為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 高雄牛肉爐推薦【牛老大】火鍋美食餐廳/限量餐點一次曝光/牛肉牛腩牛雜全部網羅/牛肉快炒全新美味選擇

高雄牛肉爐推薦【牛老大】火鍋美食餐廳/限量餐點一次曝光/牛肉牛腩牛雜全部網羅/牛肉快炒全新美味選擇

2023-08-26 15:15:25 南搞先生 人氣：120
share
窩客好文

南搞先生

發表篇數：80篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：牛老大涮牛肉 (高雄二店)
phone07-2720-006
place高雄市前金區自強三281號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

高雄美食餐廳推薦-牛老大0.jpg

牛老大牛肉爐高雄知名美食餐廳，來這吃牛肉爐當然是理所當然！不過今天透過一位跟老闆熟識的朋友帶路，特別點一些你可能不知道的美食，另一個不為人知的牛老大！

 

▼首先怕你還沒來過，先分享菜單給你參考！

高雄美食餐廳推薦-牛老大1.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大2.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大3.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大4.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大5.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大6.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大7.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大8.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大9.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大10.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大11.jpg

 

▼一進門，朋友直接往二樓走？！他回頭跟我們說，其實他最喜愛坐二樓，環境舒適，景色怡人！

高雄美食餐廳推薦-牛老大12.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大13.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大14.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大15.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大16.jpg

 

▼自助沾醬區，牛老大特製沾醬必拿！白蘿蔔泥清爽換口味！

高雄美食餐廳推薦-牛老大18.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大19.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大20.jpg

 

▼這是我們這次點的餐點，果然都是一些平時會錯過的選擇，例如牛舌、牛尾等...平心而論，牛舌一盤200元，還真的是佛心價耶，以前怎麼都沒注意到...大家來牛老大都會點牛肉爐，今天走一個不一樣的風味，看一下點單就發現另一個風味的牛老大

高雄美食餐廳推薦-牛老大17.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大21.jpg

 

┈┈三杯牛尾┈┈

有些餐廳點了三杯後，10分鐘上菜！這樣一定是使用所謂的三杯醬再快炒！若是傳統做法，一道菜需要等30分鐘才行，牛老大這裡就是這樣，這道菜一定需要等30～40分鐘，才能上桌！加上牛尾是限量的，想吃這道建議先打電話訂位訂菜，才不會等太久哦！

高雄美食餐廳推薦-牛老大22.jpg

 

▼三杯牛尾是一道充滿豐富風味和口感的美食，讓人一試難忘。主角是嫩滑的牛尾肉，牛尾肉經過長時間的燉煮，使得肉質軟爛、入口即化，並帶有濃郁的牛肉香氣。經過燉煮後的牛尾肉外表呈現金黃色澤，將醬汁融入肉中，吸收了醬汁的精華。微妙的酒香，在入口的瞬間，肉質的柔軟和醬汁的香氣將彼此交融，搭配香噴噴的白飯，絕對能夠讓人食指大動，嘴角洋溢著滿足的微笑。

高雄美食餐廳推薦-牛老大23.jpg

 

┈┈酸白菜牛肉┈┈

牛肉的鮮嫩和香氣是這道菜的一個重要特色。優質的牛肉經過適當的處理和調味後，肉質嫩滑多汁，帶有濃郁的牛肉香氣。當酸白菜的酸度與牛肉的鮮嫩融合在一起時，產生了一種獨特的味覺體驗，讓人難以忘懷。總體來說，酸白菜牛肉是一道將酸、甜、辣和鮮嫩完美結合的美食。每一口都能感受到來自酸白菜的清新酸爽和牛肉的肉香飽滿，非常適合搭配白飯。無論是冬天暖胃，還是夏天開胃，酸白菜牛肉都能讓人食指大動，為味蕾帶來愉悅的享受。

高雄美食餐廳推薦-牛老大24.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大25.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大26.jpg

 

┈┈芥蘭炒牛肉┈┈

牛肉經過快炒處理，保持了肉質的嫩滑和多汁。牛肉帶有獨特的牛肉香氣，與芥蘭的風味相得益彰。這種搭配讓芥蘭炒牛肉成為一道極具飽足感的菜餚，能夠滿足人們對於美味牛肉的渴望。雖然菜色大眾，但要炒得好吃也需要有一定的功力！

高雄美食餐廳推薦-牛老大27.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大28.jpg

 

