宜蘭最美景點， 也是近來最夯的私房秘境 【北后寺】 我終於一探究竟! 為什麼說是秘境呢? 因為這個寺院多年來一直都很低調，在地和外地人都不太知道的，未經宣傳而始終保有幽靜和神祕感，這兩年才逐漸打開知名度，讓人一睹它的唯美風采。 這裡參拜的是罕見的泥塑大佛，仿宮廷式建築搭配東方禪風的美麗庭院，走進園區便能感受到平靜莊重的氛圍， 【北后寺】還有著『宜蘭版慶修院』的美喻，就 跟著我來一趟洗滌心靈之旅吧

【北后寺】 在哪裡？它坐落於宜蘭員山鄉的鄉間田野中，附近的知名景點有 八甲魚場、勝洋水草休閒農場、棗稻田食玩農創空間 大家應該聽過，只不過偏偏就是漏了 【北后寺】 其實它就在旁邊啦！只不過多年前並沒有顯著的招牌，一般人經過不太會注意到，近來因為遊客漸多於是這裡開始規劃有了停車場和其他造景及設施，跟著導航開到 員山鄉 的 台七線公路上 ，轉進鄉間小路就可以看到入口標示

宜蘭 北后寺｜ 交通位置資訊

■ 地址 :宜蘭縣員山鄉八甲路4號

■ 營業時間 : 9:00-16:30

■ 電話: 03-923 0863

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【北后寺】 的停車場空間蠻大，停好車之後需要步行一小段路才能到主寺廟，不急不急，來到這裡放慢腳步和心情就對了

為何這樣說？因為從停車場開始就能讓人拍不停呀！你看看這水草群聚的生態池，倒映著鄉村的田野風光，舒服的風輕輕吹拂水面，池中魚兒優游自在，枯枝橫越池邊獨樹一格，池畔的落羽松清綠可人

▼要到主寺廟記得往停車場出口的方向去，目前這裡未收門票，僅僅以「布施方式」歡喜樂捐

▼ 樂捐箱 畢竟這裡不是遊樂場，敬請遊客保持清淨莊嚴的心情來禮佛參拜，也共同維護園區整潔安寧

▼穿越停車場出口之後，依循著指標前進，請不要開車進入

▼由於寺院附近尚有住戶，請大家保持慢步輕聲

▼要穿越路口時我發現橋上有幾尊小佛像，每一個表情動作還不一樣呢

大約步行3-5分鐘便可見著寺院外牆的 『轉經輪』 ，落羽松樹下的日式木屋簷，掛上大紅的中式燈籠，與石頭堆砌的矮牆相映成趣

宜蘭 北后寺｜ 何謂 轉經輪 ？

在西藏或印度的佛教寺廟中，多有刻著經文的木製或銅鑄圓筒，一整排出現在迴廊裡這便是 『轉經輪』 。信徒們經過時用手輕推或轉動，就表示將裡面的經文咒語念了一遍，每一次轉動經輪，也就等於除惡消災、洗淨業障，持續轉動功德即持續累加。

朋友們可以在園區外面逛先不用急著進去，邊走邊轉動經輪也順便祈福，是很不錯的體驗

宜蘭 北后寺｜ 園區戶外環境

▲ 【北后寺】 大門口外的石碑安然沉靜的佇立，園區位在鄉村田野間，周邊沒有熱鬧的街道商家，有一種與外面世界截然不同的氣息

看到石碑之後會發現兩旁都有 轉經輪 ，而主寺在其中一區，我第一次來的時候並不知道另一側也是祈福園區，第二次來才發現原來要沿著圍牆直直走到底進去

▲ 轉經輪 上面的木板刻著經咒，看不太懂不過心存敬意，默默地祈禱

我在外頭居然也散步好久，一直欣賞這特殊的設計，這麼美的地方我怎麼現在才來

圍牆就是這一排的 『轉經輪』 ，故而從外面就能夠撇見寺院的建築物

走著走著，門口兩旁造型特殊的石雕立柱顯現，低調的灰色與咖啡色系卻讓這一盞盞紅燈籠點綴了起來

▼立柱下方的石刻龍龜

▼寺院大門的柵欄上寫著詩文，雖然我無法細讀意會，但是中文字體真是美

正式踏入寺院大門，廣場前方是一座樸質莊嚴的廟宇，兩側的草地古樹整理得非常乾淨，印象中台灣的寺廟大多熱鬧喧騰，白煙環繞中人群擠得水洩不通，越是人聲鼎沸越顯得靈驗，但來到 【北后寺】 卻完全不是這種場景，除了清靜還是清靜

