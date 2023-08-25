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釅遇茶屋-焙火炭香的鐵觀音與熟果香四溢的香蘋蜜烏龍~無農藥無施肥天然栽種的自然茶香~台塑王氏昆仲公園內的品茶空間釅遇茶屋

2023-08-25 19:28:55 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：1,148
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：210篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：釅遇茶屋
place高雄市前鎮區正勤路4巷26號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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由老屋裝修改建的高雄茶室空間-釅遇茶屋
以人文、品茶、生活哲學為立基點
於高雄台塑王氏昆仲公園內打造出獨樹一格的唯美茶屋
店內茶品皆是手沖現泡
使入店內即可聞到空氣中瀰漫著各種草本茶香
挑選一個安靜的座位空間
淺嚐茶師精心挑選的茶點~再配上一杯好茶
原來生活也能很清幽淡雅

釅遇茶屋

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高雄台塑王氏昆仲公園於2023正式開放
包含釅遇茶屋在內~共有多間文創質感商家進駐
因此使得高雄前鎮區這一塊文化綠地
打造出有如屏東勝利興村般地城市裡的小綠洲

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台塑王氏昆仲公園南至高雄夢時代西至costco和ikea
非常適合假日家庭出遊規劃到此一遊!

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釅遇茶屋手沖系列

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為何要叫做【釅遇】呢?
快步調的生活總是需要些美好事物陶冶心境
店內所有茶葉皆採用無農藥與無施肥的自然農法生長
因此茶葉量少而精緻~為了想要與這般的好茶來場豔遇
釅遇茶屋即是其命名的由來

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🔸鐵觀音
使用正欉紅心歪尾桃歷盡160小時以上的炭焙手法製成
屬於低發酵但烘焙程度高的較重口味茶品
茶湯初入喉中即可深切體會到焙火炭香
細細品嘗則可嘗到甘甜似花味的熟果香氣
即使是無糖茶~依然能又多層次的好味道

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這壺鐵觀音茶我們選擇冷茶~
釅遇茶屋的冷茶是以熱水沖泡後藉由隔層冰塊降溫方式處理
因此不會有冰水融進其中降低茶的純度
甜點的部分則是茶師挑選的鹽之花杏仁巧克力豆
巧克力濃度高達73%~整體吃起來苦中透出杏仁堅果香氣

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🔸香蘋蜜烏龍
使用自然農法台茶二號發酵的茶葉
發酵程度高~烘焙程度較輕
口味上會比較介於烏龍茶跟紅茶之間
整體喝起來帶有強烈的蘋果甜味與蜜香氣
甜的本身不是出自於人工糖
而是來自於天然產生的花與果

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將熱的香蘋蜜烏龍握在手心
淺嚐即可溫喉又暖胃
配上有千層口感的翻毛棗泥糕
天然堅果香味與茶中熟果香合而為一
才知道原來健康的生活也能很有滋味

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營業資訊

📍 高雄市前鎮區正勤路四巷26號
⏰ 11:00–20:00
🚷 週二公休
☎️ 0937313135

 

#高雄美食
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