┈┈牛舌冷盤┈┈

首先！200元這價格直覺上就是薄薄的牛舌切片鋪一鋪，沒想到每片都非常厚實，吃起來超級過癮。絕對是吃牛舌的新體驗，搭配醬油膏一起，感覺是一個極具奢侈的小吃，但他真的只賣200元。

高雄美食餐廳推薦-牛老大29.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大30.jpg

 

┈┈麻油牛心┈┈

麻油香味絕對是我個人的食慾開關，整盤牛心也是個奢侈享受，一樣200元的賣價，吃到現在，我真心覺得牛老大是被牛肉爐耽誤的快炒店，炒功一流，真正的老饕cp值在這！

高雄美食餐廳推薦-牛老大31.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大32.jpg

 

┈┈炒牛雜┈┈

炒牛雜是一道風味獨特的美食，由牛肚和牛雜多種部位搭配蔬菜和調味料炒製而成，大火快炒過程中，發出誘人的香氣，令人垂涎欲滴。融合了不同部位的牛雜，每個部位都有獨特的質地和味道，使得整道菜餚口感豐富多樣，值得品味和享受！

高雄美食餐廳推薦-牛老大38.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大39.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大40.jpg

 

┈┈牛肉湯/牛腩湯/牛雜湯┈┈

牛老大的湯就不用我多說，美味已經傳播千里，牛雜是個不一樣的選擇，比較費工挑選，但是價格一樣，敢吃的一定選牛雜！

高雄美食餐廳推薦-牛老大33.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大34.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大35.jpg

高雄美食餐廳推薦-牛老大37.jpg

 

牛老大已經不知道來過幾次了，但這次體驗好像來了一家全新的店！不再是單純的川燙火鍋，反而體驗的是牛老大師傅的一流炒功，每道菜味道層次分明，處處都是驚艷。我了解不點牛肉爐絕對很奇怪，但是跨越了心理障礙，你得到的絕對是全新美味的米其林推薦牛老大

牛老大涮牛肉-高雄二店

地址：高雄市前金區自強三路281號

電話：07 272 0006

二店營業時間：16:00-00:00（週一公休/若遇連續假日照常營業）

 

牛老大涮牛肉-高雄總店

地址：高雄市前金區自強二路18號

電話：07 281 9196

總店營業時間：11:30–14:00、16:00–00:00（週一公休/週二中午不營業，下午才開始）

文章標籤

高雄牛肉爐 高雄牛肉爐推薦 高雄牛肉湯 高雄牛肉湯推薦 高雄牛肉火鍋 高雄牛肉快炒 高雄炒牛肉 高雄炒牛雜 高雄美食 高雄美食推薦 高雄美食餐廳 高雄美食餐廳推薦
創作者介紹
創作者 南搞先生 的頭像
南搞先生

南搞先生




#高雄美食
morechevron_right
文章關鍵字
高雄牛肉爐 高雄牛肉爐推薦 高雄牛肉湯 高雄牛肉湯推薦 more
高雄牛肉火鍋 高雄牛肉快炒 高雄炒牛肉 高雄炒牛雜 高雄美食 高雄美食推薦 高雄美食餐廳 高雄美食餐廳推薦
檢舉
share
chevron_left

屏東辦桌推薦【聞香閣】屏東料理饗宴│集結屏東
延伸閱讀

鄭家粉圓50年老店｜經典不敗的古早味，在地人激推的解暑聖品～

 那倆人玩樂人生

【台南 北區】明亮新穎牛氓牛肉湯 開元店 饕客不能錯過粒粒分明的炒飯

 我是艾兒比！！

[2023韓國首爾旅遊］韓國弘大必吃烤肉｜肉夢

 拗嗚

烹飪筆記│涼拌香菜牛肉，肉片清香滑嫩隔餐的風味更好吃

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

南搞先生

發表篇數：80篇

作者的其它文章
同類據點
典之味火鍋 照片

典之味火鍋

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區
両鍋極上鍋物 照片

両鍋極上鍋物

4.95 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
來漁樂 石頭火鍋 麻辣烤魚 照片

來漁樂 石頭火鍋 麻辣烤魚

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
喜憨兒生機好鍋 復興店 照片

喜憨兒生機好鍋 復興店

4.60 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
享ㄔ鍋建工店 照片

享ㄔ鍋建工店

4.00 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up