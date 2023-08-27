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【桃園市龍潭區】龍潭許-無敵仙草冰｜龍元宮商圈人氣仙草甜品

2023-08-27 15:39:31 珍妮佛的花草呢喃 人氣：98
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1609篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：無敵仙草冰
phone03-480-6161
place桃園市龍潭區龍元路20號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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14.jpg

假日來龍潭玩，天氣炎熱先吃個涼的再到龍潭大池

無敵仙草冰離龍元宮很近，附近吃的很多很熱鬧！

 


檢視較大的地圖

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▲之前很常在網路上看到無敵仙草冰的介紹

想著一定要找時間來吃看看，這次終於來了

店門口可停幾部機車，汽車就要四處繞一下

或直接找停車場喔

 

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▲這裡沒有賣豆花也沒有賣剉冰

 

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▲營業時間11:00-21:00，內用至20:45，每周一公休

 

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▲生意真的超好，來的時候店內只有幾個人， 一轉眼客滿，還有候位人潮

 

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▲菜單下載自龍潭許-無敵仙草冰FB粉專

雖然沒有剉冰跟豆花，但有冰沙、飲料，選擇也是蠻多的

無敵仙草冰跟綜合仙草凍配料很多，滿滿一碗可以吃飽飽

 

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▲當日消費明細

因為下午不太想吃配料，單純點了招牌仙草冰、仙草冰沙跟蜜仙草凍

 

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▲左邊蜜仙草凍，右邊仙草冰沙

蜜仙草凍蠻甜的，仙草冰沙低甜度

冰沙吃起來比較沒有味道

 

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▲招牌仙草冰

感覺是仙草凍加冰沙，帶著微微的甜

仙草凍口感非常軟綿，幾乎入口即化

跟一般市場買到的仙草口感完全不同

想要口感豐富有層次可能還是要點無敵仙草冰

或是綜合仙草凍喔！

 

【龍潭許-無敵仙草冰】

地址：桃園市龍潭區龍元路20號

電話：03 480 6161

營業時間：11:00-21:00

星期一公休

FB

✿點此瀏覽更多桃園地區美食、旅遊景點✿

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珍妮佛的花草呢喃

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Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
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