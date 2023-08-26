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> 圖文創作 > 【貳玖道場｜信義安和美食】通化街必吃的日式炭火燒鳥居酒屋 絕美果實酒九宮格 單點套餐應有盡有 聚餐小酌好選擇

【貳玖道場｜信義安和美食】通化街必吃的日式炭火燒鳥居酒屋 絕美果實酒九宮格 單點套餐應有盡有 聚餐小酌好選擇

2023-08-26 17:28:03 foodtinne 人氣：125
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：110篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：貳玖道場
place台北市大安區通化街145號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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FotoJet (1).jpg

什麼⁉️這家居酒屋的果實酒九宮格會不會太美🔥

「貳玖道場」的串物使用炭火炭烤 厲害是上餐速度超快 值得嘉獎💯

傳承日本師傅串燒技巧 日料精神 整體食材都很講究❤️

餐點都無雷好吃 最具特色非九宮格果實酒莫屬～🍹

一上桌超夢幻 組合還有搭配兩杯生啤 週末小酌剛剛好🍻

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「貳玖道場_炭火燒鳥」位於台北市大安區通化街145號。

從捷運信義安和站走過來約步行7分鐘可抵達～旁邊就是通化街夜市！

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店內座位不多 建議一定要先訂位！！！

位置底下都有置物籃 很貼心❤️

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📍精選珍味三品💲160 /小菜類任選三種 (哞哞肉肉餐有附)

📍干貝塔💲199📍生蠔💲369 /兩顆

🔎小菜清爽好吃 雞胗脆口軟嫩 泡菜很解膩 還有居酒屋必點的毛豆～

🔎干貝新鮮 一口咬下彈牙多汁 配明太子醬吃更多層次😋

🔎生蠔飽滿大顆 淋上檸檬更去腥解膩 喜歡吃生蠔一定要試試！

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📍厚切牛舌串💲190📍特製月見雞肉棒💲149

🔎串物都是使用炭火炭烤 雞肉串有醬燒or鹽燒 種類多 肉類、海鮮、時蔬都有～

🔎牛舌厚度比起其他店家口感較厚 肉質軟嫩 越嚼越香 推推

🔎雞肉丸沾滿蛋黃一起吃超過癮 我喜歡！！！

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📍鹽烤鯖魚一夜干💲220📍松露烏龍麵💲200

🔎鯖魚吃得到魚肉原始的鮮甜 也很大隻🐟 友人很愛 來這必點～～～👍🏻

🔎竟是濃郁奶醬搭配松露 是外面少見的奢華口味🤤

🔎烏龍麵口感Q彈 松露香氣與濃郁奶香結合到恰到好處！

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📍哞哞肉肉餐💲1499

✔️三味珍品✔️南蠻炸雞腿肉✔️鹽烤杏鮑菇✔️鹽烤櫛瓜片✔️鹽醬雞腿各1

✔️五花肉串*2✔️松阪豬肉串✔️烤牛肋條*2✔️牛横隔膜串✔️牛小排串

🔎酥炸雞腿肉配上塔塔醬爽度更高 當開胃菜剛剛好🙌🏻

🔎杏鮑菇及櫛瓜熟度掌握的剛好 保留本身水份 串物類必點❤️

🔎肉類私心愛牛肋條及牛小排 肉質都軟嫩且帶有嚼勁😋

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📍帶穀玉米筍💲100📍和風野菜沙拉💲150📍明太子山藥片💲160

🔎山藥擠上滿滿明太子 來居酒屋必點的品項👍🏻

🔎攝取滿滿肉類也不忘點個野菜沙拉 讓營養更均衡👻

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📍2+9✔️生啤酒*2✔️果實酒九宮格💲999

📍荔枝氣泡飲💲100📍草莓沙瓦💲120

🔎喜歡喝酒🍺一定要點！九宮格含有清酒及果實酒 雙重滿足！！！

🔎喝法是由外順時鐘喝到內 從淡到濃 只能說店家太用心💗

🔎果實酒口感都很獨特 其中ㄗ特別喜歡梅酒這杯🤩

🔎荔枝氣泡飲味道帶點氣泡 讓口味更清爽 不敢喝酒必點這杯～

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喜歡居酒屋的可以收藏～整體餐點皆不踩雷！還會配合客人用餐速度 超貼心❤️

還有各種酒類飲品讓你週末來小酌 而且店員服務態度很親切👏🏻

現場座位不多建議先訂位喔！！！台北日式居酒屋推薦給你們～

附上餐廳資訊：

IMG_3717.JPG

⭕️貳玖道場_炭火燒鳥

🏷️台北市大安區通化街145號

☎️02-2732-5567

⏱️18:00-00:00

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 Shirley Huang
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foodtinne

發表篇數：110篇

跟著呋亭台北美食吃起來😤 帶女朋友吃美食追蹤我就對了 Foodtinne 象徵著 foodtime 兩個nn連在一起就變m 啦 話說小編不叫呋亭就零蛋很會喇咧喔🤪 🔺邀約注意我圖片為主·文字為輔^_^ 🔻追蹤我就不會困擾要帶另一半吃什麼了啦‼️
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