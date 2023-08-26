台中又多一間厲害的燒肉店啦！最近台中公益路美食戰區新開了一間厲害的燒肉店，一開幕就爆紅，店名就叫做火火燒肉販賣所，網評高達4.9分，採單點式燒肉，有別於一般套餐式燒肉店，店員們都相當熱情，桌邊服務還會像朋友一樣跟大家聊天，熱情如火，充滿歡樂氣氛，肉品又好吃的質感燒肉店

火火燒肉販賣所位置

火火燒肉販賣所位在台中南屯公益路與大正街交叉口，裝潢看起來非常氣派，火火兩大字扛棒相當顯眼，路過一定會注意到他，距離台中捷運水安宮站不遠，附近也有公車站牌及Ibike，交通非常便利

火火燒肉販賣所環境

火火燒肉販賣所的用餐環境非常寬敞，燈光明亮，座位數多，白天有著美美的自然採光，晚上用餐氛圍也很棒，不管是情侶約會、朋友聚會或是多人聚餐都非常適合呢

火火燒肉販賣所菜單

火火燒肉販賣所是採單點式，跟一般套餐式的日式燒肉店不一樣，如果想要一次吃到多種一點的肉品可以點拼盤，可以一次吃到多種肉品

黃金泡菜 80元

吃肉前先來點份前菜開開胃，糖糖選了最愛的黃金泡菜，口感爽脆，帶有果酸的微酸，單吃涮嘴，配上燒肉包生菜也好好吃

火火生牛肉 250元

這道火火生牛肉是採用肩胛偏瘦肉的部位來製作，淋上自製和風醬汁，底下還鋪上滿滿新鮮洋蔥絲，生牛肉的肉質非常軟嫩，吃起來不會有腥味，搭配洋蔥及和風醬汁好開胃

火火烤飯糰 80元

火火燒肉販賣所也有糖糖最愛的烤飯糰耶！厲害的是原本一顆原價80元，現在打卡一顆只要10元，這麼划算還不趕緊點爆他！火火燒肉販賣所的烤飯糰是採用關山米，裡頭加入究好豬製作成肉燥後加上叉燒醬炒製，最後抹上照燒醬下去烤製外層帶有鍋巴口感，鹹香迷人，另外還有隱藏版吃法，就是加入採用整條日本昆布及老母雞骨下去熬煮四個半小時的雞湯變成湯泡飯，一飯兩吃，別有一番風味

日本國產牛 680元

日本國產牛每天提供的部位不太一定，糖糖今天吃到的部位是赤身肉，也就是芯芯的部位，火火燒肉販賣所的肉品都是採用原肉不會再醃過，不過上頭都會撒上店家特製的調味粉，像這道日本國產牛上頭撒上的是店家自製的紅酒鹽，旁邊附上巴西里蒜味奶油可以搭配享用

芯芯是後大腿內側中心，脂肪較少，屬瘦肉中油花細緻勻稱的部位，油花細緻不油膩，肉質更是鮮嫩又多汁，搭配巴西里蒜味奶油一同享用，層次更加豐富

最高沙朗牛排 580元

火火燒肉販賣所的最高沙朗牛排是用澳洲M9和牛，份量還蠻大一塊，帶有厚度，有著美美的油花，原塊肉上頭撒上店家特製的椒鹽

將沙朗牛排烤至約五分熟度，外層微焦，裡頭還帶粉嫩色澤，肉汁相當飽滿，富有濃郁的牛肉香氣，肉質也相當軟嫩，單吃就非常夠味，搭配一旁蒜片也好好吃

牛舌蔥蔥 360元

火火燒肉販賣所的牛舌不是切成圓片狀而是切成長條狀，採用舌中的部位，中間包入店家自製的蔥鹽，口感爽脆多汁，交織著蔥鹽的鹹香，喜歡吃牛舌的朋友必點

究好豬拼盤 699元

想要一次吃到多種肉品可以點火火燒肉販賣所的拼盤系列，豬肉的部分糖糖點的是究好豬拼盤，選用台灣究好豬原塊冷藏肉，有別於一般的豬肉可以不必吃到全熟，拼盤裡頭包含究好豬老饕肉、究好豬梅花肉及究好豬五花肉

究好豬梅花肉帶有厚度，取自肩胛部上方部位，肉質帶點筋，偏瘦肉且油脂分布適中，單吃可以吃到豬肉的鮮甜，肉質軟嫩不柴

究好豬老饕肉這塊是糖糖裡頭最愛的部位，採用肋眼上蓋肉，是豬肉最鮮嫩的部位，肉質軟嫩多汁，讓人越嚼越香

究好豬五花肉是裡頭當中油花最豐富的，取自背脊下方骨周邊腹脅部位，擁有肥瘦完美交疊的雙重口感，這裡的豬五花肉是帶有厚度不是薄切片狀，帶有咬勁，吃起來完全沒有豬腥味，也不會讓人覺得油膩

萵苣家族 80元

單純吃肉怕吃膩的朋友，火火燒肉販賣所也有包肉生菜，裡頭包含奶油白菜、廣東A菜及紫蘇葉，葉菜都非常翠綠新鮮，包上肉片加上蒜頭及黃金泡菜享用口味一絕呀

桂丁雞松坂 240元

糖糖本身超愛吃雞脖子，看到雞松坂怎麼能放過，火火燒肉販賣所的雞松坂使採用有著國宴雞稱號的桂丁雞，上頭抹上一層採用白酒、蘋果、水蜜桃、粗鹽、辛香料等下去煮成的特製鹽巴醬，是說火火燒肉販賣所的雞松坂應該是糖糖目前吃過肉最多的雞松坂啦，肉質肥美彈牙，裡頭已經去骨，就連平時不太吃雞脖子的糖妹都說超讚

光溜溜草蝦 299元

火火燒肉販賣所的草蝦羞羞臉，上桌時是光溜溜的模樣沒有穿衣服，店家已經貼心先幫大家去好殼了，只需要將蝦子烤熟就可以直接享用，蝦肉相當彈牙，鮮味十足

兩顆干貝 180元

火火燒肉販賣所的干貝是採用北海道生食級干貝，每顆都比50元銅板還要大顆，上頭撒上店家特製辛香料調味，干貝不必烤至全熟，兩面烤至金黃恰恰，裡頭約七、八分熟，肉質鮮嫩又多汁

火火泰奶 100元／鹹檸七 80元

火火燒肉販賣所好異國風情，竟然可以喝到泰國的香甜泰奶，還有吃港點必點的鹹檸七呢

火火布丁 120元／火火每日限定 120元

火火燒肉販賣所的火火布丁是選用來自彰化人氣工作室的手工布丁，口感綿密，蛋香濃厚，搭配焦糖醬香甜不膩好好吃，另一款甜點火火每日限定是台中知名伴手禮店的檸檬塔，塔皮酥脆，內餡酸V呀酸V，清爽又解膩

這間火火燒肉販賣所糖糖第一次來訪就深得糖糖心，不管是服務上還是餐點都很讚，食材品質沒話說，這次點的每一道糖糖都很喜歡，不過因為食材上店家都會先做特製調味，如果平常吃原味的朋友口味上會覺得比較重一些，現在只要當天壽星來火火燒肉販賣所還享神秘驚喜，是用肉做的生日慶生火火塔，還有全場店員熱情幫壽星一起慶生唷