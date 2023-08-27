為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 宜蘭景點》蘭陽地區最美的肖楠步道｜在地人的森林秘境景點，走在清幽小徑遠眺群山環繞

宜蘭景點》蘭陽地區最美的肖楠步道｜在地人的森林秘境景點，走在清幽小徑遠眺群山環繞

2023-08-27 10:00:44 撒野樂活小村婦 人氣：101
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：59篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

eZy Watermark_10-03-2023_09-39-26下午 (1).JPG

在宜蘭員山鄉的崩山湖山區，有一條宜蘭地區最美的櫻花步道『燈篙林道』每年初春皆會吸引大批遊客前往賞櫻，盛開的季節就好像粉紅巨龍攀附在蜿蜒的山坡上，但有許多人不知道這裡還有一條森林秘境唷!! 今天就跟著我一起去尋幽探訪

IMG_0504.JPG

宜蘭賞櫻｜燈篙林道櫻花季

eZy Watermark_10-03-2023_09-29-00下午.JPG

  肖楠步道｜ 怎麼去?  

『肖楠步道』就位於燈篙林道的支線，導航直接定位燈篙林道。開車請往宜蘭員山鄉福山植物園的方向，走省道台七丁線，轉入隘界路後便有指標。

IMG_0510.JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-29-02下午 (1).JPG

進入燈篙林道之後延著緩坡上山，大約再開車3分鐘的路旁稍微留意一下，『肖楠步道』入口處有一個大石碑，路旁也會停一些車子，山路並不是太大請小心會車並將車靠邊停妥即可。

eZy Watermark_10-03-2023_09-29-02下午 (2).JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-29-02下午.JPG

肖楠步道僅有800公尺，入口處有清楚簡介告示牌，原來肖楠樹因為心材呈黃褐色，所以又俗稱【黃肉仔】木材清香可人可作薰香用途故又俗稱【台灣檀香】經由介紹我對肖楠有更進一步的認識

IMG_1727.JPG

崩山湖山區海拔500公尺的燈篙林道長3.5公里，這裡原本只是運送柑橘下山的產業道路，後來隨著農業沒落而改造為林地，初春時數百棵櫻花齊力綻放美不勝收，另外一條支線步道就是當地人的私房秘境，蒼蒼鬱鬱的肖楠森林景觀壯闊，值得愛山的民眾造訪

eZy Watermark_10-03-2023_09-30-04下午.JPG

『肖楠步道』才剛到入口便看到大片的茂盛樹林，心裡已經非常雀躍和期待，想要享受這一趟森林浴，高聳的樹幹筆直衝天為我遮蔽了豔陽，我像是走入森林的小精靈，輕輕的在鋪滿碎石的步道上踩踏，不願叨擾這一刻的寧靜美好

eZy Watermark_10-03-2023_09-30-05下午 (1).JPG

眼前所見盡是生氣蓬勃的綠意，山坡旁佈滿了蕨類和苔癬，想必是山林裡的雲霧濕氣滋養了他們，才能有這般景色，這裡全部種植著肖楠樹木，帥氣的排排站，好高好高~仰頭望著山坡看去只見步道呈S型蜿蜒迂迴向上，大片的樹林茂密程度令人讚嘆，我緩緩而行輕鬆自在，偶爾見著山友互相微笑招呼，這步道和人們顯得親切和善

eZy Watermark_10-03-2023_09-30-05下午 (2).JPG

前進的步調並不快，因為隨時都想停下腳步欣賞這景色，陽光還是能從繁密的葉縫中灑落，照得樹下綠葉也是閃耀晶亮，微風吹動，搖擺生姿，有節奏的唱著春天的序曲，空氣如此清新可人，每一口都是幸福

 

   本文歡迎按讚及分享，或關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

eZy Watermark_10-03-2023_09-30-05下午.JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-31-16下午 (2).JPG

