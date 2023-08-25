為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 水產批發商開居酒屋！當月壽星免費吃松葉蟹腳，超狂CP值炭烤活體海鮮、龍蝦痛風鍋

水產批發商開居酒屋！當月壽星免費吃松葉蟹腳，超狂CP值炭烤活體海鮮、龍蝦痛風鍋

2023-08-25 20:29:07 水星人的怪咖時代 人氣：126
share
邀約
窩客好文

水星人的怪咖時代

發表篇數：402篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：初海食堂
phone04-2317-1102
place台中市西屯區文心路三段144號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

初海食堂


台中新開幕初海食堂，水產批發商跨行開日式居酒屋，主打高CP值炭烤活體海鮮、龍蝦燒煮鍋物，當月壽星免費招待松葉蟹腳，海鮮控相約暢飲啦！

初海食堂


初海食堂位於台中市西屯區文心路三段，店門口就有公車站，距離捷運文心櫻花站步行1分鐘。

初海食堂


店內空間不算大，懸掛燈籠和旗幟，營造日式氛圍。以2人桌和4人桌為主，多人聚餐可調整併桌。

初海食堂


初海食堂從下午5點半營業至凌晨1點，食材售完會提早結束收客，生意非常好，記得提早訂位。

初海食堂


老闆本業是海鮮批發商。魚缸內有活體波士頓、龍蝦水姑娘(澳洲天鵝龍蝦)，現點現撈保證尚青。

初海食堂初海食堂

 

當日供應的活體海鮮，會在櫃台處公告庫存量，想吃記得先預訂。

初海食堂


烤台在店內座位區後方，可以看到料理過程，採用600度以上炭火燒烤，搭配噴槍輔助。

初海食堂初海食堂


初海食堂菜單
每人低消300元，採手機掃描QRcode線上點餐。有烤串、烤物、燒煮鍋物、生食、珍味、米食、湯品、甜品、酒類、無酒精飲品。

初海食堂菜單初海食堂菜單

 

初海食堂菜單初海食堂菜單


酒款種類不少，有Asahi生啤、啤酒、雞尾酒、日本清酒、葡萄酒、威士忌、梅酒、柚子酒等。

初海食堂菜單


海鮮控最愛的居酒屋，龍蝦鍋一出來實在太霸氣啦！吃完整桌不痛風都不行XD

初海食堂


火焰松葉蟹腳(限量生日禮)
當月壽星免費招待，需提前訂位告知。盤邊點火很有生日儀式感。肉質細緻清甜，慶生蹭蟹腳蹭得很開心。

初海食堂初海食堂

 


日本馬糞海膽(時價)
新鮮海膽以海苔包覆，爆濃郁的海味，口感細滑超滿足。

初海食堂初海食堂


稀有鍋燒綜合白子 500元
雞佛加鱈魚白子，海陸雙拼包生子XD雞佛紮實脆度，鱈魚白子其實是鱈魚的精囊，軟嫩滑口沒有腥味。

初海食堂初海食堂


烤青魽下巴 175元
日本九州直送海味，魚下巴很有厚度，肉質細嫩帶有油脂香氣，沾松露椒鹽，配酒最讚。

初海食堂

 


鹽烤鮑魚串 85元
超嫩彈牙，簡單胡椒提味，保有原味，新鮮就是好吃。

初海食堂初海食堂


特大帆立貝串 110元
來自北海道的帆立貝，特大尺寸超飽滿，烤到香彈爽口，海味噴發很過癮。

初海食堂


特大花蝦串 200元/串
蝦肉也是烤得緊實脆彈，肉質鮮甜，貼心開背去腸泥，方便好口感。

初海食堂


烤香魚 280元/條
胖嘟嘟的爆卵香魚，超大尾的，魚卵綿細脆口，魚肉滑嫩，愛吃香魚的不要錯過。

初海食堂初海食堂

 


小孩才做選擇(牛肉) 390元
初海六款經典烤串齊發，我通通都要！烤串的肉可選牛肉或豬肉，口味有水果和蔬菜各三種。

初海食堂


綠寶石肉串
無籽綠葡萄香甜多汁，搭配牛五花毫無違和感，爽口好吃。

初海食堂


琥珀肉串
包的是當季盛產柑橘，酸甜解膩多汁，初海的水果烤串真的鮮美好吃。

初海食堂


白玉肉串
內餡水果是紅毛丹加鳳梨，也是甜美飽水，烤串都好吃，點綜合的就對了。

初海食堂


除了水果烤串外，蔬菜烤串則是牛五花包椒鹽蔥段、水蓮、和剝皮辣椒。水蓮肉串口感特別脆，剝皮辣椒肉串最合我們的味。

初海食堂初海食堂

 


