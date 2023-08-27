桃園龍潭這家超厲害的澎湃豆花龍潭店，路過的時候發現店門口大排長龍排隊等候的人潮，大熱天跟著排隊，終於知道這家店為什麼這麼厲害了!60元的銅板價，那豆花竟然可以這麼大一碗，上面佈滿了選擇配料，還可以免費續豆花或糖水，但實際上吃完後我們根本沒辦法再續碗，那滿滿的飽足感，真的是超 CP 值。

地址：桃園市龍潭區中豐路中山段81號

電話：03-3894866

營業時間：11:00-20:00、11:00-17:00(週日)

官方臉書：https://www.facebook.com/PengPai27/

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自行開車：跟著導航走就能順利抵達澎湃豆花龍潭店。店家前面路邊大多為紅線，不過對面就有路邊停車格，停車還算方便。(記得不要亂違停造成大家的困擾)

附近的景點可以搭配龍潭大池、桃園市客家文化館、大平紅橋、千層瀑布、三坑自然生態公園、石門水庫，很多地方可以走走。或是到名人堂花園大飯店裡面有棒球名人堂、史努比雜貨鋪等，完全都是免費可以走走喔。

店家外觀其實很不起眼，一樓有點文青風的外觀，但二樓卻是鐵皮屋的外皮，大馬路邊內縮的店面，前面可以提供機車停車位置，另外生意大好的時候，這邊就是大家排隊的地方啊~~

幸好店家前面還幫忙設置了個小棚子，大太陽下可以提供一點遮蔽，我們這天中午熱翻天的時候，要等內用位置需要一點時間，幸好在這地方躲躲太陽，還可以。

店家外面的牆上，直接寫著”飽”這個字，我想意思應該就是要讓你很飽很飽吧!!

門口的牌子上寫了不少注意事項，看來生意應該真的很好，不管內用外帶，通通統一從右手邊開始排隊，請不要大聲喧嘩、車子不要亂停，內用限時 45分鐘，說清楚免得大家之後有什麼爭議也很好。

店內內用的座位區其實不多，靠窗邊、牆邊一排的位置之外，店內剩下兩張桌的位置耶，所以人多的時候想要內用需要在外面等候一段時間。

大半的櫃台空間，點餐、料理及取餐都是在這邊完成，幸好有貼心的將內用區座位隔開，讓客人很多的擁擠不會進到內用區，還不錯。

店內大致用清水模裝飾的感覺，小角落裡擺了台復古的偉士牌機車，加上一些些的老物件及植物，小角落顯得格外迷人。

基礎的嫩豆花及嫩仙草，都可以選擇 3種配料，價位就是 60元，如果要搭配不同的糖水，價格就是加 5元。另外可以選擇的配料之多，感覺真的很棒很迷人阿~~

而且最厲害的是，桌上的牌子寫著，如果是自己吃一整碗沒有共食的話，還可以免費續豆花、嫩仙草及黑糖糖底或是黑糖冰沙，意思就是…你很能吃的話，可以開心地續到翻阿~不過如果有共食的話，加 10元就能續，其實也很平實耶!!

來看看這超厲害的澎湃豆花及澎湃嫩仙草吧!!我們為了省麻煩，直接將大家的配料都選一樣的(珍珠/綜粉/桂花)，不然到時候還要尋寶還要吵不同的口味，這樣最方便了~

不管是招牌嫩豆花還是仙草，看到準備好的模樣，一大碗公上面蓋著滿滿的配料，其實根本看不到裡面的豆花或仙草了。

加入黑糖糖水冰冰涼涼的，甜滋滋的好滋味，加上每一口都可以吃到不同的配料，一邊吃一邊覺得好滿足，不管是珍珠或是粉粿，那個有點特別的桂花更是棒，入口的時候可以感受到桂花的香氣，很推薦喔!

基底的豆花口感也很棒，細緻的豆花如果你吃得下的話，還可以續碗阿~

另外嫩仙草也相當的滑嫩，清涼消暑的讓我們吃得好開心，尤其是配料真的還是滿滿的快要掉出來了，真的很夠誠意!

尤其是最後吃飽之後看到碗底，哈哈哈!太有趣了，因為吃完真的很”飽”阿!飽到我們也不敢再續碗了~

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第一次造訪被許多人推薦過的澎湃豆花，果然真的名符其實的超澎湃，而這樣的內容配合上一碗 60元的價位，我想在新竹應該不容易找到這麼誠意的店家了。也難怪現在澎湃豆花有許多家的分店，我們造訪的龍潭店假日下午真的還要排隊等候，不斷有客人來訪外帶或內用，真的很可以啊!萬一天氣太熱吃不下午餐，也許直接來一碗澎湃豆花，這餐就飽了阿~~

店家/景點資訊

店家名稱：澎湃豆花龍潭店

所在地址：臺灣桃園市龍潭區中豐路中山段81號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：03-3894866

評價：★★★★★

備註資訊：

11:00-20:00、11:00-17:00(週日) Google即時導航





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