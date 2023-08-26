台一生態休閒農場 (楓華台一渡假村)

｜電話: 049-299-7848

｜地址: 南投縣埔里鎮中山路一段176號

｜ 台一生態休閒農場官網

｜FB :跟著愛莉玩樂趣

｜追蹤愛莉IG

台一生態休閒農場 (楓華台一渡假村)

｜營業時間: 08:00~17:00

｜停車場:有

｜門票: 200元(全票)、100元(半票)

住宿、咖啡、宴會廳、果園、落雨松、4000多坪的花園綠地

生態導覽(需預約、有費用)

周邊景點: 中台禪寺、埔里酒廠、九族文化村、日月潭、鯉魚潭

注意事項:園區全面禁菸

南投埔里景點，台一生態休閒農場，4萬坪的花園、自然生態

水上彩色屋住宿區、走進童話世界、很適合親子旅遊

這裡的用餐場地寬敞，團體有桌菜，人少可以選擇套餐

園區有兒童遊憩區、兒童遊憩區、生態區、蝴蝶迷宮

童話故事區、童話森林、多肉植物區、花神廟、原住民館、銀河水道

雨林風情館、愛情果園、蜜蜜花園、天鵝的家、孔雀園、落羽松區

季節性採果樂等活動，一年四季都適合來這旅遊放鬆

先購票入場，售票處旁是超商

走進園區會先看到花神廟

往右手邊進去是大型宴會廳用餐區

洗手間在花神廟的後方

沿著路線走經過了洗手間左邊也是餐廳用餐區

愛莉帶團南投行程中安排在這裡團體用餐

餐後到園區走走

兩旁綠意盎然的自然生態，步道上放是各種顏色的紙傘

雨天也不用擔

色彩繽紛的水上屋是客房，水上屋真的很夢幻

可愛的黑天鵝看到有遊客還會特意的游過來讓我們拍攝

水池上滿滿的綠色水上植物，還有漂亮的錦鯉

可以買魚飼料來餵魚

童話森林區、玩沙區、兒童遊樂區

歐式莊園

再往裡面走去來到了小火車區，會先看到大恐龍

小朋友可以搭小火車繞一圈

小火車旁是落羽松區

落羽松區是我最喜歡的景點之一

隨手拍任何角度美得像一幅畫

彩色的小屋與白色的木柵沿著池邊環繞

與落雨松倒映在水面上形成一幅美麗的景色

這區真的很適合拍意境照

潺潺的小溪流，水裡海有不少魚種與生態

落雨松區旁是蝴蝶迷宮生態區

蝴蝶翩翩飛舞著非常壯觀

很適合全家一起來的景點

南投旅遊行程安排，台一生態休閒農場參考

上方交通圖來自台一生態休閒農場官網照片

台一生態休閒農場 (楓華台一渡假村)

｜電話: 049-299-7848

｜地址: 南投縣埔里鎮中山路一段176號

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