桃園中秋年節伴手禮推薦/宅配美食【大耳朵朵曲奇餅】口感"酥鬆脆"全台最酥~顛覆您對曲奇餅鬆綿甜膩印象;3種口味低糖低油涮嘴不膩口

隱身巷弄內~得獎無數烘焙師(老闆)將對陪伴18年毛孩思念之情化為創作動力~全台唯一與眾不同『酥脆~手工曲奇餅乾』送禮自吃倆相宜

有宅配服務！ 若您住桃園中壢或臨近縣市(有來桃園旅行)可提前預訂、再依約到店自取

因為『大耳朵朵』店外有愛犬公仔與其玩伴狗狗裝置可拍照(好Q~好可愛)

原文網址： 桃園中秋年節伴手禮推薦/宅配美食【大耳朵朵曲奇餅】口感"酥鬆脆"全台最酥~顛覆您對曲奇餅鬆綿甜膩印象;3種口味低糖低油涮嘴不膩口

大耳朵朵

電話:03-285-0017；0909-960-269

營業時間:9:00~17:00(超過17點取貨~電話通知)

地址:桃園市中壢區榮民路241巷40弄11衖16號

粉絲頁: 大耳朵朵

桃園有許多地區(地址)會多了個『衖』字。小紫租屋處就是!!

『衖』注音讀『 ㄌㄨㄥˋ 』意指小巷。

早期『衖與弄』兩字在手寫的戶籍資料中(通用)許多桃園地區舊巷弄地址都以『衖』字寫之；後期新建的『巷弄新房子』地址則是統一改用『弄』字稱之

今天買的『大耳朵朵』手工曲奇餅乾

(店址)就是隱身在中壢-元智大學附近(興仁公園旁)巷弄內

若您預訂自取~Google導航直接設店家地址的話(有~衖)字，導航會帶您在附近迷航(繞圈圈)

so小紫自己到店自取後感想就是

您導航可以先設『五路鍋聖榮安店』大耳朵朵店址就位在『五路鍋聖』後方巷子內，『自取』跟著小紫路線指引走~絕對不會迷航

這附近馬路(劃紅線)居多(別違停)以免受罰

五路鍋聖榮安店馬路斜對面有(鹿邊停車場興仁站&力揚興仁1站付費停車場)可停 。停車費用與如何到『大耳朵朵』購買、自取曲奇餅路線圖文~小紫放食記文末分享

平常以接『預約、宅配訂單為主』

店舖(門市)只有提供少量現貨給到店購買客人

so若您臨時想到店購買，記得先打電話詢問確認(今天/現在)是否還有曲奇餅可買？才不會白跑

與其說這兒是店舖

我更覺得『大耳朵朵烘焙坊』比較像住宅區巷弄內手工甜點工作室

依約到店(取貨時) 按門鈴~就會有店員開門詢問訂購大名(在店外等候一下下)馬上就可拿到預訂的網路超夯桃園人氣伴手禮『酥鬆脆~曲奇餅乾』

等候時~可以先和門口巨大立體『曲奇餅』拍照合影打卡趣!!

餅乾提袋~印了與鐵盒一樣可愛狗狗圖騰~好萌

今年中秋送禮或年節送禮想換換沒買過的伴手禮就送這家唄 !!

原價399元/盒 提前預訂(嚐鮮價)$360元/盒 (均有附提袋)

一次訂(買)滿16盒以上(宅配-免運費)再打95折

快揪親友、同事、鄰居團購訂起來(數量達標~即可享免運與折扣優惠)

方型曲奇餅鐵盒(盒面)貼有該口味貼紙

一次買多盒~別擔心拿錯或送錯口味！

(未開封前~盒子有黏膠帶)增加密合度。

要吃再撕開盒蓋膠帶，拆盒後記得趁新鮮享用(餅乾)勿放高溫或潮濕處(才能品嚐最佳食感)

盒內放了一張印有大耳朵朵LOGO圖案防油紙與一張大耳朵朵曲奇餅乾『口味、成份』MENU

鐵盒側邊也印有可愛多多與玩伴Q版LOGO

餅乾吃完~盒子別丟!! 很適合拿來裝小物當收納盒

細看MENU~除了曲奇餅; 大耳朵朵也有賣『奶香蝴蝶酥』!

曲奇餅目前有:經典原味、咖啡拿鐵、漩渦黑可可 (3種口味)可訂購

每種口味都有人推薦

很難決擇! 那就3種都買吃看看

老闆尚未開曲奇餅專賣店前~是一位到處授課教學烘焙講師

(得過相當多冠軍獎盃)雖年紀輕輕在烘焙界已有相當高之名氣

以前經常外出工作疏於陪伴養了18年米格魯狗寶貝(多多) 後來多多因病去世(深感後悔過往太賣力於工作~陪伴多多的時間不夠多)想多加相處時...多多已逝

再也不可能於他外出工作多日回家後~遠遠地搖著尾巴雀躍的迎接主人回家

收拾起內心悲傷，將對愛犬的思念以另一個方式延續；

於是為凱老師以大耳米格魯『多多』Q版圖騰做品牌Logo~研發全台最酥『大耳朵朵』酥鬆脆口~獨一無二口感『曲奇餅』將對多多的思念情誼寄託在產品研發與讓客人『一吃難忘』獨特手工餅乾味蕾記憶裡。

