新開幕的藏壽司時代大道店是全球最大的旗艦店

佔地2000坪、座位數288個

不僅是海外第一間旗艦店

更是全球最大的旗艦店

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時代大道店就開在夢時代附近，離捷運站也很近

交通蠻方便的

可以到我的Instagram看看介紹的影片哦（點我）

造訪那天是05月14日的晚上七點

才剛開幕不久，沒有先預約訂位的話要等上許久才能入座

一進門就看到高掛著的藏壽司大燈籠

門口兩旁也掛滿了小燈籠

燈籠還會不斷變換著顏色

而以大燈籠為分界，一邊是結帳區

另一邊則是遊戲區

每組座位都有布簾遮掩

就像小包廂一樣，還蠻有隱蔽性的

木製的裝潢，搭配上燈籠、浮世繪、祭典遊戲等元素

滿滿的日式風情彷彿讓人一秒穿越到了日本

座椅是榻榻米

餐具、醬油、茶粉那些都放在桌子中間的收納區

所以桌面上沒有任何多餘的東西

杯子也長得不一樣

連扭蛋機也是走簡約風

那時候還是第一次在藏壽司看到有壽司盤的扣環回收處

不過現在好像都有設置了

有些品項是旗艦店限定，限定的當然都點啊

蒲燒鰻魚玉子海苔包

軟殼蟹天婦羅海苔捲

和白玉金時最中餅都是旗艦店限定

高湯蟹肉茶碗蒸

明太子燒鯖魚海苔包

除了五盤可以抽扭蛋之外

扭蛋裡面會隨機附有祭典遊戲券

可以玩千本くじ或是射擊遊戲

選了有把握的射擊遊戲

有兩次機會，很幸運兩次都有拿到獎品

投完盤子還會出現這個畫面

▻ 照片皆為親自拍攝

未經允許，請勿擅自盜用

菜單上的品項與價格皆有時效性

每個人的口味也不同

以上內容僅供參考



➤ 店名 藏壽司 時代大道店

➤ 地址 高雄市前鎮區興邦里7鄰中山三11號







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