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> 圖文創作 > 巴黎廳1930 - 米其林一星法式料理！五種感官的頂級饗宴，約會必選！原來這就是浪漫～

巴黎廳1930 - 米其林一星法式料理！五種感官的頂級饗宴，約會必選！原來這就是浪漫～

2023-08-27 16:12:32 橘子亂說話 人氣：108
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窩客好文

橘子亂說話

發表篇數：362篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：巴黎廳1930x高山英紀
phone02-2597-1234
place台北市中山區台北市中山區民權東路二段41號2樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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米其林一星料理台北法式餐廳高級料理推薦台北美食約會推薦

巴黎廳1930x高山英紀｜台北中山

巴黎廳1930是台北米其林一星高級法式料理，位於老字號的飯店「亞都麗緻大飯店」二樓，一個人平均$5000左右，復古法式的裝潢，餐點增加了音樂與嗅覺的層次，不管是餐點與服務都是頂級享受，上菜的節奏、收盤的順序，每個細節都做到最極致，用餐要3個小時以上但不會讓人覺得漫長，整體非常推薦大家可以去體驗！

 

菜單

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主廚歡迎小點

小點總共有四樣，都做成一兩口可以吃完的份量，有透抽生魚片配搭烏魚子、豌豆莢奶香湯品、珍珠豌豆配酥餅、杏仁餅乾等組合，一旁還有一些乾燥花點綴。

 

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▼ 很喜歡珍珠豌豆脆甜的口感，配搭下方的酥脆餅乾，口感非常豐富。

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伯爵茶法棍 + 奶油花

法棍有很嚼勁，隨後口腔中會充滿伯爵茶香，可以抹一點奶油花增加香氣，奶油花屬於無鹽奶油，因此完全不會破壞法棍本身的風味。

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季節蔬果千層

共有22層，有浸泡過烏龍茶的醋飯、西瓜、情人果、茄子、蘆筍、櫛瓜等食材層層堆疊，最外層再使用高麗菜包覆，一旁還有紫蘇花、芒果醬、百香果醬、紫蘇和櫛瓜醬，服務員建議我們在享用之前先抿一口玉蘭花綠茶，讓口中先帶有淡淡的玉蘭花香，之後將從千層滑過醬汁後享用，口感變化非常多樣、以及熱帶水果的酸甜，還有紫蘇花特有的香氣，是一道令人印象深刻的料理。

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北寄貝 • 西芹冷湯

冷湯是充滿鮮味的湯凍類型，配搭一旁的西芹醬，芹菜為比較重一點，口味獨特，同行的友人反應很兩極😂

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季節鮮魚 • 酸甜醬汁 • 羅勒油

選用午仔魚煎的魚皮香脆，魚肉依然鮮嫩，以羅勒油作為調和，加上酸甜醬汁，整體非常好吃！

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櫻桃鴨

香脆鴨皮配搭有嫩而彈性的鴨肉，是我吃過最好吃的鴨肉之一，可惜只有三小塊，好想再多吃一點～

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美國牛菲力

三分熟菲力，嫩到刀輕輕一切就分開，口感軟嫩，沾一點鹽就超級好吃！愛吃牛排的人必選。

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松露燉飯

燉飯是沒熟透有米芯感的口感，廚師會在現場為你削下一片片松露，特有的木質調味道讓燉飯不只是燉飯。

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芒果米布丁

特別招待的米布丁，本身微甜有米粒感，淋上芒果醬汁，讓整體吃起來超級清爽，非常解膩。

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布里歐麵包

麵包除了法棍還有布里歐麵包，現烤出爐帶有蓬鬆感，麵包體綿密充滿奶香，不用配奶油就非常好吃。

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八女抹茶千層

接下來是甜點時間！由酥脆的酥皮層層堆疊，其中塗抹了抹茶醬，最外層還撒了抹茶粉以及葉子狀的餅乾，很喜歡抹茶香氣濃郁而且帶有點茶類特有的微苦風味，不喜歡吃甜食的人可以選這道甜點。

P.S. 因為醬汁中帶有水分，建議趕快食用不然會影響口。

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草莓芭菲

剛送上桌很像一個藝術品一樣，杯中還有一個小小世界！服務員會將熱熱的草莓醬淋在上方，你可以看到層層融化最後融合在一起的畫面，酸酸甜甜、口感豐富，讓人十分驚艷！

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精緻小點

到了尾聲，還有許多小點可以享用，有千層酥、餅乾和類似牛軋糖的糖果，我覺得滿黏牙而且太甜，就算配咖啡或紅茶也沒辦法降低黏膩感，比較不推糖果，其他還不錯。

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咖啡或茶

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巴黎廳1930x高山英紀-法式高端精緻料理

營業時間: 

週三到週五: 18:00–22:30

六日: 11:30–15:30, 18:00–22:30

一二: 公休

聯絡方式: 02-2597-1234 

網站:

線上訂位: inline

地址: 台北市中山區民權東路二段41號2樓 (亞都麗緻二樓)

停車塲: 飯店旁有專門泊車的人員，將鑰匙交給他們即可


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我很喜歡美食，希望可以分享自己的食記，藉由照片或文字來形容餐點，挖掘台灣隱藏於街道巷弄內的店家，和大家一起討論最新資訊！

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