曲奇餅乾盒底有貼該口味『成分、過敏警語、營養標示、製造日期』

每盒重180g (約30~33片)

真的都是預訂後新鮮製作『保存期限:常溫30天』

預訂8/14自取~拿到的全是取貨日早上現做現烤"最新鮮"曲奇餅

盒內有放一個3格塑膠餅乾隔板(曲奇餅做好後)以人工將餅乾一一排放入盒內(不會有鬆散感)也不像它牌『圓型曲奇鐵盒』沒有隔板以繞圓方式擺放包裝、餅乾較會因宅配運送過程碰撞而破裂(大耳朵朵)方型鐵盒~包裝勝出。

開盒剎那~空氣中飄著迷人奶香(原料裡有:紐西蘭草飼乳牛奶油與德國牛奶(奶粉)、鮮奶、雞蛋....mix)

入口奶味不會太厚重、淡淡奶香(害怕很奶的朋友~可安心訂購)

這口感!! 果真和網路上看到的介紹一模一樣

酥~鬆~脆~(口感多層次)又酥又脆

不是您對曲奇餅的既有『鬆綿入口即化』印象 而且甜度適中(不死甜)拿在手上也不會油膩膩『低糖低油感』感覺比香港進口曲奇餅及台灣其它偏甜又油~曲奇餅有明顯之差異

給人相當『大』的記憶點~頗具特色

經由吃脆口餅乾咀嚼感後更能散發該口味香氣。

漩渦黑可可 (巧克力曲奇餅)

除了使用可可粉更加入100%巧克力....等原料調製、擠花烘烤(不加色素、不加化學香料)也沒有加防腐劑

螺旋狀曲奇餅外觀(花邊)

因為原料與比例和別人不同，拿在手上不會馬上鬆散或碎裂、依然保持著"美美身形"

除了酥鬆脆口 成份裡頭有+100%巧克力帶著淡淡巧克力苦味是很順口且會想再續一片的"醇"巧克力餅乾苦甜感

低糖、低油脂(午茶時光)我喜歡倒杯牛奶配著吃

咖啡拿鐵

從餅乾外觀可看到一點一點小黑點

應該是咖啡豆研磨成咖啡粉拌入麵糊內之咖啡顆粒？

它們不僅增加賣相更是讓『大耳朵朵』咖啡拿鐵曲奇餅~入口咖啡香氣更濃郁

每天必喝咖啡大仁哥覺得品嚐帶奶香咖啡口味曲奇餅配黑咖啡~很讚

目前大耳朵朵3款曲奇餅口味均以手工餅乾鐵盒『單一口味』包裝、尚 無販售(綜合口味曲奇餅)

一次3種口味都買~ 就能和小紫一樣

嘴饞時泡杯紅茶+鮮奶mix『鮮奶茶配曲奇』下午茶滿滿幸福感！

預約訂購『大耳朵朵曲奇餅』到店自取『路線指引』:

設定導航時，真的『不要 』設店家地址喔! 否則您會在附近迷航的機率超~級~高!

您可以像我一樣google導航先設『五路鍋聖榮安店』抵達火鍋店後走進(下圖/左上)巷子內、馬上(右轉）就會看到位在巷弄內的『大耳朵朵』工作室(店舖)

若騎機車(歐兜麥)可以停在(下圖/左下紅箭頭旁)巷子內機車停車處(自取餅乾後)就可以快閃離開

大耳朵朵(店舖前方)巷弄超狹窄、車子無法駛入

若自己開車前來(車子)需停外面馬路旁『收費停車場』或請家人載您(一人車上等)一人下車走入店舖(取貨)

五路鍋聖榮安店(小火鍋)前方馬路(興仁路二段與榮安一街)有『力揚興仁1站停車場』與『鹿邊停車場興仁站』兩個付費停車場可停車

力揚興仁1站停車場~1小時30元

離大耳朵朵較近的停車場是『鹿邊停車場興仁站』1小時30元

停好車後

您 不用照剛剛小紫指引的路線走

從停車場『出入口』走向馬路對面、再『左轉』進入巷子內，不用1分鐘即可抵『曲奇餅店』

進巷子、一直走就會看到『大耳朵朵』店址在右手邊

對了~大耳朵朵隔壁『再來鴨蛋黃酥』也是中壢人氣超夯手工月餅專賣店

再來鴨與大耳朵朵兩間店舖老闆都是得過無數烘焙比賽冠軍烘焙老師(工作室)互通、一起製作各自的烘焙甜點商品販售，取貨時我看到圓滾滾剛出爐『再來鴨酥皮蛋黃酥』看起來有夠誘人的

可惜~中秋將每天都有來自四面八方訂單趕製ing~無現貨『需預訂』

只好等下次~小紫換買『再來鴨酥皮蛋黃酥』時再寫食記分享唷!

大耳朵朵 每月公休日『不固定』

當月公休日期~請( 點我 )查看店家粉專置頂公告

2023-8月『六、日』均公休~8月假日沒有營業；別白跑嘿!

您可以點 https://m.me/funnydogs168 訂購、再依照約定時間『到店自取或宅配』

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每個人對『手工曲奇餅』口感口味喜好不盡相同，食記心得僅供參考 ； 店家營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？您的支持是我繼續寫文分享的動力! 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤~一起趴趴走找尋下一站美食、景點 GO