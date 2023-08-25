周末去了趟可愛的羊葡小鎮｜彰化溪湖！！

盛產葡萄與羊肉爐餐廳的彰化溪湖，真的是美食天堂耶！過去我們常常前往溪湖大吃羊肉爐，但今天我們不吃肉，決定來吃冰，前往了溪湖糖廠，遇見了很吸睛的巨型彩虹霜淇淋，太繽紛太夢幻了，即使是要價不斐的北海道彩虹霜淇淋，我們決定一定要嚐嚐；【66 cheesecake】使用北海道十勝鮮乳與法國認證奶油，打造的乳酪王國一點都不簡單，販售的商品包括北海道十勝牛奶布丁、乳酪蛋糕、北海道彩虹霜淇淋、北海道奶油三明治冰淇淋與曲奇餅乾等等，都是高人氣熱銷商品，但我們這次先把甜點胃留給了北海道彩虹霜淇淋，不過一隻NT$260的售價，是相當高貴的霜淇淋哈哈，但可以一次品嘗到六種口味，霜淇淋口感綿密且帶有天然果香風味，份量很足也適合與家人共享，想念日本的霜淇淋嗎？來吃看看【66 cheesecake】繽紛北海道彩虹霜淇淋，好吃到不會讓你失望！

自費消費：NT$ 320｜2023/8/24

【66 cheesecake】店家資訊

►66 cheesecake官網：https://66cheesecake.com/

►66 cheesecakeFB粉絲專頁：https://www.facebook.com/66cheesecake

►地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號

►電話： 04 885 1220

►營業時間：10:30–18:30

►停車資訊：溪湖糖廠附有免費停車場

【66 cheesecake】店家環境



▲66 cheesecake位在溪湖糖廠內，共有兩間門市店面(66 cheesecake、888 SNACK REPUBLIC)

販售的商品略為不同，66 cheesecake店面主要販售乳酪蛋糕、北海道奶油三明治冰淇淋還有泡芙系列，想吃哈密瓜口味的霜淇淋，也是在此購買唷；另外888 SNACK REPUBLIC主打就是北海道彩虹霜淇淋與北海道十勝牛奶布丁與曲奇餅等。



▲可愛的牛牛擺設，適合拍照打卡留念



▲888 SNACK REPUBLIC的店外觀就有一個北海道彩虹霜淇淋的巨型擺設，六種不同口味的霜淇淋組合起來的色調好舒服，繽紛好亮眼

【66 cheesecake】店內環境



▲因處於夏日～戶外好炎熱，沒想到一走進店面就是一股超強的冷氣，瞬間有了非常想吃冰的衝動，店家在烘焙過程是採半開放式的環境，櫃台內可以看見擺放著眾多北海道十勝牛奶布丁，一杯一杯看起來好療癒



▲超可愛的室內冰淇淋座椅，可以坐在上頭擺拍，不過工作人員表示適合靜止擺拍，勿晃動以免冰淇淋椅不穩噢！



▲當天是暑假平日前往，店內只有我們一組客人，真的好幸運，因為到了假日這裡可是會有滿滿的人潮呢

【66 cheesecake】2023價目表(購買組合價更便宜)



▲店家有推出組合價格的菜單，如果想要品嘗兩種以上的商品，非常推薦可以購買商品組合，我們當天買了北海道十勝牛奶布丁+北海道彩虹霜淇淋(NT$320)

【66 cheesecake】北海道彩虹霜淇淋



▲超完美的彩虹霜淇淋

霜淇淋從上到下的口味分別是：紅心芭樂、藍莓、海藻、奇異果、牛奶與竹炭香草，整個很粉嫩的韓系霜淇淋色調，可以感受到是天然的製作，一拿到手上一定要盡快的拍照，因為彩虹霜淇淋的融化速度實在太快了，也要注意拿取時一定要平拿，才會是最美美的狀態



▲超完美的彩虹霜淇淋

阿珊忍不住想要吃起霜淇淋的餅乾杯，吃到鼻子都沾到了霜淇淋也開心



▲超完美的彩虹霜淇淋

雖然一隻霜淇淋的售價不便宜，但是像我們一樣與家人一起分享，也蠻有一番風味的哈哈，分享一下我們最愛的口味分別是紅心芭樂、奇異果與藍莓，很有共通點的就是我們都是愛水果口味，因為吃的到自然果香跟微酸感，綿密的滋味真的讓人讚嘆也太好吃囉！其他霜淇淋口味就比較一般，然後霜淇淋的餅乾杯脆度不夠，吃起來也沒有什麼餅乾口感，有點可惜！

【66 cheesecake】北海道十勝牛奶布丁



▲非常濃郁的牛奶布丁，要說是布丁感的奶酪也是可以，口感很扎實，烏梅比較喜歡水嫩感的布丁，就沒那麼喜歡，不過阿珊倒是很愛，一直狂吃哈哈

總結

來到彰化溪湖糖廠，66 cheesecake是你絕對不能錯過的甜點店家，吃過霜淇淋之後，再帶些乳酪蛋糕、曲奇餅乾等伴手禮，讓美味的甜點滋補我們的日常吧！