步行200公尺還沉浸在森林浴中，一個轉彎處乍見驚豔的景色，原本被整片樹林包圍住的視野頓時開闊，在這駐足一會兒捨不得離開，遠望碧藍天空和青翠山群，我這一顆自由的心似乎收不回來了，隨著那雲朵輕飄而去

eZy Watermark_10-03-2023_09-31-16下午 (3).JPG

走在步道上時而蔭涼時而明亮晴朗，由於是S型的彎曲小徑，每一個彎道都會有不同的風景，也帶來不一樣的驚喜，你會發現山林如此美妙，對於喜歡自然生態的我，每走幾步就停下來觀察植物和小昆蟲，明明是一小時的腳程不小心就會走了兩小時，但是不要緊啊，我喜歡蒐集途中的風景，一點一滴慢慢看然後放在記憶裡儲藏

eZy Watermark_10-03-2023_09-31-16下午.JPG

『肖楠步道』算是很親民的步道，保有原始的小石子路但整條是緩緩的，走起來不會喘吁吁，我看到一家老小或親子也都可以輕鬆完成，邊走邊聊天就跟散步一樣簡單，重點是這裡就算夏天來訪也非常適合，樹林茂密能夠遮蔭的地方很多，不用擔心會曬傷

eZy Watermark_10-03-2023_09-32-00下午 (2).JPG

IMG_2719.JPG

  台灣肖楠｜小常識 

■ 為台灣特有種，也是台灣針葉五木之一 (台灣肖楠、台灣扁柏、台灣杉、紅檜、香杉) 分布在北部中部海拔300-2000公尺的山區，以1000公尺左右最多，喜於向陽山坡。

■ 台灣肖楠材質細密，不容易受白蟻侵蝕，故常被用於建築、家具、棺木、雕刻等用途

■ 樹高可達50公尺，直徑多在2.5公尺，樹形筆直樹幹成圓錐狀，樹皮薄且呈紅褐色。葉為扁平狀表面光滑有光澤，樹冠長呈現鈍圓錐狀，雌雄同株，毬果長橢圓形，種子也是長橢圓形，具有薄翅。

 其木屑氣味芬芳，俗稱「淨香」可以製作成高級線香，也可替代檀香。

IMG_2720.JPG

▲特地拍了一下肖楠樹的樹幹

IMG_2721.JPG

▲山壁上的蕨類植物叢生，羽毛狀的葉片真美麗

IMG_2723.JPG

  宜蘭。肖楠步道｜簡介 

崩山湖是宜蘭員山鄉著名的果園區，所以山區佈滿產業道路來運送水果下山，不過1980年代因為產業沒落，地主改種杜英、肖楠等林木，十餘年來與一群喜愛山林的人不辭辛勞撫育、修剪、鋤草，維護了這一片美麗的樹林，造林有成現在開放林間小路供遊客漫步其間，我們才有機會一攬這欣欣向榮的肖楠森林，除了感念這群熱血的朋友願意投入心力，讓這山區不致雜草叢生、任由荒蕪，也希望大家來到這裡盡情沐浴森林美景，同時也感受前人為這片土地的付出。

eZy Watermark_10-03-2023_09-32-00下午.JPG

▲在社區發展協會的建置下，步道沿途也設立幾個「急就站」以解決遊客在山區的不便

eZy Watermark_10-03-2023_09-39-26下午.JPG

步道中途有一處休憩區，幾塊大石頭座落山邊，在這裡可以停下來稍作休息，樹蔭底下微風陣陣甚是舒爽，眼前穿過樹林之外就能看見翠綠山谷，悠悠靜靜，這裡除了蟲鳴鳥叫別無雜音，遠離市區的吵鬧繁華，好想對著山谷大聲吶喊，讓聲音響亮迴繞，釋放出所有的負情緒並且好好的療癒一下，我想信走出這片山林，會帶著愉快的步伐再繼續往未來前進

eZy Watermark_10-03-2023_09-42-19下午 (1).JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-42-19下午.JPG

這裡的林相很特別，也因為眼前所見全部都是肖楠樹，筆直高聳地連綿在小徑兩側，整整齊齊的排列著像是迎接遠道而來的旅人，完全沒有雜亂無章的野草，盡是舒服清爽的感覺

eZy Watermark_10-03-2023_09-42-20下午.JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-43-07下午.JPG

