台北車站美食「劉山東牛肉麵」就位於開封街一段巷弄內，同為排隊名店的良品牛肉麵旁邊巷子裡，飄香70餘年的美味已傳承至第二代，還曾榮獲米其林必比登推介，深受不少國內外朋友喜愛，難怪用餐時間總是大排長龍!其中紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、炸排骨都是大家推薦的餐點，大口前陣子一個月內連續去吃了兩次，終於搞懂了要怎麼點比較厲害(笑)~文中也有詳細的介紹喔!

【相關資訊】

劉山東牛肉麵

地址:台北市中正區開封街一段14巷2號

電話:02-23113581

營業時間:8:00~20:00(週日公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/Ovle8v

▼「劉山東牛肉麵」就位於台北車站附近、開封街巷弄內，從站前地下街Z8出口步行3分鐘，雖然位處巷弄內，但還是吸引不少老饕前往!

▼第一次我自己來訪的時候運氣不錯，剛好有一個位子還不用排隊，等到吃完出來外頭已經大排長龍了!「劉山東牛肉麵」創立於1951年，第一代老闆劉佩芹原本在新光三越站前店、228公園一帶擺攤，後來才搬到現在的位置，現在已交由第二代老闆劉少麟掌廚，生意一樣強強滾。

▼「劉山東牛肉麵」不僅曾榮獲台北國際牛肉麵節等多個獎項，更於2018、2019年獲得米其林必比登推介殊榮，難怪用餐時間總是人潮不斷，如果沒時間的朋友也可以直接選擇外帶比較不用久候。

▼店內用餐空間不算大，且通常都要併桌，不過至少室內有冷氣、電扇，吃起來不會這麼辛苦。

▼菜單，這裡有販售清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵之外，還有豬肉排骨麵、榨菜肉絲麵、牛肉湯麵、牛肉湯、炸醬麵等等，另外還有牛肉、排骨、小菜可供單點~~這是我第一次來訪的菜單，殊不知事隔一個月後就漲價了(笑)，通通漲了10元，所以牛肉麵都變成170元囉!

▼除了中文菜單之外，也有提供日文、韓文、英文菜單，看來也有不少外國人特地來訪!

▼第一次我點的是紅燒牛肉麵(搭配粗麵)，一上桌就被份量就嚇傻，不僅超大一碗，還是採用保溫碗，難怪翻桌速度不算快，畢竟太燙了也沒辦法吃太快(笑)!如果胃口好的朋友還可以挑戰加麵~當天就有一些年輕學生直接點加麵享用!

▼牛肉給得很大器，少說至少有8塊左右，吃起來軟嫩中又帶點嚼感，沒有什麼牛腥味，算是爽度很高；另外蔥花也是灑得滿滿，喜歡蔥香的朋友一定很滿足~不吃蔥的朋友記得提前告知店家唷!

▼紅燒牛肉麵搭配的是粗麵，理論上我比較喜歡帶點Q彈嚼勁的麵條，所以每次去牛肉麵店都會以粗麵優先，但這裡的粗麵不是我喜歡的那種Q彈口感，而且帶點硬脆口感，一咬就斷，也比較沒辦法吸附湯頭，算是比較可惜~

▼湯頭採用牛大骨、碎肉、牛筋及香料下去熬煮24小時而成，完全沒有辣度，不是市面上那種添加豆瓣醬的味道，喝起來帶有牛骨香氣，算是比較偏鹹香的味蕾，我覺得還算不錯喝可惜比較沒有層次，所以第一次來訪覺得沒有想像中厲害!

▼唯一覺得不錯的就是牛肉給得多又軟嫩，帶有油花跟肉質香氣很可以!

▼桌面放有酸菜、蔭豆鼓、胡椒、辣油、醋等調味料，有需要的朋友都可以自行取用!

▼最特別的是這裡也有提供蒜頭，可以加入紅燒牛肉麵享用，據說也是很山東口味的吃法，有興趣的朋友可以試試!

▼這裡還有「一顆蔭豉咬三口，一片牛肉咬三口，再喝一口牛肉湯」的特殊吃法，可以讓牛肉麵美味更提升!

▼我也加了一點試試，湯頭多了一股蔭豆鼓的香氣，讓味蕾更多變化，但都是偏鹹香滋味，我覺得可加可不加，二訪時加入清燉湯頭感覺比較適合!

▼吃飽出來後果然又開始大排長龍(左側延伸的巷子還有好多人排在後面)，晚上六點後就很容易排隊，想吃的朋友記得早點來!

▼過了一個月我又再度來訪，這次帶口咩一起來享用，後來才知道原來可以選粗麵、細麵，所以我們改點了紅燒牛肉麵(細麵)、清燉牛肉麵(粗麵)來試試~本來想再單點份排骨，殊不知竟然賣完了，才晚上六點左右耶!

▼首先上桌的是清燉牛肉麵，上頭同樣鋪了滿滿牛肉及大量蔥花，份量十足，連男生吃起來都很有飽足感。

▼牛肉片感覺比紅燒要來的薄一些，口感也較為柔嫩，吃得到牛肉的甜美!

▼湯頭帶有牛骨香氣，口味偏清爽，溫潤清甜的滋味較紅燒來說更受我們喜愛!後來又加入蔭豆鼓，也提升不少味蕾層次，搭配起來還不錯~

▼粗麵的口感跟第一次吃到的差不多，都是比較偏硬脆，應該改細麵的~~哈!

▼紅燒牛肉麵搭配細麵，因為麵條現煮的關係所以多等了五分鐘，但等待是值得的!

▼牛肉塊厚實柔軟又帶點嚼感，牛肉控如我們吃起來很滿足~~第二次仔細喝湯頭其實跟清燉有點類似，只是口味較為鹹香，喝多了容易膩口，我們偏好清燉多一點!

▼細麵其實只是比粗麵再細個幾毫米而已，根本還是一般麵店的粗麵等級~~沒有拿來比較或許會以為這才是粗麵(笑)!

▼細麵吃起來Q滑帶有嚼勁，這才是我們心目中好吃的牛肉麵麵條啊~~原來要吃細麵才對!!

「劉山東牛肉麵」不僅份量十足，肉也給得很大器，雖然漲價了但還是可以接受，喜愛牛肉麵的朋友包準吃起來會很過癮，胃口小的朋友記得點一碗分食即可~~想吃的朋友記得避開用餐時段，分散人潮才能吃得更開心唷!

【相關資訊】

劉山東牛肉麵

地址:台北市中正區開封街一段14巷2號

電話:02-23113581

營業時間:8:00~20:00(週日公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/Ovle8v

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