由老屋裝修改建的高雄茶室空間-釅遇茶屋

以人文、品茶、生活哲學為立基點

於高雄台塑王氏昆仲公園內打造出獨樹一格的唯美茶屋

店內茶品皆是手沖現泡

使入店內即可聞到空氣中瀰漫著各種草本茶香

挑選一個安靜的座位空間

淺嚐茶師精心挑選的茶點~再配上一杯好茶

原來生活也能很清幽淡雅

釅遇茶屋

高雄台塑王氏昆仲公園於2023正式開放

包含釅遇茶屋在內~共有多間文創質感商家進駐

因此使得高雄前鎮區這一塊文化綠地

打造出有如屏東勝利興村般地城市裡的小綠洲

台塑王氏昆仲公園南至高雄夢時代西至costco和ikea

非常適合假日家庭出遊規劃到此一遊!

釅遇茶屋手沖系列

為何要叫做【釅遇】呢?

快步調的生活總是需要些美好事物陶冶心境

店內所有茶葉皆採用無農藥與無施肥的自然農法生長

因此茶葉量少而精緻~為了想要與這般的好茶來場豔遇

釅遇茶屋即是其命名的由來

🔸鐵觀音

使用正欉紅心歪尾桃歷盡160小時以上的炭焙手法製成

屬於低發酵但烘焙程度高的較重口味茶品

茶湯初入喉中即可深切體會到焙火炭香

細細品嘗則可嘗到甘甜似花味的熟果香氣

即使是無糖茶~依然能又多層次的好味道

這壺鐵觀音茶我們選擇冷茶~

釅遇茶屋的冷茶是以熱水沖泡後藉由隔層冰塊降溫方式處理

因此不會有冰水融進其中降低茶的純度

甜點的部分則是茶師挑選的鹽之花杏仁巧克力豆

巧克力濃度高達73%~整體吃起來苦中透出杏仁堅果香氣

🔸香蘋蜜烏龍

使用自然農法台茶二號發酵的茶葉

發酵程度高~烘焙程度較輕

口味上會比較介於烏龍茶跟紅茶之間

整體喝起來帶有強烈的蘋果甜味與蜜香氣

甜的本身不是出自於人工糖

而是來自於天然產生的花與果

將熱的香蘋蜜烏龍握在手心

淺嚐即可溫喉又暖胃

配上有千層口感的翻毛棗泥糕

天然堅果香味與茶中熟果香合而為一

才知道原來健康的生活也能很有滋味

營業資訊

📍 高雄市前鎮區正勤路四巷26號

⏰ 11:00–20:00

🚷 週二公休

☎️ 0937313135