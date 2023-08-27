Second Floor 貳樓台中秀泰文心店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

我們是匆匆吃飯，吃飽後我才拍起外觀。遠遠看還以為有點夜店風但實際上牆面作了螢幕會不停撥放菜色與圖畫很有看畫展的感覺

我們作在另一側隔了玻璃能看到這邊得屏幕，真的很像近期的實體動畫展，很有立體感！格了一個玻璃看隔壁很有生態箱的感覺

座位的設定很簡單，相反的襯得環境才是主角

在玻璃外拍就覺得這些景都像是生態箱，但講真的.....身在其中時心情不錯！

坐在位置上的時候不覺得，走在走道上才發現有著造型的鏡子，放大了空間更有一種後現代的大氣奢華感！亮晶晶的！

菜單：

電子菜單請按我

文心秀泰限定餐請按我

PS.限定餐是松露菇菇料理，如果不喜歡松露味的人會建議換一家店，因為我們來的那天，松露味也很重

菜色：

番茄蔬菜湯$80，主食以外加點。我很喜歡喝湯，湯口感很清爽，看起來很紅但也不會渣渣感很重！香香的羅勒箱跟蕃茄燉湯不酸而且有香氣

"強的"，貳樓招牌巧克力蛋糕搭上香濃起司餡

起司餡料濃郁帶點略鹹感，搭上濃郁蓬鬆的巧克力蛋糕很好吃！

南洋辛香雙料細扁麵

從第一次訪就很喜歡這家的細扁麵，口感Q彈而且充分裹好醬汁這次選了南洋口味，小辣的口感恰到好處！

貳樓在我心裡扁麵從一開始就做得超好吃，非常推薦！

這幾年過去更添加了很多類型的餐點像是高蛋白質、低GI 、義大利麵與早午餐、水波蛋系列、脆餅、鐵板，涉獵超廣！

女巫 Sangria 茶(無咖啡因)，意外的滑順口感，沒有過多的酸測與香料氣

奶茶！配餐搭的奶茶。熟悉的配方熟悉的鋼杯！

同場加映：

一開始看到一堆人給這個打卡拍照點還以為店家是露營風，沒有想到實際上室內風格卻是都是叢林生態箱

Second Floor 貳樓台中秀泰文心店

推薦 指數：5顆星 ​​​​

推薦原因：我很喜歡貳樓現在的菜單多元化而且無雷，這家的環境很現代感，適合約會很有氛圍感

營業時間：週一~週五11:00~22:00,週五~週日10:30-22:00 (無定休，不定休請關注店家FB)

官網： 貳樓文心秀泰店

FB： https://www.facebook.com/2floor

電話：0424714333

地址：40854台中市南屯區文心南路289號秀泰生活台中文心店1樓



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