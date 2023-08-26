牛老大牛肉爐是高雄知名美食餐廳，來這吃牛肉爐當然是理所當然！不過今天透過一位跟老闆熟識的朋友帶路，特別點一些你可能不知道的美食，另一個不為人知的牛老大！

▼首先怕你還沒來過，先分享菜單給你參考！

▼一進門，朋友直接往二樓走？！他回頭跟我們說，其實他最喜愛坐二樓，環境舒適，景色怡人！

▼自助沾醬區，牛老大特製沾醬必拿！白蘿蔔泥清爽換口味！

▼這是我們這次點的餐點，果然都是一些平時會錯過的選擇，例如牛舌、牛尾等...平心而論，牛舌一盤200元，還真的是佛心價耶，以前怎麼都沒注意到...大家來牛老大都會點牛肉爐，今天走一個不一樣的風味，看一下點單就發現另一個風味的牛老大！

┈┈三杯牛尾┈┈

有些餐廳點了三杯後，10分鐘上菜！這樣一定是使用所謂的三杯醬再快炒！若是傳統做法，一道菜需要等30分鐘才行，牛老大這裡就是這樣，這道菜一定需要等30～40分鐘，才能上桌！加上牛尾是限量的，想吃這道建議先打電話訂位訂菜，才不會等太久哦！

▼三杯牛尾是一道充滿豐富風味和口感的美食，讓人一試難忘。主角是嫩滑的牛尾肉，牛尾肉經過長時間的燉煮，使得肉質軟爛、入口即化，並帶有濃郁的牛肉香氣。經過燉煮後的牛尾肉外表呈現金黃色澤，將醬汁融入肉中，吸收了醬汁的精華。微妙的酒香，在入口的瞬間，肉質的柔軟和醬汁的香氣將彼此交融，搭配香噴噴的白飯，絕對能夠讓人食指大動，嘴角洋溢著滿足的微笑。

┈┈酸白菜牛肉┈┈

牛肉的鮮嫩和香氣是這道菜的一個重要特色。優質的牛肉經過適當的處理和調味後，肉質嫩滑多汁，帶有濃郁的牛肉香氣。當酸白菜的酸度與牛肉的鮮嫩融合在一起時，產生了一種獨特的味覺體驗，讓人難以忘懷。總體來說，酸白菜牛肉是一道將酸、甜、辣和鮮嫩完美結合的美食。每一口都能感受到來自酸白菜的清新酸爽和牛肉的肉香飽滿，非常適合搭配白飯。無論是冬天暖胃，還是夏天開胃，酸白菜牛肉都能讓人食指大動，為味蕾帶來愉悅的享受。

┈┈芥蘭炒牛肉┈┈

牛肉經過快炒處理，保持了肉質的嫩滑和多汁。牛肉帶有獨特的牛肉香氣，與芥蘭的風味相得益彰。這種搭配讓芥蘭炒牛肉成為一道極具飽足感的菜餚，能夠滿足人們對於美味牛肉的渴望。雖然菜色大眾，但要炒得好吃也需要有一定的功力！

┈┈牛舌冷盤┈┈

首先！200元這價格直覺上就是薄薄的牛舌切片鋪一鋪，沒想到每片都非常厚實，吃起來超級過癮。絕對是吃牛舌的新體驗，搭配醬油膏一起，感覺是一個極具奢侈的小吃，但他真的只賣200元。

┈┈麻油牛心┈┈

麻油香味絕對是我個人的食慾開關，整盤牛心也是個奢侈享受，一樣200元的賣價，吃到現在，我真心覺得牛老大是被牛肉爐耽誤的快炒店，炒功一流，真正的老饕cp值在這！

┈┈炒牛雜┈┈

炒牛雜是一道風味獨特的美食，由牛肚和牛雜多種部位搭配蔬菜和調味料炒製而成，大火快炒過程中，發出誘人的香氣，令人垂涎欲滴。融合了不同部位的牛雜，每個部位都有獨特的質地和味道，使得整道菜餚口感豐富多樣，值得品味和享受！

┈┈牛肉湯/牛腩湯/牛雜湯┈┈

牛老大的湯就不用我多說，美味已經傳播千里，牛雜是個不一樣的選擇，比較費工挑選，但是價格一樣，敢吃的一定選牛雜！

牛老大已經不知道來過幾次了，但這次體驗好像來了一家全新的店！不再是單純的川燙火鍋，反而體驗的是牛老大師傅的一流炒功，每道菜味道層次分明，處處都是驚艷。我了解不點牛肉爐絕對很奇怪，但是跨越了心理障礙，你得到的絕對是全新美味的米其林推薦牛老大！

牛老大涮牛肉-高雄二店

地址：高雄市前金區自強三路281號

電話：07 272 0006

二店營業時間：16:00-00:00（週一公休/若遇連續假日照常營業）

牛老大涮牛肉-高雄總店

地址：高雄市前金區自強二路18號

電話：07 281 9196

總店營業時間：11:30–14:00、16:00–00:00（週一公休/週二中午不營業，下午才開始）

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