大家輕輕鬆鬆就能夠完成的步道，臉不紅氣不喘，談笑之間繞過幾個彎彎，再看到步道前方的六根立柱就表示達標囉，每個人應該都會很有信心

eZy Watermark_10-03-2023_09-43-07下午 (2).JPG

步道盡頭其實會再連接其它產業道路，走到這裡你可以選擇折返回到燈篙林道，也可以試著走產業道路健行一下，今天我們想要探險所以沒有往回走，前方道路因為離開了肖楠樹林，沒有了巨樹遮蔽所以頓時藍天為幕，艷陽高照，只好從森林浴變成一場日光浴，全身讓太陽曬得暖酥酥也挺不錯

eZy Watermark_10-03-2023_09-43-08下午 (1).JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-43-08下午.JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-44-15下午 (1).JPG

春天的櫻花還有一些在枝頭綻放，即使綠芽已奮力冒出，花兒也用盡氣力展現自己最後的華麗，謝謝你帶來的美，為這座山為這片林也為這大地點綴出浪漫的情懷，譜出動人的圓舞曲，大自然哼唱著春天的歌，帶著萬物蓬勃甦醒

eZy Watermark_10-03-2023_09-44-15下午 (2).JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-44-16下午.JPG

eZy Watermark_10-03-2023_09-45-41下午.JPG

往前走的步道依舊可以遼望遠方，群山擁抱下的蘭陽平原格外清晰美麗，這一趟與山林的對話洗滌了身心，舒坦又開懷

eZy Watermark_10-03-2023_09-45-42下午.JPG

原來這條產業道路就叫做「柑園路」附近多是果園，中間這個休息站應該是之前的果農貨物集散地，現行不知道還有沒有運作，只見一些山友在此休憩納涼，倉庫裡的桌椅供旅人使用，大家自備一些食物茶點就在樹下聊天喝茶，下午的時光就與三五好友悠哉度過，此刻微風陣陣與歡笑聲交織不斷

eZy Watermark_10-03-2023_09-46-55下午.JPG

 

 

 

 

 

eZy Watermark_10-03-2023_09-46-57下午.JPG

  宜蘭。肖楠步道｜後記隨筆 

☆環境幽美的步道，輕鬆好走難度指數 ★

☆夏天來也很適合，樹林很高可以遮蔭蔽陽

☆沿路設置有簡單的洗手間

☆肖楠步道入口地圖如下


檢視較大的地圖

文章標籤

燈篙林道 肖楠步道 宜蘭步道親子 宜蘭景點 宜蘭最美步道 員山步道 崩山湖步道 員山鄉景點 宜蘭賞櫻步道 宜蘭櫻花景點 宜蘭登山步道 宜蘭森林秘境 宜蘭秘境步道 宜蘭步道推薦 宜蘭 免費景點 宜蘭旅遊景點
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#宜蘭免費景點
morechevron_right
文章關鍵字
宜蘭免費景點 宜蘭旅遊 員山景點 宜蘭步道 more
肖楠步道 宜蘭 櫻花景點 宜蘭健行 步道 員山旅遊 宜蘭最美步道 員山步道 宜蘭秘境 宜蘭打卡景點 燈篙林道 崩山湖 宜蘭一日遊 宜蘭旅遊行程 宜蘭員山 宜蘭員山景點 員山免費景點 宜蘭 健行
檢舉
share
chevron_left

墾丁美食》AUTUMNin丹桂小菊。佳鵝公路上特色咖

《北投美食》不可小覷的阿馬非Coffee蔬食餐廳，

chevron_right
延伸閱讀

吸取芬多精，夏季消暑肖楠步道，不能錯過宜蘭在地人才知道的養生美食

 婗媽

捷運公館站 ‧ 鱷吐司(公館店)

 Shirley Huang

《宜蘭員山。林家粉圓冰》招牌黑糖粉圓鮮奶｜在地鄉民口耳相傳的古早味｜店狗【英雄】還會來迎賓送客敲可愛

 撒野樂活小村婦

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：59篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up