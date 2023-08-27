在繁華夜生活的東區商圈一角隱藏著很文青自然的Olivia Coffee Roaster

光看外表反而更像是大安或是中山站赤峰街一帶的獨立咖啡小店

巧遇的原因純粹是剛好在東區健身房運動後想找個地方喝杯咖啡

查了地圖才發現低調的Olivia的優秀評價引導我前往

門口拾階而上是全面玻璃不規則的多邊造型

映著主理人曾榮獲台灣創意咖啡冠軍的厲害戰績

設計成IG頁面的裝飾也很可愛

完全是個可以拍出各種網美照的好地點

店內呈現略為曲折的狹長空間

門口有擺放一些咖啡器具販售

也有不少合作店家寄售的文創小物跟宣傳簡介可以閱覽

溫潤雅致的吧台區很注重細節磨成圓弧轉角減少碰撞的風險

座椅是簡約系的木製坐墊搭配白色高腳

大約每兩個座位就有提供一個插座可以使用

開放式的吧檯空間舒適

搭配主理人泰然自若製作餐點與手沖咖啡

非常有餘裕的職人氣勢

自家烘焙的咖啡豆更是成罐歡迎客人可以打開品聞味道

吧台區之外的靠牆座位剛好各自形成一兩組的小空間

平整乾淨的木地板看了非常舒服

牆上也有許多照片圖案妝點

讓淡色調家具為主的室內多了幾分繽紛

角落的桌子設計也很特別

剛好是個有點像三角形的多邊狀跟走道感覺平行

動線很流暢一點也不會有緊迫或需要錯身的情形

Olivia Coffee Roaster的菜單是很可愛的圓潤手寫字體風格

甜點的品項有布丁跟蛋糕

插畫非常活靈活現一眼可以看出重點特色

Olivia Coffee Roaster的檸檬美式有很多種變化

酸甜水果搭配清爽咖啡非常適合盛夏

經典的各種義式咖啡飲品跟奶類飲料都有提供

還有個最神秘的咖啡師奇蒙子直接放手讓咖啡師端出驚喜

手沖豆單的選項也很豐富

Olivia Coffee Roaster的咖啡豆皆是自家烘焙

除了店內單杯飲用也有提供直接販售豆子

日式昭和布丁 TWD100

布丁本身裝在高腳杯中很精緻

吃起來的確是老式昭和感偏硬紮實的口感

焦糖液很流動我個人覺得甜度略高

杯墊是店家自己設計的圖案

黑白配色簡約線條讓人很想每種都蒐集一輪

雷夢冰美式 TWD160

第一次喝還是選了最經典的檸檬

跟咖啡實驗室 Coffee lab一樣是類似啤酒泡沫的做法

喝的時候可以感受到泡泡綿密細緻跟滑順酸甜的美式堆疊

味道酸甜適中清涼暢快

宏都拉斯-百合花莊園 TWD180

喝了一杯冰咖啡後加上店內冷氣蠻強

決定多續杯溫暖的手沖回溫

跟主理人討論多時候終於決定喝看看宏都拉斯的豆子

水洗中焙的咖啡手沖的顏色厚實但又很清澈

喝起來酸度不會太強烈

帶有楓糖的甘甜以及杏仁堅果香

均衡不刺激非常順口

在步調飛快忙碌不停歇的東區難得可以有個小角落沉澱

是個很舒適休息身心或是專心投入工作的完美場所

值得來此好好體驗主理人各種環節的追求完美

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/03

花費: TWD440(布丁+雷夢冰美式+手沖各1)

Olivia Coffee Roaster

FB粉絲團/官網

11:00-19:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes (自由捐款流浪動物之家)

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、悠遊付)

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區光復南路346巷50號

電話: 02-8771-3507



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