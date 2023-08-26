花生糯米腸感覺裡面的花生和糯米有炒過，香氣很香，色澤上帶有微微的醬色，但味道又不會過鹹，搭配獨家的鹹豬肉和薄脆的外衣，口感豐富又稍微帶點飽足感，肥瘦適中的香腸，口感Q彈稍微帶點鮮甜的肉汁，吃完原味再配蒜片更對味。

蘿蔔糕味道清甜，吃得到蘿蔔絲與蘿蔔香，口感軟嫩Q彈，煎過後變得更有層次，可以單點品嘗也可以點套餐一次滿足。

想吃花生糯米腸好一段時間了，但在台中做這個組合的似乎不多，是某一次跟朋友聊天時，他跟我們推薦這家很好吃，就找一天來看看，門口的黑板寫著的應該是主打品項。

一到門口可以感受到很親切與朝氣的招呼聲，店名很可愛就叫做阿卿姐，感覺就像是到親朋好友家一樣。

以煎台的方式烹調，設備跟早餐店的很像，每一份都是現點現做，不想等待的朋友也可以用電話預訂。

內用座位僅有一桌，我們實際感受過後，覺得夏天有電扇還是很悶熱，建議可以外帶享用比較舒適一些......( 繼續閱讀文章 )

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