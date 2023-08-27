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【新北市中和區】鴨福當歸鴨民德店｜有超萌店貓

2023-08-27 15:42:35 珍妮佛的花草呢喃 人氣：180
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1609篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鴨福當歸鴨民德店
phone02-2956-585
place新北市中和區民德路27號
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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13.jpg

晚上騎車來民德路吃鴨肉飯

鴨福靠近德光路，在老王原汁牛肉麵對面

路邊有停車格，但那天晚上也是一格難求

市區真的停車不易

 

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▲店址在民德路27號

 

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▲外帶單在門邊，內用單是每張桌子都有

那天晚上大概快八點，外帶客人還是蠻多的

而且有些餐點也都賣完，改單改了兩次

 

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▲桌面不油膩，以小吃店來說環境還不錯

 

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▲餐具醬料自取

 

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▲突然看到一隻貓咪

 

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▲也太可愛了吧！！！哈哈

 

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▲菜單

可現金付款也可line pay、街口電子支付

 

13.jpg

▲大碗鴨肉飯，鴨肉軟嫩

白飯口感不錯，不乾硬也沒有濕潤感

雖然醬汁偏鹹，但整體搭配還不錯

 

14.jpg

▲招牌雞鬆鴨肉飯

味道跟鴨肉飯一樣只是多加了雞鬆

不過我吃不太出來雞鬆的特別之處

還是比較習慣肉鬆或魚鬆

 

15.jpg

▲油亮軟嫩的鴨肉

 

16.jpg

▲燙高麗菜

 

17.jpg

▲鴨肉1/4隻

 

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▲肉質不乾柴，除了幾塊皮較厚之外其他都蠻好咀嚼的

 

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▲骨仔肉湯肉給很多，也煮得軟嫩入味，當天的餐點口味還蠻大眾化的

 

21.jpg

▲當歸鴨肉丸麵，鴨肉丸多汁Q彈

 

【鴨福當歸鴨民德店】

地址：新北市中和區民德路27號

電話：02 2956 5857

營業時間：11:00-21:30

星期六公休

FB

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http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541

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