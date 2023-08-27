在宜蘭員山鄉的崩山湖山區，有一條宜蘭地區最美的櫻花步道 『燈篙林道』 每年初春皆會吸引大批遊客前往賞櫻，盛開的季節就好像粉紅巨龍攀附在蜿蜒的山坡上，但有許多人不知道這裡還有一條森林秘境唷!! 今天就跟著我一起去尋幽探訪

★宜蘭賞櫻｜燈篙林道櫻花季

肖楠步道｜ 怎麼去?

『肖楠步道』 就位於 燈篙林道 的支線，導航直接定位 燈篙林道 。開車請往宜蘭員山鄉 福山植物園 的方向，走省道台七丁線，轉入 隘界路 後便有指標。

進入 燈篙林道 之後延著緩坡上山，大約再開車3分鐘的路旁稍微留意一下， 『肖楠步道』 入口處有一個大石碑，路旁也會停一些車子，山路並不是太大請小心會車並將車靠邊停妥即可。

▲ 肖楠步道 僅有800公尺，入口處有清楚簡介告示牌，原來肖楠樹因為心材呈黃褐色，所以又俗稱 【黃肉仔】 木材清香可人可作薰香用途故又俗稱 【台灣檀香】 經由介紹我對肖楠有更進一步的認識

▲ 崩山湖山區 海拔500公尺的 燈篙林道 長3.5公里，這裡原本只是運送柑橘下山的產業道路，後來隨著農業沒落而改造為林地，初春時數百棵櫻花齊力綻放美不勝收，另外一條支線步道就是當地人的私房秘境，蒼蒼鬱鬱的肖楠森林景觀壯闊，值得愛山的民眾造訪

『肖楠步道』 才剛到入口便看到大片的茂盛樹林，心裡已經非常雀躍和期待，想要享受這一趟森林浴，高聳的樹幹筆直衝天為我遮蔽了豔陽，我像是走入森林的小精靈，輕輕的在鋪滿碎石的步道上踩踏，不願叨擾這一刻的寧靜美好

眼前所見盡是生氣蓬勃的綠意，山坡旁佈滿了蕨類和苔癬，想必是山林裡的雲霧濕氣滋養了他們，才能有這般景色，這裡全部種植著肖楠樹木，帥氣的排排站，好高好高~仰頭望著山坡看去只見步道呈S型蜿蜒迂迴向上，大片的樹林茂密程度令人讚嘆，我緩緩而行輕鬆自在，偶爾見著山友互相微笑招呼，這步道和人們顯得親切和善

前進的步調並不快，因為隨時都想停下腳步欣賞這景色，陽光還是能從繁密的葉縫中灑落，照得樹下綠葉也是閃耀晶亮，微風吹動，搖擺生姿，有節奏的唱著春天的序曲，空氣如此清新可人，每一口都是幸福

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步行200公尺還沉浸在森林浴中，一個轉彎處乍見驚豔的景色，原本被整片樹林包圍住的視野頓時開闊，在這駐足一會兒捨不得離開，遠望碧藍天空和青翠山群，我這一顆自由的心似乎收不回來了，隨著那雲朵輕飄而去

走在步道上時而蔭涼時而明亮晴朗，由於是S型的彎曲小徑，每一個彎道都會有不同的風景，也帶來不一樣的驚喜，你會發現山林如此美妙，對於喜歡自然生態的我，每走幾步就停下來觀察植物和小昆蟲，明明是一小時的腳程不小心就會走了兩小時，但是不要緊啊，我喜歡蒐集途中的風景，一點一滴慢慢看然後放在記憶裡儲藏

『肖楠步道』 算是很親民的步道，保有原始的小石子路但整條是緩緩的，走起來不會喘吁吁，我看到一家老小或親子也都可以輕鬆完成，邊走邊聊天就跟散步一樣簡單，重點是這裡就算夏天來訪也非常適合 ，樹林茂密能夠遮蔭的地方很多，不用擔心會曬傷

台灣肖楠｜小常識

■ 為台灣特有種，也是台灣針葉五木之一 (台灣肖楠、台灣扁柏、台灣杉、紅檜、香杉) 分布在北部中部海拔300-2000公尺的山區，以1000公尺左右最多，喜於 向陽山坡。

