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> 圖文創作 > 台中美食-米腸煎到恰恰搭上鹹豬肉，意想不到的好味道

台中美食-米腸煎到恰恰搭上鹹豬肉，意想不到的好味道

2023-08-26 10:29:08 果果愛Fruitlove 人氣：123
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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿卿姐古早味糯米腸
phone09-3146-6126
place台中市南屯區黎明路一段274號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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花生糯米腸感覺裡面的花生和糯米有炒過，香氣很香色澤上帶有微微的醬色，但味道又不會過鹹，搭配獨家的鹹豬肉和薄脆的外衣，口感豐富又稍微帶點飽足感肥瘦適中的香腸，口感Q彈稍微帶點鮮甜的肉汁，吃完原味再配蒜片更對味。

蘿蔔糕味道清甜，吃得到蘿蔔絲與蘿蔔香，口感軟嫩Q彈，煎過後變得更有層次，可以單點品嘗也可以點套餐一次滿足。

阿卿姐古早味糯米腸⟩米腸煎到恰恰搭上鹹豬肉，意想不到的好味道，還有香腸和蘿蔔糕-台中南屯美食 @果果愛Fruitlove

想吃花生糯米腸好一段時間了，但在台中做這個組合的似乎不多，是某一次跟朋友聊天時，他跟我們推薦這家很好吃，就找一天來看看，門口的黑板寫著的應該是主打品項。

阿卿姐古早味糯米腸⟩米腸煎到恰恰搭上鹹豬肉，意想不到的好味道，還有香腸和蘿蔔糕-台中南屯美食 @果果愛Fruitlove

一到門口可以感受到很親切與朝氣的招呼聲，店名很可愛就叫做阿卿姐，感覺就像是到親朋好友家一樣

阿卿姐古早味糯米腸⟩米腸煎到恰恰搭上鹹豬肉，意想不到的好味道，還有香腸和蘿蔔糕-台中南屯美食 @果果愛Fruitlove

以煎台的方式烹調，設備跟早餐店的很像，每一份都是現點現做，不想等待的朋友也可以用電話預訂。

阿卿姐古早味糯米腸⟩米腸煎到恰恰搭上鹹豬肉，意想不到的好味道，還有香腸和蘿蔔糕-台中南屯美食 @果果愛Fruitlove

內用座位僅有一桌，我們實際感受過後，覺得夏天有電扇還是很悶熱，建議可以外帶享用比較舒適一些......( 繼續閱讀文章 )

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台中美食 香腸 米腸
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