▲木造仿宮廷式建築古色古香， 線條優美又古典， 外屋簷大樑上頭題著 『泥塑大佛』 四個字， 【北后寺】主要供奉的是釋迦摩尼佛和觀世音菩薩 ，這裡不用點香也沒有焚燒金紙

這次前來發現已經有許多團客，衷心希望大家來到這裡除了拍照和參拜之外，務必保持低調與禮貌，降低音量不喧嘩嬉鬧，讓信徒們都能夠靜心的祈福

宜蘭 北后寺｜ 關於 泥塑大佛

起源於1959年一名叫 「九指師父」 的僧人發願建造一尊泥塑大佛，委請台北市廬山軒佛店的 陳祿官 製作， 陳祿官 以礁溪的綠竹為骨架並以草繩綑綁紮緊，一層一層以泥土和麻布反覆包覆施作，成形之後再彩繪上漆，耗時兩年完成這座高度5公尺，寬3.3公尺的泥塑大佛。原本一直供俸在礁溪鄉，後因土地重劃搬遷至員山鄉，由於泥製佛像與一般常見材質不同(石雕、木雕、金屬或玻璃纖維)，不但工法細緻，而且保存非常不易，北后寺的這尊大佛更是被宜蘭縣列為 「古物類文化資產」 (以上資料擷取自 維基百科)

除了典雅的建築特色之外，也可以細細察看內外每一處角落的別緻

▲這尊庭園裡的巨型觀音菩薩非常壯觀

石階、流水、涼亭與鐘樓，寺廟裡有著如此幽靜的庭園還真少見，處處是景

▲水池裡錦鯉優游，還有兩隻烏龜爬上石階曬暖陽

我在寺外迴廊漫步，樸素的木造與大理石的廊柱取代一般寺廟的浮誇精細雕刻，但越看越耐看，屋簷之下的竹燈籠頗為雅緻，穿梭其中宛如電影般的宮廷場景

這裡的門板、梁柱、石碑上都有刻著詩文， 你也可以一邊觀景一邊賞文， 落羽松下靜心望坐，清風佛面， 更顯得詩情畫意

圍著主殿環繞一周，木橋上和水池邊都會有小小的佛像，你發現了嗎?

