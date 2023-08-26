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【食記】台北| 中山站* 麵屋一燈Menya Itto Taiwan麵匠入心的宵夜級美味日本冠軍拉麵

2023-08-26 14:37:07 傑森大大 人氣：105
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窩客好文

傑森大大

發表篇數：40篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵屋一燈ITTO
phone02-2511-6161
place台北市中山區南京東路一段29號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間不但是拉麵冠軍還被稱為東京拉麵之王!!

「麵屋一燈」是來自日本的拉麵品牌，鄰近捷運中山站步行約5分鐘，曾經被素有日本餐飲奧斯卡稱號的美食平台〈Tabelog〉評鑑第一，其魚介沾麵更是日本冠軍，也因連續7年入選東京人氣拉麵而有拉麵之王的霸氣稱號，另一特色就是它竟然營業到凌晨1點，9點後的宵夜場啤酒還半價，簡直是宵夜族的天堂啊~~

 

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由於地處鬧區生意相當好，想避免排隊的話建議可先用inline訂位，現場候位可於門口機器領取號碼牌，到號會有螢幕顯示和人員叫號，如果有留電話的話，也會收到電話語音通知，相當貼心。

 

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工業風外觀的獨棟建築、配上溫馨典雅的內裝，用餐環境相當寬裕，2樓有單人靠窗位置和多人沙發區，算是親子友善餐廳，不會像一般拉麵店只有吧台區用餐還要跟隔壁摩擦肩膀，這次傑森大大坐1樓可看到麵匠師傅的現做手藝，還可看到日本佛教最澄大師名句「一燈照隅，萬燈照國」字樣，提醒店內人員努力勤奮，一起用拉麵傳遞幸福，讓世界發光。

 

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點餐方式和一蘭拉麵相同，圈選好喜好的餐點，交給服務人員即可，個人覺得這樣的方式才是最方便的，比點餐機更有效率也避免排隊人龍。

 

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手摔紫蘇雞肉丸 $69

這次先點了一份雞肉丸，它原本是沾麵的附餐，現在也能單點了，因為採手工搓製，吃起來相當Q彈且帶有紫蘇的淡淡辛口感，加入了雞軟骨更添口感層次，超級好吃，推薦必點!!

 

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炙燒牛肝菌雞豚飯 $79

升級套餐+$89就可獲得這道炙燒牛肝菌雞豚飯&飲品，還蠻划算的，但我和友人都不想喝飲料就直接單點，本身炙燒就香氣十足，加上菇類香氣之王牛肝菌加持，完全可以以香氣霸氣外漏來形容，低溫慢煮的雞豚肉吃起來也相當柔嫩細緻，搭配蔥段點綴是一碗讓人相當垂涎的餐品，不過醬料有點偏甜，後期會有點小膩口。

 

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芳醇干貝雞湯拉麵(肉量加倍) $238+$49

麵屋一燈的雞湯拉麵湯頭均採8小時老母雞骨熬製，加上與干貝慢煮，喝起來更含鮮甜滋味，搭配低溫熟成的舒肥雞叉燒和豚叉燒，除了口感軟嫩還保有湯汁，採用頂級日本麵粉製作的麵體，長時間浸泡湯體也保有彈性，如果不愛重口而好淡麗，這碗會是你的愛。

 

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松露牛肝菌清湯拉麵 $288

這碗是期間限定的人氣餐點，選用歐陸上等牛肝菌與松露熬煮湯底，湯體非常鮮甜夠味，同樣搭配舒肥雞叉燒和豚叉燒，並以香菜牙點綴，整碗吃起來，除了有細嫩肉香及Q彈麵條，還有更豐富的菌菇香氣堆疊層次，而且牛肝菌其實含有8種人體胺基酸、高蛋白及低脂肪，營養含量極高，美味又滋補，非常推薦品嘗!!

 

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餐後招待甜品

餐後居然還附上甜點冰淇淋，相當驚喜!!口味是oreo風味的，吃起沁涼柔滑又不甜膩，讓人心情滿分，不過每次招待的甜品口味好像會不一樣，就看個人運氣囉。

 

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整體而言

現在的「麵屋一燈」是改版過後的2.0版本，除了提供更寬裕舒適的用餐環境、貼心的服務，甚至還降低了餐點價格，而且還不收服務費，重點是餐點也好吃，從濃厚到淡麗的選擇都有，及宵夜場的啤酒半價服務，這樣的餐飲態度及水平，是會讓人想支持再訪的，期待下次品嘗冠軍級的魚介沾麵!!

 

麵屋一燈
台北市中山區南京東路一段29號
營業時間： 周一至周日 11:00–01:00
電話： (02)2511-6161
inline訂位

 

【合作邀約】請寄至 jdafoodie1988@gmail.com

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