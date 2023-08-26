將近有20年歷史的陶板屋

逢年過節慶生或是慶祝

常態性是台灣人心中的聚餐的名單之一

近期將推出一系列新品

包含與森永聯名的⽜奶糖蛋糕

流心瀑布的外觀讓用餐的體驗更添情趣~

陶板屋

陶板屋新品

🔸海老野菜烏龍冷麵

炸蝦海老與一旁的茄子是日式的天婦羅吃法

涼冷的烏龍麵口感Q彈配上一旁的胡麻醬提味

片狀的櫛瓜讓料理增添點西式風格

整體來說視覺上擺盤相當精緻

而且吃完後有一定的飽足感

🔸極選海味盛合

青醬口味的淡菜和去殼涼蝦

還有一尾軟嫩Q彈的醬汁小卷

集合海鮮與清蔬的盛合料理

在吃之前記得將金桔擠上增添酸果味唷



🔸旨味花漾沙拉

母親節或是節慶必點的沙拉料理

將各式野菜、干貝、鮮蝦組合而成花束擺設

相當具有儀式感的一道餐點

🔸煙燻沙朗佐芥末洋蔥醬

牛肉經過一定時間的百里香煙燻

讓味道滲入肉中的每一個縫隙

上餐時即能聞到濃濃的草本香燻味

搭配一旁的芥末洋蔥醬食用~能添上一層辛香味

喜歡煙燻料理的人不能錯過的好味道

🔸森永聯名⽜奶糖蛋糕

小時候的回憶以夢幻瀑布蛋糕的方式呈現

蛋糕本體的口感有如舒芙蕾般地綿密

上方擠滿森永牛奶糖醬

取下塑膠膜後可以欣賞牛奶糖流心瀑布

口味吃起來甜蜜又令人熟悉

燻鴨胸胡麻沙拉

陶板屋的老饕們一定熟悉的沙拉料理

各式野菜清蔬配上微煙燻嫩口的鴨胸

爽口中有煙燻味~更有另一層胡麻醬提味

前菜

🔸醬燒杏鮑菇

醬燒杏鮑菇也是大家熟悉的一道料理

從過去的小而多片鐵板杏鮑菇

再到現在厚實嫩口的醬燒杏鮑菇

頗有時光匆匆回憶感的一道料理



🔸干貝海鮮茶碗蒸

茶碗蒸本體吃起來口感扎實

由上而下共有多層次的海鮮小物

是道餐前暖胃的精緻小品

湯

🔸蒜魷海鮮清湯

🔸輕蔬牛肉湯

海鮮清湯中包含Q彈的魷魚小切片還有扇貝

喝起來味道淡雅順口

牛肉湯裡的牛肉軟嫩入口即化

喝起來比海鮮清湯稍微重口味一點點

蠻像是台南清甜口味的牛肉湯

香蒜瓦片牛肉

香蒜瓦片牛肉口感吃起來軟口且帶點甜味

除了可以原汁原味品嘗牛肉原塊之外

也能搭配一旁的香蒜瓦片一起食用

蒜片配上牛肉能夠讓口感添脆也更加顯味

甜點

🔸蜜蜜黑糖鮮奶酪

原味直接食用可以品嘗到濃郁的奶香味

淋上黝黑的黑糖醬後讓甜味更上一層樓

中間還有一小塊棉花糖和小片薄荷

增加吃甜點的樂趣~



🔸日式米餅藍莓冰菓子

花狀的日式米餅淡香脆口

搭配冰淇淋一起吃更是儀式感十足

甜點想吃冰淇淋的話首選它!

飲料

🔸蜜桃茶桔香果茶

溫文儒雅的淡雅果香風味茶

選用熱飲的更能感受到果香味



🔸璀璨香芒果粒茶

璀璨香芒果粒茶冷飲

餐中飲用可以解膩又降火

活動資訊

即日起至2023/9/30至陶板屋消費2客套餐​

並出示本篇貼文最後一張優惠畫面​

再+99元就能甜蜜加購「森永牛奶糖海塩瀑布蛋糕」1份

營業資訊

📍 高雄市前鎮區中華五路789號7F

⏰ 11:30–14:30, 17:30–22:00

☎️ 07-8230120