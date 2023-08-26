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【南投景點】台一生態休閒農場｜ 走進童話世界、 夢幻的落羽松、蝴蝶迷宮、很適合親子旅遊景點

2023-08-26 13:58:08 愛麗 人氣：136
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窩客好文

愛麗

發表篇數：360篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮

台一生態休閒農場 (楓華台一渡假村)

電話: 049-299-7848

地址: 南投縣埔里鎮中山路一段176號

 台一生態休閒農場官網 

FB :跟著愛莉玩樂趣  

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台一生態休閒農場 (楓華台一渡假村)

｜營業時間: 08:00~17:00

｜停車場:有

｜門票: 200元(全票)、100元(半票)

住宿、咖啡、宴會廳、果園、落雨松、4000多坪的花園綠地

生態導覽(需預約、有費用)

周邊景點: 中台禪寺、埔里酒廠、九族文化村、日月潭、鯉魚潭

注意事項:園區全面禁菸

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南投埔里景點，台一生態休閒農場，4萬坪的花園、自然生態

水上彩色屋住宿區、走進童話世界、很適合親子旅遊 

這裡的用餐場地寬敞，團體有桌菜，人少可以選擇套餐

園區有兒童遊憩區、兒童遊憩區、生態區、蝴蝶迷宮

童話故事區、童話森林、多肉植物區、花神廟、原住民館、銀河水道

雨林風情館、愛情果園、蜜蜜花園、天鵝的家、孔雀園、落羽松區

季節性採果樂等活動，一年四季都適合來這旅遊放鬆

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先購票入場，售票處旁是超商

走進園區會先看到花神廟 

往右手邊進去是大型宴會廳用餐區

洗手間在花神廟的後方

沿著路線走經過了洗手間左邊也是餐廳用餐區  

愛莉帶團南投行程中安排在這裡團體用餐

餐後到園區走走

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兩旁綠意盎然的自然生態，步道上放是各種顏色的紙傘

雨天也不用擔

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色彩繽紛的水上屋是客房，水上屋真的很夢幻

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可愛的黑天鵝看到有遊客還會特意的游過來讓我們拍攝

水池上滿滿的綠色水上植物，還有漂亮的錦鯉

可以買魚飼料來餵魚

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童話森林區、玩沙區、兒童遊樂區

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歐式莊園

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再往裡面走去來到了小火車區，會先看到大恐龍

小朋友可以搭小火車繞一圈 

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小火車旁是落羽松區

落羽松區是我最喜歡的景點之一

隨手拍任何角度美得像一幅畫 

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彩色的小屋與白色的木柵沿著池邊環繞

與落雨松倒映在水面上形成一幅美麗的景色

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這區真的很適合拍意境照

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潺潺的小溪流，水裡海有不少魚種與生態

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落雨松區旁是蝴蝶迷宮生態區

蝴蝶翩翩飛舞著非常壯觀

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很適合全家一起來的景點

南投旅遊行程安排，台一生態休閒農場參考

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上方交通圖來自台一生態休閒農場官網照片

 台一生態休閒農場 (楓華台一渡假村)

電話: 049-299-7848

地址: 南投縣埔里鎮中山路一段176號

 台一生態休閒農場官網 

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