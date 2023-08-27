假日來龍潭玩，天氣炎熱先吃個涼的再到龍潭大池

無敵仙草冰離龍元宮很近，附近吃的很多很熱鬧！



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▲之前很常在網路上看到無敵仙草冰的介紹

想著一定要找時間來吃看看，這次終於來了

店門口可停幾部機車，汽車就要四處繞一下

或直接找停車場喔

▲這裡沒有賣豆花也沒有賣剉冰

▲營業時間11:00-21:00，內用至20:45，每周一公休

▲生意真的超好，來的時候店內只有幾個人， 一轉眼客滿，還有候位人潮

▲菜單下載自龍潭許-無敵仙草冰FB粉專

雖然沒有剉冰跟豆花，但有冰沙、飲料，選擇也是蠻多的

無敵仙草冰跟綜合仙草凍配料很多，滿滿一碗可以吃飽飽

▲當日消費明細

因為下午不太想吃配料，單純點了招牌仙草冰、仙草冰沙跟蜜仙草凍

▲左邊蜜仙草凍，右邊仙草冰沙

蜜仙草凍蠻甜的，仙草冰沙低甜度

冰沙吃起來比較沒有味道

▲招牌仙草冰

感覺是仙草凍加冰沙，帶著微微的甜

仙草凍口感非常軟綿，幾乎入口即化

跟一般市場買到的仙草口感完全不同

想要口感豐富有層次可能還是要點無敵仙草冰

或是綜合仙草凍喔！

【龍潭許-無敵仙草冰】

地址：桃園市龍潭區龍元路20號

電話：03 480 6161

營業時間：11:00-21:00

星期一公休

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