■ 台灣肖楠材質細密，不容易受白蟻侵蝕，故常被用於建築、家具、棺木、雕刻等用途

■ 樹高可達50公尺，直徑多在2. 5公尺，樹形筆直樹幹成圓錐狀，樹皮薄且呈紅褐色。葉為扁平狀表面光滑有光澤，樹冠長呈現鈍圓錐狀，雌雄同株，毬果長橢圓形，種子也是長橢圓形，具有薄翅。

■ 其木屑氣味芬芳，俗稱「淨香」可以製作成高級線香，也可替代檀香。

▲特地拍了一下肖楠樹的樹幹

▲山壁上的蕨類植物叢生，羽毛狀的葉片真美麗

宜蘭。肖楠步道｜簡介

崩山湖是宜蘭員山鄉著名的果園區，所以山區佈滿產業道路來運送水果下山，不過1980年代因為產業沒落，地主改種杜英、肖楠等林木，十餘年來與一群喜愛山林的人不辭辛勞撫育、修剪、鋤草，維護了這一片美麗的樹林，造林有成現在開放林間小路供遊客漫步其間，我們才有機會一攬這欣欣向榮的肖楠森林，除了感念這群熱血的朋友願意投入心力，讓這山區不致雜草叢生、任由荒蕪，也希望大家來到這裡盡情沐浴森林美景，同時也感受前人為這片土地的付出。

▲在社區發展協會的建置下，步道沿途也設立幾個「急就站」以解決遊客在山區的不便

步道中途有一處休憩區，幾塊大石頭座落山邊，在這裡可以停下來稍作休息，樹蔭底下微風陣陣甚是舒爽，眼前穿過樹林之外就能看見翠綠山谷，悠悠靜靜，這裡除了蟲鳴鳥叫別無雜音，遠離市區的吵鬧繁華，好想對著山谷大聲吶喊，讓聲音響亮迴繞，釋放出所有的負情緒並且好好的療癒一下，我想信走出這片山林，會帶著愉快的步伐再繼續往未來前進

這裡的林相很特別，也因為眼前所見全部都是肖楠樹，筆直高聳地連綿在小徑兩側，整整齊齊的排列著像是迎接遠道而來的旅人，完全沒有雜亂無章的野草，盡是舒服清爽的感覺

大家輕輕鬆鬆就能夠完成的步道，臉不紅氣不喘，談笑之間繞過幾個彎彎，再看到步道前方的六根立柱就表示達標囉，每個人應該都會很有信心

步道盡頭其實會再連接其它產業道路，走到這裡你可以選擇折返回到 燈篙林道 ，也可以試著走產業道路健行一下，今天我們想要探險所以沒有往回走，前方道路因為離開了肖楠樹林，沒有了巨樹遮蔽所以頓時藍天為幕，艷陽高照，只好從森林浴變成一場日光浴，全身讓太陽曬得暖酥酥也挺不錯

春天的櫻花還有一些在枝頭綻放，即使綠芽已奮力冒出，花兒也用盡氣力展現自己最後的華麗，謝謝你帶來的美，為這座山為這片林也為這大地點綴出浪漫的情懷，譜出動人的圓舞曲，大自然哼唱著春天的歌，帶著萬物蓬勃甦醒

往前走的步道依舊可以遼望遠方，群山擁抱下的蘭陽平原格外清晰美麗，這一趟與山林的對話洗滌了身心，舒坦又開懷

原來這條產業道路就叫做 「柑園路」 附近多是果園，中間這個休息站應該是之前的果農貨物集散地，現行不知道還有沒有運作，只見一些山友在此休憩納涼，倉庫裡的桌椅供旅人使用，大家自備一些食物茶點就在樹下聊天喝茶，下午的時光就與三五好友悠哉度過，此刻微風陣陣與歡笑聲交織不斷

宜蘭。肖楠步道｜後記隨筆

☆環境幽美的步道，輕鬆好走難度指數 ★

☆夏天來也很適合，樹林很高可以遮蔭蔽陽

☆沿路設置有簡單的洗手間

☆肖楠步道入口地圖如下



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