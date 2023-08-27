晚上騎車來民德路吃鴨肉飯
鴨福靠近德光路，在老王原汁牛肉麵對面
路邊有停車格，但那天晚上也是一格難求
市區真的停車不易
▲店址在民德路27號
▲外帶單在門邊，內用單是每張桌子都有
那天晚上大概快八點，外帶客人還是蠻多的
而且有些餐點也都賣完，改單改了兩次
▲桌面不油膩，以小吃店來說環境還不錯
▲餐具醬料自取
▲突然看到一隻貓咪
▲也太可愛了吧！！！哈哈
▲菜單
可現金付款也可line pay、街口電子支付
▲大碗鴨肉飯，鴨肉軟嫩
白飯口感不錯，不乾硬也沒有濕潤感
雖然醬汁偏鹹，但整體搭配還不錯
▲招牌雞鬆鴨肉飯
味道跟鴨肉飯一樣只是多加了雞鬆
不過我吃不太出來雞鬆的特別之處
還是比較習慣肉鬆或魚鬆
▲油亮軟嫩的鴨肉
▲燙高麗菜
▲鴨肉1/4隻
▲肉質不乾柴，除了幾塊皮較厚之外其他都蠻好咀嚼的
▲骨仔肉湯肉給很多，也煮得軟嫩入味，當天的餐點口味還蠻大眾化的
▲當歸鴨肉丸麵，鴨肉丸多汁Q彈
【鴨福當歸鴨民德店】
地址：新北市中和區民德路27號
電話：02 2956 5857
營業時間：11:00-21:30
星期六公休
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