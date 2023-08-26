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陶板屋-療癒系的森永聯名瀑布⽜奶糖蛋糕~百里香煙燻草本味十足的沙朗牛排~王品旗下陶板屋和風創作料理新品全新上市

2023-08-26 17:06:46 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：175
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：210篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：陶板屋和風創作料理 (高雄夢時代店)
phone07-8230-120
place高雄市前鎮區中華五路789號7樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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將近有20年歷史的陶板屋
逢年過節慶生或是慶祝
常態性是台灣人心中的聚餐的名單之一
近期將推出一系列新品
包含與森永聯名的⽜奶糖蛋糕
流心瀑布的外觀讓用餐的體驗更添情趣~

陶板屋

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陶板屋新品

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🔸海老野菜烏龍冷麵
炸蝦海老與一旁的茄子是日式的天婦羅吃法
涼冷的烏龍麵口感Q彈配上一旁的胡麻醬提味
片狀的櫛瓜讓料理增添點西式風格
整體來說視覺上擺盤相當精緻
而且吃完後有一定的飽足感

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🔸極選海味盛合
青醬口味的淡菜和去殼涼蝦
還有一尾軟嫩Q彈的醬汁小卷
集合海鮮與清蔬的盛合料理
在吃之前記得將金桔擠上增添酸果味唷

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🔸旨味花漾沙拉
母親節或是節慶必點的沙拉料理
將各式野菜、干貝、鮮蝦組合而成花束擺設
相當具有儀式感的一道餐點

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🔸煙燻沙朗佐芥末洋蔥醬
牛肉經過一定時間的百里香煙燻
讓味道滲入肉中的每一個縫隙
上餐時即能聞到濃濃的草本香燻味
搭配一旁的芥末洋蔥醬食用~能添上一層辛香味
喜歡煙燻料理的人不能錯過的好味道

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🔸森永聯名⽜奶糖蛋糕
小時候的回憶以夢幻瀑布蛋糕的方式呈現
蛋糕本體的口感有如舒芙蕾般地綿密
上方擠滿森永牛奶糖醬
取下塑膠膜後可以欣賞牛奶糖流心瀑布
口味吃起來甜蜜又令人熟悉

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燻鴨胸胡麻沙拉

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陶板屋的老饕們一定熟悉的沙拉料理
各式野菜清蔬配上微煙燻嫩口的鴨胸
爽口中有煙燻味~更有另一層胡麻醬提味

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前菜

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🔸醬燒杏鮑菇
醬燒杏鮑菇也是大家熟悉的一道料理
從過去的小而多片鐵板杏鮑菇
再到現在厚實嫩口的醬燒杏鮑菇
頗有時光匆匆回憶感的一道料理

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🔸干貝海鮮茶碗蒸
茶碗蒸本體吃起來口感扎實
由上而下共有多層次的海鮮小物
是道餐前暖胃的精緻小品

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🔸蒜魷海鮮清湯
🔸輕蔬牛肉湯
海鮮清湯中包含Q彈的魷魚小切片還有扇貝
喝起來味道淡雅順口
牛肉湯裡的牛肉軟嫩入口即化
喝起來比海鮮清湯稍微重口味一點點
蠻像是台南清甜口味的牛肉湯

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香蒜瓦片牛肉

香蒜瓦片牛肉口感吃起來軟口且帶點甜味
除了可以原汁原味品嘗牛肉原塊之外
也能搭配一旁的香蒜瓦片一起食用
蒜片配上牛肉能夠讓口感添脆也更加顯味

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甜點

🔸蜜蜜黑糖鮮奶酪
原味直接食用可以品嘗到濃郁的奶香味
淋上黝黑的黑糖醬後讓甜味更上一層樓
中間還有一小塊棉花糖和小片薄荷
增加吃甜點的樂趣~

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🔸日式米餅藍莓冰菓子
花狀的日式米餅淡香脆口
搭配冰淇淋一起吃更是儀式感十足
甜點想吃冰淇淋的話首選它!

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飲料

🔸蜜桃茶桔香果茶
溫文儒雅的淡雅果香風味茶
選用熱飲的更能感受到果香味

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🔸璀璨香芒果粒茶
璀璨香芒果粒茶冷飲
餐中飲用可以解膩又降火

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活動資訊

即日起至2023/9/30至陶板屋消費2客套餐​
並出示本篇貼文最後一張優惠畫面​
再+99元就能甜蜜加購「森永牛奶糖海塩瀑布蛋糕」1份

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營業資訊

📍 高雄市前鎮區中華五路789號7F
⏰ 11:30–14:30, 17:30–22:00
☎️ 07-8230120

#陶板屋
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