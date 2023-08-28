這次到桃園參加朋友的婚禮，順便在桃園附近逛一逛，找了很久看到這間位在機捷暫時終點站的「環北站」及中壢火車站中間，「米堤大飯店」是一間連鎖知名的飯店，房間乾淨整潔，價格也不貴，算是一間CP值不錯的飯店，早餐提供的樣式也很豐富還可以自己DIY擔仔麵，中壢的米堤大飯店地點就在夜市附近，基本上步行10分鐘都能抵達，旁邊就是老街溪晚上可以散散步。

住宿資訊

米堤大飯店 名稱 : 中壢米堤大飯店

電話 : (03)427-9966

地址 : 桃園市中壢區中央西路一段120號23樓

粉絲專頁 : 中壢米堤大飯店

官方網站 : 中壢米堤大飯店

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

中壢米堤大飯店不是獨棟式的，是在一間綜合式大樓中分租，主要樓層都是在22樓以上的高樓層，好處就是可以看到中壢區的風景

住宿環境

大樓外觀有點像是一般的百貨，裡面還有其他不同的店面

一開始到的時候不曉得是在高樓層，想說怎麼都沒看到櫃檯之類的，後來式警衛看到我們說米堤大飯店是設在高樓層，需要先搭電梯到23樓報到

進電梯後才注意到樓層分布，客房的部分有五層，還有洗衣房跟健身房

電梯出來就有一棵招財樹，非常中式的設計風格

往前走就是接待大廳，這個空間真的非常大，不會因為一整團的旅客就擋住其他人的去路

電梯旁邊也有一區座位區，窗外就是中壢區的風景，從這個角度看出來真的非常遼闊

可惜當天雲層比較多視野多少受到阻礙，但晴天應該會非常好

接待大廳再往裡面走就是用餐區，外面是團體區，房客的早餐區比較靠裡面

從用餐區往上看每層都是不同的客房，用餐區有點像是中庭的感覺

搭電梯時有透明玻璃可以看到外面

到達房間樓層再往下看整個視覺滿壯觀的，這樣的設計就不會讓人覺得完全被悶在飯店裡面，感覺內部是真的有在流通

電梯一出來有飲水機，如果不想在房間煮水可以直接過來裝，如果剛好在電梯對面的房間可能就需要走回來電梯這邊，因為整層樓就只有電梯前面有飲水機

客房的設置方式是完整的繞一圈，沿著電梯出來整層繞一圈都是客房區

房間介紹

房門一打開就可以直接看到床位，最裡面還有兩張休息椅，代表房間的空間算滿大的

門口右手邊就是衣櫃，裡面有附上6個衣架掛衣服，對我來說這也是滿小細節的地方，以前住宿大部分都只附2個左右，褲子或外套掛完其他衣服就沒辦法再掛上去

衣櫃旁邊有一個小平台可以放東西，下方就是冰箱，裡面是空的不會有付費飲料占空間

往裡面走就是房間，床的對面就是電視，頻道是MOD，不過還有Youtube可以看，其實這樣就夠了，因為想要看到的內容現在影音平台幾乎都可以找到

電視右邊是茶水區，除了水杯外還有咖啡杯，茶包還是茶葉的，上面是寫溪頭米堤茶葉，非常有誠意

最裡面靠近陽台的地方有兩張休息椅，並不是硬塞在房間，而是放兩張椅子還有滿多空間可以使用

桌上有放兩包小零食，通常下午Check in完都會有點小餓，當迎賓小點剛剛好

雙人床非常大張，左右兩側都有保留走到可以行走

右邊有一盞床頭燈，燈光不會太強烈，不會太刺激眼睛

浴室介紹

浴室的部分個人覺得也是住宿非常重要的一環，如果不整潔即便房間再好住起來都會不太舒服

淋浴的地方是直接提供浴缸，還有附止滑墊可以直接放在浴缸底部，以防站著淋浴時打滑，旁邊還有一個對外的緊急連絡電話

盥洗用品是使用的三合一清潔露，用起來還滿保濕的不過還是比較傾向洗髮、沐浴分開

小毛巾是掛在洗手台右側，牆壁是傳統的磁磚牆不過邊邊的地方都沒有黴垢，代表整潔真的維護得非常好

吹風機釋放在左側，風量還算可以，不過女生長頭髮可能就需要比較長一點的時間

早餐介紹

我是在訂房網站上訂中壢米堤大飯店，選項可選擇是否要含早餐，如果有早餐通常都會選，因為比較方便，也可以看品嚐一下飯店主廚的功力

除了葷食外還有特別準備一區素食區，，讓素食使用者不用顧慮其他菜色是不是有含有肉的成分

素食區旁邊是豆腐跟納豆，沒錯!納豆直接完整一盒放在這裡讓大家使用，要不是當天剛好腸胃炎我一定直接不顧同房勸阻直接拿來吃，因為我滿喜歡吃納豆拌飯或拌麵

冷盤區沙拉是一定不可或缺的，大部分常見的生菜都有

水果區數量比較少，當天比較晚去吃水果幾乎都已經被掃光了

中式的蔬菜到美式的沙拉都有提供，雖然種類可能都1~2種不過真的盡量滿足所有房客的需求

麵包區除了常見的吐司跟小麵包外，還有鬆餅可以選，旁邊有附蜂蜜，蜂蜜非常香濃，算是早餐印象十分深刻的一樣

熱食區的選擇至少有10種左右，不過太晚來滿多東西就被吃完了

粥跟熱豆漿都是放在同一區，使用前記得要看清楚標示，當天我就是沒注意到舀到豆漿差點把肉鬆加進去

熱食區的重點絕對是「自助式擔仔麵區」，當天真的要排一小段時間，小孩也都在體驗自己煮麵的樂趣

然後我運氣非常好剛好腸胃炎，所以整桌都是白茫茫的一片，其他滿滿的美食都只能垂涎三尺~

結語

整理來說地點、環境、價格都不錯，床睡起來也很舒服，早餐唯一可惜就是自己腸胃問題無法好好享用，櫃台服務人員態度非常好，不過下午3點入住時間人很多需要稍微等一下，等待的途中還能先去旁邊的休息區看市區風景，如果天氣好視野極佳，晚上也能看到中壢的燈光夜景。房間空間算滿大的而且乾淨無異味，浴室是傳統風格但整潔也維持非常好，讓人在外面旅遊一天回到房間可以好好休息養足精力。