呢～事先舒肥過的整塊霜降牛肉，在特製的紅酒醬汁裡充分地醃過後再花八個小時細火慢燉，才成就出這道讓人眼睛為之一亮的勃根地紅酒燉牛排啊～雖然牛肉已經煮到全熟了，但吃起來卻覺得非常的柔軟～連牛筋吃起來都好嫩好軟啊～這樣一份498元真心值得！

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店家/景點資訊

店家名稱：鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店

所在地址：臺灣桃園市桃園區中正路47號3樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：

評價：★★★★★

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