巴黎廳1930x高山英紀｜台北中山

巴黎廳1930是台北米其林一星高級法式料理，位於老字號的飯店「亞都麗緻大飯店」二樓，一個人平均$5000左右，復古法式的裝潢，餐點增加了音樂與嗅覺的層次，不管是餐點與服務都是頂級享受，上菜的節奏、收盤的順序，每個細節都做到最極致，用餐要3個小時以上但不會讓人覺得漫長，整體非常推薦大家可以去體驗！

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小點總共有四樣，都做成一兩口可以吃完的份量，有透抽生魚片配搭烏魚子、豌豆莢奶香湯品、珍珠豌豆配酥餅、杏仁餅乾等組合，一旁還有一些乾燥花點綴。

▼ 很喜歡珍珠豌豆脆甜的口感，配搭下方的酥脆餅乾，口感非常豐富。

法棍有很嚼勁，隨後口腔中會充滿伯爵茶香，可以抹一點奶油花增加香氣，奶油花屬於無鹽奶油，因此完全不會破壞法棍本身的風味。

共有22層，有浸泡過烏龍茶的醋飯、西瓜、情人果、茄子、蘆筍、櫛瓜等食材層層堆疊，最外層再使用高麗菜包覆，一旁還有紫蘇花、芒果醬、百香果醬、紫蘇和櫛瓜醬，服務員建議我們在享用之前先抿一口玉蘭花綠茶，讓口中先帶有淡淡的玉蘭花香，之後將從千層滑過醬汁後享用，口感變化非常多樣、以及熱帶水果的酸甜，還有紫蘇花特有的香氣，是一道令人印象深刻的料理。

冷湯是充滿鮮味的湯凍類型，配搭一旁的西芹醬，芹菜為比較重一點，口味獨特，同行的友人反應很兩極😂

選用午仔魚煎的魚皮香脆，魚肉依然鮮嫩，以羅勒油作為調和，加上酸甜醬汁，整體非常好吃！

香脆鴨皮配搭有嫩而彈性的鴨肉，是我吃過最好吃的鴨肉之一，可惜只有三小塊，好想再多吃一點～

三分熟菲力，嫩到刀輕輕一切就分開，口感軟嫩，沾一點鹽就超級好吃！愛吃牛排的人必選。

燉飯是沒熟透有米芯感的口感，廚師會在現場為你削下一片片松露，特有的木質調味道讓燉飯不只是燉飯。

特別招待的米布丁，本身微甜有米粒感，淋上芒果醬汁，讓整體吃起來超級清爽，非常解膩。

麵包除了法棍還有布里歐麵包，現烤出爐帶有蓬鬆感，麵包體綿密充滿奶香，不用配奶油就非常好吃。

接下來是甜點時間！由酥脆的酥皮層層堆疊，其中塗抹了抹茶醬，最外層還撒了抹茶粉以及葉子狀的餅乾，很喜歡抹茶香氣濃郁而且帶有點茶類特有的微苦風味，不喜歡吃甜食的人可以選這道甜點。

P.S. 因為醬汁中帶有水分，建議趕快食用不然會影響口。

剛送上桌很像一個藝術品一樣，杯中還有一個小小世界！服務員會將熱熱的草莓醬淋在上方，你可以看到層層融化最後融合在一起的畫面，酸酸甜甜、口感豐富，讓人十分驚艷！

到了尾聲，還有許多小點可以享用，有千層酥、餅乾和類似牛軋糖的糖果，我覺得滿黏牙而且太甜，就算配咖啡或紅茶也沒辦法降低黏膩感，比較不推糖果，其他還不錯。

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營業時間:

週三到週五: 18:00–22:30

六日: 11:30–15:30, 18:00–22:30

一二: 公休

聯絡方式: 02-2597-1234

網站:

線上訂位: inline

地址: 台北市中山區民權東路二段41號2樓 (亞都麗緻二樓)

停車塲: 飯店旁有專門泊車的人員，將鑰匙交給他們即可



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