

對下新莊居民而言的重要生活採買商圈，也就是四維路及周邊區域，近半年來我看到出現了幾間，相較當地大部分店家，其店外觀看起來清新脫俗的餐飲店。而這間「富士雞肉飯」，就是其中一間。最近某日，我懶得煮晚餐，老婆說想吃還沒吃過的店，而這家打著雞肉飯專賣店，還有獅子頭便當，她想來吃吃看~

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▲「富士雞肉飯」店外觀

這間才新開幕沒幾個月，

其白底黑字的簡潔招牌，

只寫著大大的店名「富士雞肉飯」，

以及〝雞肉飯專賣店〞字樣。

小招牌則寫著〝好吃雞肉飯〞、〝紅燒獅子頭〞、〝去骨雞腿肉〞...。

相對當地的其他許多便當店，

顯得清新簡潔，

不雜亂。





▲店門口與用餐環境

簡潔且乾乾淨淨的，

有種看起來〝未阿雜〞，

吃起來讓人較放心的感受~





▲價目表

店家是〝雞肉飯專賣店〞，

主打〝去骨雞腿肉〞與〝紅燒獅子頭〞，

共六種便當選擇。

另有單點類、熱湯類、健康飲品，

但選擇不多。





▲我們的晚餐

有：招牌雞飯、咖哩雞飯、祖傳獅子頭飯、綜合丸湯

餐點用圓形餐盒裝，

加上餐點配菜的擺放，

看起來很乾淨整齊美味〝未阿雜〞。

配色不混雜，

加上翠綠的蔥醬，

與鮮紅的辣醬，

很能誘發食慾感~





▲祖傳獅子頭飯

有：兩個獅子頭、油豆腐、滷蛋、高麗菜。

另放了翠綠的蔥醬，

與鮮紅的辣醬，

更能刺激視覺上的美味感~





▲祖傳獅子頭飯，特寫

圓潤飽滿的大肉丸子，

口感嫩口含脂汁香，

不過於油鹹膩、無騷味，

感覺較一般小吃便當店的，

這吃起來顯得較無負擔，

也還不錯吃~





▲咖哩雞飯

和一般直覺所想的咖哩雞飯，

是不一樣的，

這竟是把去骨雞腿肉飯，

淋上濃稠香的咖哩醬汁。





▲咖哩雞飯

去骨雞腿肉，

皮帶點脆度，

肉質鮮嫩不軟爛，

加上濃稠香的咖哩醬汁，

風味不錯。





▲咖哩雞飯，特寫





▲招牌雞飯

這是店家人氣的熱銷招牌，

豬雞雙拼飯，

主菜就是去骨雞腿肉+一顆獅子頭，

外觀看起來頗優~





▲招牌雞飯，去骨雞腿肉

皮帶點脆度，

肉質鮮嫩不軟爛的去骨雞腿肉，

加上蔥醬，

其口感讓我聯想到北市某家著名的海南雞飯~





▲招牌雞飯，特寫

白米飯+古早味雞油油膏，

有著些許簡單好吃的傳統味。





▲留影

「富士雞肉飯」，

是一間新開幕不久的雞肉飯專賣店，

使用的是去骨雞腿肉，

皮帶點脆度，

肉質鮮嫩不軟爛，

加上鮮綠蔥醬，

吃起來有點像北市某家知名的海南雞飯。

其價位，

和在新莊一般坊間的雞肉飯相較，

感覺偏高，

餐點覺得好吃健康，

可惜沒有較明顯的記憶點，

或說驚豔感。

（老婆則說，這比較適合和她一樣，要吃爽口少油膩的女性上班族口味）

不過，

其整體口感與價位吃起來，

有點類健康餐盒，

較少油、較無負擔，

乾乾淨淨的，

用餐環境與餐盒內擺放也是〝未阿雜〞。

適合喜歡吃去骨雞腿肉飯與用餐環境，

看起來較乾淨衛生、整齊清爽，

較健康又不太失美味的朋友們。

不太適合對價格敏感者，

且要便宜又吃粗飽的朋友。



【營業時間】11：00～21：00

【地 址】新北市新莊區富國路164號

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