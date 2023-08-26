這次來到南崁吃完大小魯肉飯決定喝杯飲料，剛好看到這間錨起來喝飲料店，錨起來喝在台灣各地各有分店，這間的鮮奶系列是招牌，並提供五種鮮奶品牌讓顧客選擇，這間店無疑是奶茶控必收藏的飲料店阿！
▲門市外觀為黃色磁磚配上黑色招牌，給人一種新潮時尚感。
▲冰櫃內為各式品牌的鮮奶，看來店家是玩真的！
▲錨起來喝菜單：牧場鮮奶有主恩鮮奶、柳營鮮奶、高大鮮奶、初鹿鮮奶、一代鮮奶五種可選，這五種的口感皆有特色，懂喝的人一喝就知道。
▲觀音鮮奶小芋圓 70元(微糖微冰)：飲料杯設計得很可愛，鐵觀音的茶香味非常明顯，與濃郁的奶香完美融合，甜度非常剛好，小芋圓嚼起來有Q度，有濃濃的芋頭香氣，真的好喝耶！
雞蛋糕短評：當天點的是觀音鮮奶小芋圓，飲料非常香醇，小芋圓吃起來有Q度，充滿芋頭香氣，是杯很有水準的飲料。
用餐環境
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
錨起來喝(桃園南崁店)美食資訊：
地址：桃園市蘆竹區南崁路314號
電話：032229457
官網：https://order.nidin.shop/menu/5990
營業時間：10:00–23:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有
兒童椅：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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