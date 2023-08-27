晚上騎車來民德路吃鴨肉飯

鴨福靠近德光路，在老王原汁牛肉麵對面

路邊有停車格，但那天晚上也是一格難求

市區真的停車不易

▲店址在民德路27號

▲外帶單在門邊，內用單是每張桌子都有

那天晚上大概快八點，外帶客人還是蠻多的

而且有些餐點也都賣完，改單改了兩次

▲桌面不油膩，以小吃店來說環境還不錯

▲餐具醬料自取

▲突然看到一隻貓咪

▲也太可愛了吧！！！哈哈

▲菜單

可現金付款也可line pay、街口電子支付

▲大碗鴨肉飯，鴨肉軟嫩

白飯口感不錯，不乾硬也沒有濕潤感

雖然醬汁偏鹹，但整體搭配還不錯

▲招牌雞鬆鴨肉飯

味道跟鴨肉飯一樣只是多加了雞鬆

不過我吃不太出來雞鬆的特別之處

還是比較習慣肉鬆或魚鬆

▲油亮軟嫩的鴨肉

▲燙高麗菜

▲鴨肉1/4隻

▲肉質不乾柴，除了幾塊皮較厚之外其他都蠻好咀嚼的

▲骨仔肉湯肉給很多，也煮得軟嫩入味，當天的餐點口味還蠻大眾化的

▲當歸鴨肉丸麵，鴨肉丸多汁Q彈

【鴨福當歸鴨民德店】

地址：新北市中和區民德路27號

電話：02 2956 5857

營業時間：11:00-21:30

星期六公休

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