為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【台中 早午餐】Second Floor 貳樓台中秀泰文心店，新店空間設計充滿都市叢林感加上熟悉的二樓餐點！聚餐適合

【台中 早午餐】Second Floor 貳樓台中秀泰文心店，新店空間設計充滿都市叢林感加上熟悉的二樓餐點！聚餐適合

2023-08-27 10:50:03 Julia Hsu 人氣：111
share
窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：362篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Second Floor 貳樓台中秀泰文心店
phone04-2471-4333
place台中市南屯區文心南路289號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

Second Floor 貳樓台中秀泰文心店
區域 台中市西屯區
環境 連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 

20230827_013537256_iOS

環境：

20230816_082944985_iOS-1

我們是匆匆吃飯，吃飽後我才拍起外觀。遠遠看還以為有點夜店風但實際上牆面作了螢幕會不停撥放菜色與圖畫很有看畫展的感覺

20230816_073016043_iOS-1

我們作在另一側隔了玻璃能看到這邊得屏幕，真的很像近期的實體動畫展，很有立體感！格了一個玻璃看隔壁很有生態箱的感覺

20230816_073038029_iOS-1

座位的設定很簡單，相反的襯得環境才是主角

20230816_072945355_iOS-1

在玻璃外拍就覺得這些景都像是生態箱，但講真的.....身在其中時心情不錯！

20230816_082918322_iOS-1

坐在位置上的時候不覺得，走在走道上才發現有著造型的鏡子，放大了空間更有一種後現代的大氣奢華感！亮晶晶的！

菜單：

電子菜單請按我

文心秀泰限定餐請按我

PS.限定餐是松露菇菇料理，如果不喜歡松露味的人會建議換一家店，因為我們來的那天，松露味也很重

菜色：

20230816_073401316_iOS-1

番茄蔬菜湯$80，主食以外加點。我很喜歡喝湯，湯口感很清爽，看起來很紅但也不會渣渣感很重！香香的羅勒箱跟蕃茄燉湯不酸而且有香氣

20230816_074140915_iOS-1

"強的"，貳樓招牌巧克力蛋糕搭上香濃起司餡

20230816_081732080_iOS-1

起司餡料濃郁帶點略鹹感，搭上濃郁蓬鬆的巧克力蛋糕很好吃！

20230816_074553984_iOS-1

南洋辛香雙料細扁麵

20230816_074437654_iOS-1

從第一次訪就很喜歡這家的細扁麵，口感Q彈而且充分裹好醬汁這次選了南洋口味，小辣的口感恰到好處！

貳樓在我心裡扁麵從一開始就做得超好吃，非常推薦！

這幾年過去更添加了很多類型的餐點像是高蛋白質、低GI 、義大利麵與早午餐、水波蛋系列、脆餅、鐵板，涉獵超廣！

20230816_074156912_iOS-1

女巫 Sangria 茶(無咖啡因)，意外的滑順口感，沒有過多的酸測與香料氣

20230816_081102201_iOS

奶茶！配餐搭的奶茶。熟悉的配方熟悉的鋼杯！

同場加映：

20230816_083013182_iOS-1

一開始看到一堆人給這個打卡拍照點還以為店家是露營風，沒有想到實際上室內風格卻是都是叢林生態箱

Second Floor 貳樓台中秀泰文心店

推薦 指數：5顆星​​

推薦原因：我很喜歡貳樓現在的菜單多元化而且無雷，這家的環境很現代感，適合約會很有氛圍感

營業時間：週一~週五11:00~22:00,週五~週日10:30-22:00 (無定休，不定休請關注店家FB)

官網：貳樓文心秀泰店

FB：https://www.facebook.com/2floor

電話：0424714333                                                                                                                                      

地址：40854台中市南屯區文心南路289號秀泰生活台中文心店1樓


檢視較大的地圖

文章標籤

台中 早午餐 下午茶 Second Floor 貳樓台中秀泰文心店 文心秀泰 Second Floor 貳樓 二樓菜單 人氣餐廳 聚餐 空間舒適 好吃 推薦 排隊美食 約會 菜單 限定菜單
創作者介紹
創作者 哈比團長 的頭像
哈比團長

哈比Ju




#台中
morechevron_right
文章關鍵字
台中 文心秀泰 Second Floor 貳樓台中秀泰文心店 貳樓 more
早午餐 好吃 美式 多國料理 西式 低GI 餐廳 網紅打卡 推薦 文心秀泰美食
檢舉
share
chevron_left

【台中泰式料理】泰潮泰式料理-逢甲店，兩人套

【台中鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、

chevron_right
延伸閱讀

【台中 韓式料理】首爾韓鍋 (逢甲) GANGNAM Korean Restaurant，想吃的韓國料理這裡都點得到

 Julia Hsu

【台北 咖哩】宇啡商行Real cafė，南港展覽館第一線美食咖哩，雖然小店食物處處讓人驚豔

 Julia Hsu

【台中 拉麵】麵武嵐拉麵，人氣排隊拉麵。辛口豚骨拉麵濃郁又辣口的濃湯拉麵，湯喝光光推薦！

 Julia Hsu

【南投 伴手禮】日月作物 老欉紅玉專門店，茶湯裡的旅行認識紅茶裡不同的韻味

 Julia Hsu
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：362篇

​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
作者的其它文章
同類據點
越好吃越式料理 照片

越好吃越式料理

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市大里區
咕蔬搖新概念舒肥鹹水雞-大里店 照片

咕蔬搖新概念舒肥鹹水雞-大里店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市大里區
ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳(台中概念店) 照片

ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳(台中概念店)

4.03 (3人評鑑)

區域：台中市西區
Tom Tom Kitchen Bar 照片

Tom Tom Kitchen Bar

4.20 (1人評鑑)

區域：台中市西區
台中李方艾美酒店 照片

台中李方艾美酒店

4.68 (2人評鑑)

區域：台中市中區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up