日本生蠔 300元
生蠔肥美，稍微鹽烤後，味道更鹹香鮮美，海味飽滿一極棒。

初海食堂初海食堂


雞松阪 280元
這是雞的後頸部位，烤起來Q彈有咬勁，搭配帶甜的松露椒鹽，實在是下酒好菜。

初海食堂初海食堂


北海道山藥 160元
山藥鋪上厚厚的明太子醬，烤得剛好，山藥既有溼滑感，又清甜脆口，明太子綿密鹹香，帶點焦糖風味，很愛。

初海食堂初海食堂

 


活波士頓龍蝦抱蛤蠣 1388元
活龍蝦現場現撈處理，湯底滿滿蛤蠣甜味，加入麻油、米酒、蔥、蒜、洋蔥和少許辣椒熬煮。鍋物系列均附一份菌菇蔬菜盤。

初海食堂


龍蝦肉真是太鮮甜太彈牙了，蛤蜊大顆飽滿，湯頭鮮到深不可測，光聞就快痛風。還可以無限加湯。這鍋真的豪邁正港有夠爽。

初海食堂初海食堂


鮭魚生魚片 220元
初海生魚片不走浮誇路線，就是實實在在，鮭魚油脂豐腴，鮮嫩破表，讓人回味。

初海食堂初海食堂

 


海底派對手卷 360元
海底紅綠寶石+海底總動員各一份，配料放入高腳杯中，DIY手捲增添樂趣，拍照也美。

初海食堂
 

左邊是海底紅綠寶石，鮭魚卵搭配無籽綠葡萄。右邊海底總動員，多加了一整顆生食級干貝、鮪魚、和干貝碎絲，層層堆疊滋味豐富且清爽。
初海食堂


來到初海食堂也別錯過招牌飯類，4倍鮭魚卵溫泉蛋飯、4倍蔥溫泉蛋飯，顧名思義就是鮭魚卵跟蔥花都是爆量四倍多。

初海食堂初海食堂
 

4倍鮭魚卵溫泉蛋飯 280元
將溫泉蛋攪拌均勻，蛋液包裹飯粒口感滑潤。每一口都是滿滿鮭魚卵，口中彈破爆汁炸裂，太享受啦！

初海食堂

 


4倍蔥溫泉蛋飯 75元
蔥香濃厚微辛辣，多吃蔥會變聰明，這碗吃了變四倍聰明XD

初海食堂初海食堂


初海食堂酒款選擇多，還能喝到RIO水果雞尾酒，有葡萄、萊姆、水蜜桃、香橙四種口味，色彩超繽紛。

初海食堂


初海食堂，老闆家裡就是水產商，我們家之前海鮮火鍋大餐，食材都跟他們買，家人好評持續數年仍意猶未盡。現在老闆自己開居酒屋，他的海鮮還用我多說嗎？但其實他的烤串也蠻讓我們驚豔的，看來老闆初次下海開居酒屋，仍是嚇嚇叫，店內時常客滿，也就不奇怪了。

初海食堂

初海食堂
地址：台中市西屯區文心路三段144號
電話：(04)2317-1102
營業時間：17:30-01:00(週二公休)
粉絲團：初海食堂 海鮮 烤物 燒煮鍋物
Line：@244dnfdo

 

文章標籤

初海食堂 初海食堂菜單 初海食堂 海鮮 烤 物 燒 煮鍋物 初海居酒屋 台中深夜食堂 台中龍蝦 捷運文心櫻花站 台中壽星優惠 台中壽星餐廳 台中慶生 西屯居酒屋 台中居酒屋 台中活龍蝦 台中炭烤海鮮 台中龍蝦餐廳 台中串燒
創作者介紹
創作者 水星人 的頭像
水星人

水星人的怪咖時代




檢舉
share
chevron_left

小閣樓放感情：台北大安餐酒館推薦，質感包廂聚

泰壽司：平價大份量丼飯、壽司、手卷、烏龍麵，

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

捷運公館站 ‧ 鱷吐司(公館店)

 Shirley Huang
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

水星人的怪咖時代

發表篇數：402篇

美食旅遊│美妝保養│流行時尚│藝文生活 聯絡水星人E-mail：mercury.original@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
一起串 照片

一起串

5.00 (2人評鑑)

區域：台中市豐原區
串串炭烤 照片

串串炭烤

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北區
迴轉燒肉HIRO 一中店 照片

迴轉燒肉HIRO 一中店

3.40 (1人評鑑)

區域：台中市北區
燒肉中山大墩店 照片

燒肉中山大墩店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
澄居烤物燒肉-中科店 照片

澄居烤物燒肉-中科店

4.20 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up