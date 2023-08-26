這間米其林餐廳免七百元竟能吃11道菜?!



開業超過50年的「陶然亭餐廳」主打道地北方料理，其遵循炭火掛爐古法製作的招牌脆皮北平烤鴨更是遠近馳名，不但前總統陳水扁、馬英九是常客，也是許多老饕心中的必訪名店，2018年開始連續5年榮獲米其林必比登推介，加上鄰近捷運南京復興站4號出口步行只需1分鐘，讓傑森大大完全沒有理由不來吃看看，順便與之前吃過的頤宮烤鴨比較一下。

餐廳環境是簡單素雅的合菜風格，非常適合多人聚餐或有長輩的家族聚會，這次我們總共8位用餐，就直接點了5000元8人份的桌菜套餐，平均每人不用700元就能吃到11道料理，真的超級划算!!

*桌菜套餐分$3000(6人份)、$5000(8-10人份)、$7000(10人份)、$9000(10人份)、$12000(10人份)，如果人少用餐也可以單點唷!!

松柏長青

首先第一道是松柏長青，據說這道是老闆為了回饋顧客，只要消費滿額桌桌都有的招待開胃菜，使用蔥絲、香菜、白菜心、蒜蓉、白醋、花生涼拌，吃起來清爽帶酸，配上白菜絲的爽脆口感，與花生、香菜帶起的撲鼻香氣，開胃又有感。

精緻雙拼

第二道是海蜇皮與雞腿肉的雙拼組合，這道也是涼拌菜，海蜇皮吃起來味道很濃郁，喜歡海味的會很愛，雞腿肉使用薄切，口感軟嫩Q彈，咀嚼時會透出肉香，個人較偏愛雞腿肉一點。

酸白菜羊肉

第三道酸白菜羊肉，真的是酸味十足，不耐酸的要有心理準備!!不過友人表示這是很道地的酸味，料理的非常夠味，羊肉的部分無騷味，吃起來富有彈潤感，與一般吃到的羊肉口感不太一樣，喜好特酸人士建議品嚐。

鐵板牛柳

第四道是鐵板牛柳，使用洋蔥、黑胡椒炒爆香，口感滑嫩、香氣讓人垂涎，加上可能有用奶油一起拌炒，肉汁會透露出奶香，很適合搭配白飯一起享用，美中不足的是感覺份量偏少。

鳳梨蝦球

第五道鳳梨蝦球，顆顆飽滿厚實，能吃到完整鮮蝦肉，現炸的酥脆外皮、搭配美乃滋的酸甜風味，經典滋味湧現。

陶然嫩豆腐

第六道陶然嫩豆腐是陶然亭的招牌菜之一，使用蒸籠蒸煮能保有豆腐的滑嫩並吸附配料香氣，豐富的配料包含貴妃鮑、蚵仔、草菇、紅蘿蔔、香菜、青豆等，整體鮮氣十足也很下飯。

北平烤鴨

第七道是必點的招牌菜北平烤鴨，餐廳師傅會直接拿出整隻剛出爐的烤鴨，現場表演精湛的切片技法，特別的是陶然亭的烤鴨採北方京派的烤法，相較於南方多使用醃料的烤法，更能吃出鴨體本身的原始風味，隨餐會附上三星蔥、甜麵醬及捲餅皮搭配食用。

全鴨最精華的36片胸腹皮肉上桌，師傅刀功了得，片鴨都是皮肉分離，選用比櫻桃谷鴨飼養更耗時的宜蘭番鴨，肉質吃起來扎實肥嫩，金黃薄皮更是香脆宜人附帶油香，沾附甜麵醬、蔥段、荷葉捲餅一起享用，滿足口腹的幸福感絕對要親自感受!!

時令鮮魚

第八道鮮魚上桌時其實已略有飽足感，但是這道只用簡單醬油清蒸、撒上蔥絲的鮮魚，再度打開眾人的味蕾，整體肉質清甜肥美、非常新鮮，很純粹的風味卻讓人朵頤，也是很下飯的一道料理。

季節時蔬

第九道時蔬是蠔油娃娃菜，在北方算是團圓菜的桌上料理，使用蒜粒、辣椒翻炒，再加入蠔油與勾芡，能吃到時蔬的纖維口感，又保有蠔油的鹹香，口味偏重吃到後面會有點小膩口。

酸菜鴨架湯

終於來到正餐的最後一道料理酸菜鴨架湯，其實就是烤鴨二吃的湯品，使用鴨骨搭配酸菜熬煮，還有部分皮肉及豆腐，湯體清甜帶酸味(沒有酸白菜羊肉那麼酸)，入喉會有溫潤感，冬天喝的話應該能暖體強身，整碗超大鍋，正餐以此壓軸也是值回票價。

蘿蔔絲餅

雖然是鹹食，但我把它歸類為正餐後的點心，久聞陶然亭的餅食厲害，畢竟是北方的拿手菜，但一吃頗為驚艷，外層裹上滿滿白芝麻、內餡竟是實體蘿蔔絲，及濃郁到近似高湯的湯汁，皮薄料多滋味好完全可以拿來形容它，是讓人會允指回味的料理，大力推薦必點!!

整體而言

陶然亭餐廳絕對是CP值極高的米其林必比登餐廳，朋友聚會或帶長輩來用餐，都不失禮子也不失面子，人多搭配桌菜套餐相當划算，能吃到非常飽，單點的話個人推薦陶然嫩豆腐、北平烤鴨、時令鮮魚及蘿蔔絲餅必點，餐食不算精緻，但道道都有下功夫，建議事先訂位，因為烤鴨要預約才吃得到，期待它的餅類及其他料理，希望有機會再訪。

陶然亭餐廳

台北市中山區復興北路86號2F

營業時間：周一至周日 11:00–14:00，17:00–21:00

電話：(02)2778-7805

【合作邀約】請寄至 jdafoodie1988@gmail.com

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