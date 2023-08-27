迎接2023中秋節，欣葉國際餐飲推出中秋限定【饗月禮盒】，內含有干貝菜脯、經典伍仁、知味咖哩與棗泥核桃等四種甜鹹口味台式月餅，每一顆月餅都有著圓潤飽滿的餅體，就好像高掛夜空的中秋滿月，月圓人團圓，滿滿幸福感！

還在為今年的中秋禮盒煩惱嗎？！欣葉中秋饗月禮盒目前已 開放預購 ，9月21日前享早鳥優惠價喔！

欣葉中秋饗月禮盒 ❙ 台式酥皮中秋月餅，四種甜鹹口味，2023中秋禮盒推薦!

很精緻的中秋禮盒，優雅的禮盒顏色圖案都很討喜，一盒四入，干貝菜脯、經典伍仁、知味咖哩與棗泥核桃四種口味各一

每顆月餅都是獨立包裝，也有盒子呵護著，獨立包裝方便保存也比較衛生，外出攜帶也方便

外盒有清楚的產品資訊，每顆月餅包裝上都有保存期限，月餅未拆封保存期限20天，開封後就要盡早食用完畢

干貝菜脯是饗月禮盒鹹味的代表，大家應該跟我一樣好奇干貝跟菜脯包進月餅裡的風味及口感～吃起來完全沒有違和感耶！

甜鮮甘香的北海道干貝與欣葉招牌菜脯結合，加上豆沙、豬肉等餡料，可以吃到一絲一絲的干貝及帶有脆度的菜脯，甜鹹口感，風味迷人

餅皮是作工繁複、層層分明的薄酥台式酥皮，皮上薄而蓬鬆、下厚而較酥口！

也因為餅皮比較酥薄脆，拿取禮盒時不小心晃到，導致外皮碎掉了，雖然影響到月餅美觀，但口感可一點都沒受到影響呢！

知味咖哩由丁香、茴香等十餘種辛香料調配的日本咖哩粉搭配台灣豬肉、自製油蔥酥、肉脯、白芝麻、冬瓜等食材製作，濃郁的咖哩香氣還可以吃到肉的口感，半甜半鹹還帶有微微咖哩辣度的多層次風味，吃過就知道為什麼會是許多饕客每年指定必吃的口味了！

棗泥核桃由清香綿密的自製棗泥搭配鬆脆核桃，口味濃郁怡人，香甜不膩，可以吃到核桃果香及棗泥微酸輕韻，口感豐富、順口，特別適合搭配熱茶享用

經典伍仁是欣葉私房46年的經典滋味，松子仁、杏仁、南瓜籽等天然果仁結合金華火腿、冬瓜條、桔餅等，還有軟糯的麻糬，光看這剖面圖就讓人忍不住猛吞口水

豐富的香氣、紮實飽滿的口感，每一口都滿足！

每一種口味都相當耐吃的欣葉中秋饗月禮盒，顛覆我對台式月餅的看法，不僅包裝討喜，口感風味上更是讓人吃後意猶未盡

耐吃不膩口，是值得推薦的2023中秋月餅禮盒！

饗月禮盒官網: https://lihi1.com/nJh4g