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> 圖文創作 > 台南重乳酪蛋糕推薦【安格高鈣乳酪•千層蛋糕】原味/芋頭/檸檬，乳酪控一次滿足！乳酪綿密奶香味誘人/每一口都是芋頭/檸檬口感QQ像果凍│台南伴手禮彌月蛋糕│送禮或自己吃都很讚！

台南重乳酪蛋糕推薦【安格高鈣乳酪•千層蛋糕】原味/芋頭/檸檬，乳酪控一次滿足！乳酪綿密奶香味誘人/每一口都是芋頭/檸檬口感QQ像果凍│台南伴手禮彌月蛋糕│送禮或自己吃都很讚！

2023-08-27 16:24:20 艾瑪娘的小日子 人氣：122
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窩客好文

艾瑪娘的小日子

發表篇數：94篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：安格高鈣乳酪蛋糕
phone0985-683-853
place台南市東區崇道路120號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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😍乳酪控有福啦！

雖然很怕自己買不到，但是有好東西藏著掩著太難過了！

▼這家【安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕是我很常買給Emma當點心的台南蛋糕店，今天一口氣買了全部口味的重乳酪蛋糕，真是太爽啦～小朋友才做選擇，我全都要，你說是不是！！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕11.jpg

 

▼重乳酪蛋糕有三種口味：原味/檸檬/芋頭

價格都一樣：大盒280元/小盒150元

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕3.jpg

 

我家各自都有擁護者，像Emma超愛檸檬重乳酪，可以自己吃掉半條！我老公喜歡原味重乳酪，公公婆婆他們喜歡芋頭重乳酪；而我比較貪心，每種口味都喜歡，來者不拒哈哈哈～

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕8.jpg

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕9.jpg

 

原味重乳酪蛋糕

冷凍可保存12天

▼先來介紹原味重乳酪蛋糕。

如果沒有吃過安格的重乳酪蛋糕，我會推薦先買原味入門吃看看。

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕4-1.jpg

 

▼剛從冷凍庫拿出來，咬下去的口感非常像冰淇淋，漸漸被嘴裡溫度融化，乳酪味道釋放出來，鹹香濃郁！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕4-2.jpg

 

▼底部是紮實濕潤的海綿蛋糕，味道較為奶香，可以中和乳酪的鹹度，增加不同口感，而且比起餅乾為基底的重乳酪蛋糕，用海綿蛋糕體熱量相對更低，也可以吃得更開心！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕4-3.jpg

 

▼在室溫回溫一下，重乳酪蛋糕口感會更為綿密，奶香味相當誘人～這時候最適合來一杯無糖錫蘭紅茶，襯托乳酪香氣醇厚。

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕4-4.jpg

 

芋頭重乳酪蛋糕

冷凍可保存7天

▼再來是我家長輩最愛的芋頭重乳酪蛋糕。

從裡到外全部都是芋頭，肉眼就能看到蛋糕裡面的芋頭丁，芋頭控千萬不要錯過！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕5-1.jpg

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕5-2.jpg

 

▼吃起來芋頭清香，能嚐到芋頭丁的顆粒感，化開後還帶有芋頭沙沙粉感，真的是每一口都是芋頭！連不吃芋頭的Emma嘗試過後，也驚訝地說：這個芋頭我可以！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕5-3.jpg

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕5-4.jpg

 

▼怎麼說…很神奇，明明不是很重的芋頭風味，卻絲毫沒有被乳酪壓過，兩者味道相得益彰，而且降低了甜度更凸顯芋頭香氣，難怪我家長輩們都是一條接一條，非常唰嘴。

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕5-5.jpg

 

檸檬重乳酪蛋糕

冷凍可保存7天

▼最後是檸檬重乳酪蛋糕，我猜這款檸檬重乳酪應該最熱銷！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕6-1.jpg

 

▼檸檬果香微酸，混合重乳酪的香濃滋味，口感既綿密又爽口，怎麼吃都吃不膩！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕6-2.jpg

 

▼在室溫放到5-10分鐘回溫後，吃起來QQ的好像果凍！Emma才吃一口，就在我耳邊一直說：這好好吃，好像果凍，媽媽你快吃看看！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕6-3.jpg

 

▼最後半條都進了Emma肚子，可以預見會多受小朋友喜愛！我覺得大人接受度也會很高，因為口味清爽，裡面還加了葡萄乾，鹹甜鹹甜的，吃起來也不會膩口，人見人愛應該就是指檸檬重乳酪蛋糕了！

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕6-4.jpg

 

三款都是會讓人為之瘋狂的重乳酪蛋糕❤️

喜歡吃重乳酪或是有乳酪控的朋友，推薦一定要來買吃吃看，不管是送禮或自己吃，我覺得吃到的人都會非常幸福～～

台南重乳酪蛋糕推薦-安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕,有原味:芋頭:檸檬三種口味,可以當台南伴手禮或彌月蛋糕7.jpg

台南重乳酪蛋糕推薦

安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕

地址：台南市東區崇道路120號

電話：06 290 8599

營業時間：10:00-19:00（週一休息）

粉專：https://www.facebook.com/Ingerhard.cheese/


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