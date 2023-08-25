

台中新開幕初海食堂，水產批發商跨行開日式居酒屋，主打高CP值炭烤活體海鮮、龍蝦燒煮鍋物，當月壽星免費招待松葉蟹腳，海鮮控相約暢飲啦！



初海食堂位於台中市西屯區文心路三段，店門口就有公車站，距離捷運文心櫻花站步行1分鐘。



店內空間不算大，懸掛燈籠和旗幟，營造日式氛圍。以2人桌和4人桌為主，多人聚餐可調整併桌。



初海食堂從下午5點半營業至凌晨1點，食材售完會提早結束收客，生意非常好，記得提早訂位。



老闆本業是海鮮批發商。魚缸內有活體波士頓、龍蝦水姑娘(澳洲天鵝龍蝦)，現點現撈保證尚青。

當日供應的活體海鮮，會在櫃台處公告庫存量，想吃記得先預訂。



烤台在店內座位區後方，可以看到料理過程，採用600度以上炭火燒烤，搭配噴槍輔助。



初海食堂菜單

每人低消300元，採手機掃描QRcode線上點餐。有烤串、烤物、燒煮鍋物、生食、珍味、米食、湯品、甜品、酒類、無酒精飲品。



酒款種類不少，有Asahi生啤、啤酒、雞尾酒、日本清酒、葡萄酒、威士忌、梅酒、柚子酒等。



海鮮控最愛的居酒屋，龍蝦鍋一出來實在太霸氣啦！吃完整桌不痛風都不行XD



火焰松葉蟹腳(限量生日禮)

當月壽星免費招待，需提前訂位告知。盤邊點火很有生日儀式感。肉質細緻清甜，慶生蹭蟹腳蹭得很開心。



日本馬糞海膽(時價)

新鮮海膽以海苔包覆，爆濃郁的海味，口感細滑超滿足。



稀有鍋燒綜合白子 500元

雞佛加鱈魚白子，海陸雙拼包生子XD雞佛紮實脆度，鱈魚白子其實是鱈魚的精囊，軟嫩滑口沒有腥味。



烤青魽下巴 175元

日本九州直送海味，魚下巴很有厚度，肉質細嫩帶有油脂香氣，沾松露椒鹽，配酒最讚。



鹽烤鮑魚串 85元

超嫩彈牙，簡單胡椒提味，保有原味，新鮮就是好吃。



特大帆立貝串 110元

來自北海道的帆立貝，特大尺寸超飽滿，烤到香彈爽口，海味噴發很過癮。



特大花蝦串 200元/串

蝦肉也是烤得緊實脆彈，肉質鮮甜，貼心開背去腸泥，方便好口感。



烤香魚 280元/條

胖嘟嘟的爆卵香魚，超大尾的，魚卵綿細脆口，魚肉滑嫩，愛吃香魚的不要錯過。



小孩才做選擇(牛肉) 390元

初海六款經典烤串齊發，我通通都要！烤串的肉可選牛肉或豬肉，口味有水果和蔬菜各三種。



綠寶石肉串

無籽綠葡萄香甜多汁，搭配牛五花毫無違和感，爽口好吃。



琥珀肉串

包的是當季盛產柑橘，酸甜解膩多汁，初海的水果烤串真的鮮美好吃。



白玉肉串

內餡水果是紅毛丹加鳳梨，也是甜美飽水，烤串都好吃，點綜合的就對了。



除了水果烤串外，蔬菜烤串則是牛五花包椒鹽蔥段、水蓮、和剝皮辣椒。水蓮肉串口感特別脆，剝皮辣椒肉串最合我們的味。



日本生蠔 300元

生蠔肥美，稍微鹽烤後，味道更鹹香鮮美，海味飽滿一極棒。



雞松阪 280元

這是雞的後頸部位，烤起來Q彈有咬勁，搭配帶甜的松露椒鹽，實在是下酒好菜。



北海道山藥 160元

山藥鋪上厚厚的明太子醬，烤得剛好，山藥既有溼滑感，又清甜脆口，明太子綿密鹹香，帶點焦糖風味，很愛。



活波士頓龍蝦抱蛤蠣 1388元

活龍蝦現場現撈處理，湯底滿滿蛤蠣甜味，加入麻油、米酒、蔥、蒜、洋蔥和少許辣椒熬煮。鍋物系列均附一份菌菇蔬菜盤。



龍蝦肉真是太鮮甜太彈牙了，蛤蜊大顆飽滿，湯頭鮮到深不可測，光聞就快痛風。還可以無限加湯。這鍋真的豪邁正港有夠爽。



鮭魚生魚片 220元

初海生魚片不走浮誇路線，就是實實在在，鮭魚油脂豐腴，鮮嫩破表，讓人回味。



海底派對手卷 360元

海底紅綠寶石+海底總動員各一份，配料放入高腳杯中，DIY手捲增添樂趣，拍照也美。





左邊是海底紅綠寶石，鮭魚卵搭配無籽綠葡萄。右邊海底總動員，多加了一整顆生食級干貝、鮪魚、和干貝碎絲，層層堆疊滋味豐富且清爽。





來到初海食堂也別錯過招牌飯類，4倍鮭魚卵溫泉蛋飯、4倍蔥溫泉蛋飯，顧名思義就是鮭魚卵跟蔥花都是爆量四倍多。





4倍鮭魚卵溫泉蛋飯 280元

將溫泉蛋攪拌均勻，蛋液包裹飯粒口感滑潤。每一口都是滿滿鮭魚卵，口中彈破爆汁炸裂，太享受啦！



4倍蔥溫泉蛋飯 75元

蔥香濃厚微辛辣，多吃蔥會變聰明，這碗吃了變四倍聰明XD



初海食堂酒款選擇多，還能喝到RIO水果雞尾酒，有葡萄、萊姆、水蜜桃、香橙四種口味，色彩超繽紛。



初海食堂，老闆家裡就是水產商，我們家之前海鮮火鍋大餐，食材都跟他們買，家人好評持續數年仍意猶未盡。現在老闆自己開居酒屋，他的海鮮還用我多說嗎？但其實他的烤串也蠻讓我們驚豔的，看來老闆初次下海開居酒屋，仍是嚇嚇叫，店內時常客滿，也就不奇怪了。

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