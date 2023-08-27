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【宜蘭縣冬山鄉】慢吞吞農場｜可餵食蘇卡達象龜 浣熊 狐獴 柯爾鴨｜近斑比山丘

2023-08-27 15:37:04 珍妮佛的花草呢喃 人氣：103
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1609篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

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慢吞吞農場是孩子有天看youtuber介紹才知道的

斑比山丘約一百多公尺的距離，兩間都是門票景點

暑假即將尾聲，趁著假期尾巴來宜蘭一日遊

 


檢視較大的地圖

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▲慢吞吞旁邊有一個免費停車場

遊客大都停在這裡，然後步行前往斑比山丘

因為斑比山丘前面的好像是私人收費停車場

不然就是要再停遠一點了

 

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▲第一個經過的是慢吞吞農場，在右手邊

 

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▲農場佔地不大，目前只有五種動物

主要以蘇卡達象龜為主，還有兩隻狐獴及浣熊、數隻柯爾鴨及垂耳兔

不知道是不是天氣太熱，垂耳兔不在戶外，而是在售票處旁邊看到的

 

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▲全票兩百、優待票一百

未滿六歲之兒童免票，但每位兒童需一位成年人陪同購票入場

 

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▲憑全票購買飲料、咖啡可折抵二十元，檸檬紅茶的圖片看起來超級消暑

 

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▲白色貨櫃屋的小窗口就是售票處

門簾進去有賣周邊商品，當天兔子也在裡面籠子吹冷氣

 

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▲買完票就可以在入口拿取蔬菜，一張票一籃

在google給好評還可以再送一籃菜，這個就看個人感受喔！

 

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▲白色棚子內有座椅可以休息，但高溫曝曬下只想餵完趕快離開

 

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▲其他動物都圈養在左邊圍起來的地方，只有蘇卡達象龜跟柯爾鴨在戶外

 

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▲肥滋滋的柯爾鴨食慾超好，會追著遊客討食物

還會用嘴巴輕啄遊客小腿，如有幼兒同行要多留意喔！

 

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▲分不出哪隻康康哪隻Lucky

但真的好可愛，尤其黑色鼻頭飽滿乾淨到不行

是說會有人注意浣熊的鼻頭嗎哈哈哈

 

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▲狐獴好開心的樣子，簡直太親善的表情

牠們當天可能被餵得很飽，我們餵的時候牠都不吃了

後來都餵浣熊、蘇卡達跟柯爾鴨

 

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▲旁邊的小朋友餵得欲罷不能

雖然蘇卡達是動物園常見龜種，但能這樣近距離餵食的機會應該不多

 

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▲快要走出農場時才發現好像沒有看到兔子

想說進去貨櫃屋裡面看看有甚麼，發現有周邊商品

兔子也在裡頭休息，有冷氣吹說到底還是比較涼的

 

慢吞吞農場跟斑比山丘雖然屬性不同

若單以設施來看，斑比山丘豐富許多喔！

 

【慢吞吞農場】

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路270號

電話：0908 312 669

營業時間：10:00-17:00

星期六、日09:00-17:00

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