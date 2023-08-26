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﹝新北市新莊﹞富士雞肉飯　外觀清新簡潔，口感類健康餐盒，使用去骨雞腿肉的新開幕雞肉飯專賣店　∕新莊雞肉飯∕新莊雞肉便當∕新莊獅子頭便當∕新莊雞肉飯專賣店

2023-08-26 05:06:51 阿發的簡單幸福 人氣：284
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：884篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：富士雞肉飯
place新北市新莊區富國路164號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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富士雞肉飯all.jpg
對下新莊居民而言的重要生活採買商圈，也就是四維路及周邊區域，近半年來我看到出現了幾間，相較當地大部分店家，其店外觀看起來清新脫俗的餐飲店。而這間「富士雞肉飯」，就是其中一間。最近某日，我懶得煮晚餐，老婆說想吃還沒吃過的店，而這家打著雞肉飯專賣店，還有獅子頭便當，她想來吃吃看~
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富士雞肉飯01-店外觀.jpg
▲「富士雞肉飯」店外觀
這間才新開幕沒幾個月，
其白底黑字的簡潔招牌，
只寫著大大的店名「富士雞肉飯」，
以及〝雞肉飯專賣店〞字樣。
小招牌則寫著〝好吃雞肉飯〞、〝紅燒獅子頭〞、〝去骨雞腿肉〞...
相對當地的其他許多便當店，
顯得清新簡潔，
不雜亂。
 

富士雞肉飯02-店門口.jpg
▲店門口與用餐環境
簡潔且乾乾淨淨的，
有種看起來〝未阿雜〞，
吃起來讓人較放心的感受~
 

富士雞肉飯03-價目表.jpg
▲價目表
店家是〝雞肉飯專賣店〞，
主打〝去骨雞腿肉〞與〝紅燒獅子頭〞，
共六種便當選擇。
另有單點類、熱湯類、健康飲品，
但選擇不多。
 

富士雞肉飯04-雞肉飯餐盒.jpg
▲我們的晚餐
有：招牌雞飯、咖哩雞飯、祖傳獅子頭飯、綜合丸湯
餐點用圓形餐盒裝，
加上餐點配菜的擺放，
看起來很乾淨整齊美味〝未阿雜〞
配色不混雜，
加上翠綠的蔥醬，
與鮮紅的辣醬，
很能誘發食慾感~
 

富士雞肉飯05-祖傳獅子頭飯.jpg
▲祖傳獅子頭飯
有：兩個獅子頭、油豆腐、滷蛋、高麗菜。
另放了翠綠的蔥醬，
與鮮紅的辣醬，
更能刺激視覺上的美味感~
 

富士雞肉飯06-祖傳獅子頭飯特寫.jpg
▲祖傳獅子頭飯，特寫
圓潤飽滿的大肉丸子，
口感嫩口含脂汁香，
不過於油鹹膩、無騷味，
感覺較一般小吃便當店的，
這吃起來顯得較無負擔，
也還不錯吃~
 

富士雞肉飯07-咖哩雞飯.jpg
▲咖哩雞飯
和一般直覺所想的咖哩雞飯，
是不一樣的，
這竟是把去骨雞腿肉飯，
淋上濃稠香的咖哩醬汁。
 

富士雞肉飯08-咖哩雞飯-雞肉.jpg
▲咖哩雞飯
去骨雞腿肉，
皮帶點脆度，
肉質鮮嫩不軟爛，
加上濃稠香的咖哩醬汁，
風味不錯。
 

富士雞肉飯09-咖哩雞飯-特寫.jpg
▲咖哩雞飯，特寫
 

富士雞肉飯10-招牌雞飯.jpg
▲招牌雞飯
這是店家人氣的熱銷招牌，
豬雞雙拼飯，
主菜就是去骨雞腿肉+一顆獅子頭，
外觀看起來頗優~
 

富士雞肉飯11-招牌雞飯-雞肉.jpg
▲招牌雞飯，去骨雞腿肉
皮帶點脆度，
肉質鮮嫩不軟爛的去骨雞腿肉，
加上蔥醬，
其口感讓我聯想到北市某家著名的海南雞飯~
 

富士雞肉飯12-招牌雞飯特寫.jpg
▲招牌雞飯，特寫
白米飯+古早味雞油油膏，
有著些許簡單好吃的傳統味。
 

富士雞肉飯13-留影.jpg
▲留影
「富士雞肉飯」，
是一間新開幕不久的雞肉飯專賣店，
使用的是去骨雞腿肉，
皮帶點脆度，
肉質鮮嫩不軟爛，
加上鮮綠蔥醬，
吃起來有點像北市某家知名的海南雞飯。
其價位，
和在新莊一般坊間的雞肉飯相較，
感覺偏高，
餐點覺得好吃健康，
可惜沒有較明顯的記憶點，
或說驚豔感。
（老婆則說，這比較適合和她一樣，要吃爽口少油膩的女性上班族口味）
不過，
其整體口感與價位吃起來，
有點類健康餐盒，
較少油、較無負擔，
乾乾淨淨的，
用餐環境與餐盒內擺放也是〝未阿雜〞
適合喜歡吃去骨雞腿肉飯與用餐環境，
看起來較乾淨衛生、整齊清爽，
較健康又不太失美味的朋友們。
不太適合對價格敏感者，
且要便宜又吃粗飽的朋友。

【營業時間】11002100
【地　　址】新北市新莊區富國路164

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富士雞肉飯 去骨雞腿肉便當 古早味雞油油膏飯 招牌雞飯 咖哩雞飯 獅子頭飯 新莊雞肉飯 新莊雞肉便當 新莊獅子頭便當 新莊雞肉飯專賣店
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