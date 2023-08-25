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> 圖文創作 > ﹝高雄﹞開箱藏壽司海外第一間旗艦店的高雄時代大道店，還有限定餐點和祭典遊戲

﹝高雄﹞開箱藏壽司海外第一間旗艦店的高雄時代大道店，還有限定餐點和祭典遊戲

2023-08-25 19:49:00 海娜 人氣：223
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窩客好文

海娜

發表篇數：8篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：くら寿司 藏壽司 高雄時代大道店(全球旗艦店)
place高雄市前鎮區中山三11號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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DGLM5532

新開幕的藏壽司時代大道店是全球最大的旗艦店

佔地2000坪、座位數288個

不僅是海外第一間旗艦店

更是全球最大的旗艦店

我的IG帳號 rh_foodietw
歡迎追蹤我的IG看更多美食

時代大道店就開在夢時代附近，離捷運站也很近

交通蠻方便的

可以到我的Instagram看看介紹的影片哦（點我

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造訪那天是05月14日的晚上七點

才剛開幕不久，沒有先預約訂位的話要等上許久才能入座

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一進門就看到高掛著的藏壽司大燈籠

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門口兩旁也掛滿了小燈籠

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燈籠還會不斷變換著顏色

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而以大燈籠為分界，一邊是結帳區

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另一邊則是遊戲區

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每組座位都有布簾遮掩

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就像小包廂一樣，還蠻有隱蔽性的

木製的裝潢，搭配上燈籠、浮世繪、祭典遊戲等元素

滿滿的日式風情彷彿讓人一秒穿越到了日本

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座椅是榻榻米

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餐具、醬油、茶粉那些都放在桌子中間的收納區

所以桌面上沒有任何多餘的東西

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杯子也長得不一樣

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連扭蛋機也是走簡約風

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那時候還是第一次在藏壽司看到有壽司盤的扣環回收處

不過現在好像都有設置了

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有些品項是旗艦店限定，限定的當然都點啊

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蒲燒鰻魚玉子海苔包

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軟殼蟹天婦羅海苔捲

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和白玉金時最中餅都是旗艦店限定

DKMM5807

高湯蟹肉茶碗蒸

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明太子燒鯖魚海苔包

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除了五盤可以抽扭蛋之外

扭蛋裡面會隨機附有祭典遊戲券

可以玩千本くじ或是射擊遊戲

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選了有把握的射擊遊戲

有兩次機會，很幸運兩次都有拿到獎品

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投完盤子還會出現這個畫面

 

 

▻ 照片皆為親自拍攝
未經允許，請勿擅自盜用
菜單上的品項與價格皆有時效性
每個人的口味也不同
以上內容僅供參考


➤ 店名 藏壽司 時代大道店
➤ 地址 高雄市前鎮區興邦里7鄰中山三11號



 

文章標籤

高雄 高雄午餐 高雄晚餐 高雄美食 高雄壽司 壽司 高雄藏壽司 藏壽司 くら寿司
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海娜

ʀᴀғᴀᴇʟ （阿儒）ʏ ʜᴇʟᴇɴᴀ（海娜），RH吃什麼




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海娜

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金魚腦女子海娜的食旅記事。 主要出沒南台灣，偶有其他縣市或國外。 邀約合作請來信 lekkerlly@gmail.com
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