春夏季節的落羽松正是綠芽繁茂，青蔥翠綠讓人倍感舒心，若是秋冬時節來想必也會有另一番景色

▲禮佛完畢可以在走廊的坐椅上歇歇腳

▼正殿後方有一個抄寫經文的佛堂，參觀的民眾只要拖鞋入內就可以使用

宜蘭 北后寺｜ 食堂與洗手間

大門入口靠近右側的建築是食堂，因為疫情的關係我並沒有入內參觀和用餐，所以只拍到外觀

▼而食堂右側則是洗手間，它真的很不像洗手間，因為太乾淨了入內要換穿拖鞋的

▼洗手間都是木作裝潢，除了有牆上畫作還有燈飾春聯，佩服這裡居然也布置得美輪美奐，門口有放置拖鞋供民眾換穿

宜蘭 北后寺｜ 手洗舍

園區一角設置了 「洗心亭」。是一個用竹簾微遮的小亭子， 這就像日本的神社，寺廟的參道旁都會有淨手池讓參拜者洗手或漱口，以表示尊敬

如果要進入正殿參拜，記得先來這裡洗淨雙手喔

宜蘭 北后寺｜ 入殿禮佛

洗淨雙手之後我來到正殿門口，經過志工引導入內先脫帽拖鞋，眼前這座金身菩薩就是稀有的「泥塑大佛」，也就是釋迦摩尼佛，端坐在蓮花池上莊嚴神聖

志工伯伯親切的說明禮佛該注意事項和流程，門前這尊小佛則是釋迦摩尼佛的幼時，伯伯指引我們舀起淨水沐浴佛像全身，透過這樣的儀式象徵洗滌自己的心靈

▼在入口處可以拿玻璃蠟燭來參拜，當然也是可以只用雙手合拜

▼祈願完畢就把蠟燭放置在桌前即可，我想只要虔誠有心，佛祖一定會聽到您的願望並給予祝福庇佑

在現場的震撼度很大，高聳的屋頂讓空間開闊，尤其是五尺大佛就轟立面前，大廳兩側還有『風調雨順』四大天王的巨幅畫像

這來自古印度的四尊佛教護法神，在民間俗稱為『四大金剛神將』 分別是

東方持國天王、西方廣目天王、

南方增長天王、北方多聞天王

天王手中各有法器，

並以法器象徵【風調雨順】

來到北后寺建議一定要入內來看看



宜蘭 北后寺｜ 轉經輪祈福園區

參拜結束之後走出大門還有一處可以逛逛，過馬路到對面沿著轉經輪前進，伴隨著的是宜蘭的田園風光，輕鬆走走好生愜意

大約步行2分鐘便能看見祈福園區的入口囉，這裡沒有特別的指標很容易錯過

也是因為如此園區裡並沒有太多人潮

園區內也有一整排的轉經輪，還有許多大大小小的佛像

這邊像個小公園一樣，參拜完可以稍微逛一下，

看看一旁的綠油油稻田和遠處的山脈，

吹吹涼風享受片刻寧靜~

其實最大的收穫不是實體物質上的給予

而是心靈與精神的安定和提升

▲點燈供佛 小燭台擺置一旁讓信眾取用，以往到寺廟都是拿香，來這裡不妨體驗點燈拜佛

宜蘭 北后寺｜ 停車場旁祈福廣場

別看北后寺範圍沒有很大，但是每一區確實詳細走訪也得花上一小段時間，離開主殿回到停車場前的廣場，這裡也有一尊高挑雄偉的佛像

▼佛像旁掛著一排信徒的祈福卡，可以到前方的商品小舖洽詢

▼當天我也添了香油錢，順手寫一張卡片為家人祈福，拜了佛祖後用紅繩將它繫在欄杆上

這個許願亭也有很多尊佛像，每一個小小的卡片上都寫上祝福，隨著風吹動搖擺，像在低語細說祈求平安喜樂

▼這個特別的建築就是商品販賣部，應該是2022年才完成啟用，這次我也到裡面看了一下

裡面空間不大但舒服簡潔，陳列的商品雖然不多卻也顯得雅緻，有一些漂亮的盆器杯盤，還有禮佛可以用到的產品

▼ 心願亭 購買祈福卡> 寫下心願> 至地藏王菩薩前方點香> 將祈福卡掛在心願亭

▼ 聽水咖啡 停車場旁邊新開設了小小的咖啡店，提供咖啡、茶品和糕點，初訪時剛好碰到公休日，所以未能坐下來品嘗咖啡，有機會再過來一定要喝杯咖啡跟大家分享

呈現狹長方型的小店內部空間不大，好像只有幾個位置，倒是戶外有玻璃帷幕下的露天座椅，感覺很優閒耶

宜蘭 北后寺｜ 總結心得

★走訪兩次真心覺得 【北后寺】 號稱宜蘭最美的寺廟一點也不為過，環境清幽建築和庭園也頗有特色，有機會來到員山鄉可以列入行程之一。放慢腳步慢慢走逛每一個角落，帶著虔誠和平靜的心來細細品味它的美

★拍照建議→ 上午陽光強烈時整個大逆光，尤其是停車場和庭院的巨尊佛像是背光，不太好拍攝，利用午後或許會比較好

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