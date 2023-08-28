為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【桃園中壢】米堤大飯店，雙人房大空間附浴缸 | 鄰近中壢夜市、機捷環北站

【桃園中壢】米堤大飯店，雙人房大空間附浴缸 | 鄰近中壢夜市、機捷環北站

2023-08-28 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：102
share
窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：52篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：中壢米堤大飯店
phone03-4279-966
place桃園市中壢區中央西路一段120號23樓
作者本次評價：
4.65
環境設備
4.50
服務
5.00
交通便利
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

這次到桃園參加朋友的婚禮，順便在桃園附近逛一逛，找了很久看到這間位在機捷暫時終點站的「環北站」及中壢火車站中間，「米堤大飯店」是一間連鎖知名的飯店，房間乾淨整潔，價格也不貴，算是一間CP值不錯的飯店，早餐提供的樣式也很豐富還可以自己DIY擔仔麵，中壢的米堤大飯店地點就在夜市附近，基本上步行10分鐘都能抵達，旁邊就是老街溪晚上可以散散步。

住宿資訊

米堤大飯店

名稱 : 中壢米堤大飯店
電話 : (03)427-9966
地址 : 桃園市中壢區中央西路一段120號23樓
粉絲專頁 : 中壢米堤大飯店
官方網站 : 中壢米堤大飯店
最早可辦理入住時間 : 15:00
最晚可辦理退房時間 : 11:00

中壢米堤大飯店不是獨棟式的，是在一間綜合式大樓中分租，主要樓層都是在22樓以上的高樓層，好處就是可以看到中壢區的風景

住宿環境

大樓外觀有點像是一般的百貨，裡面還有其他不同的店面

一開始到的時候不曉得是在高樓層，想說怎麼都沒看到櫃檯之類的，後來式警衛看到我們說米堤大飯店是設在高樓層，需要先搭電梯到23樓報到

進電梯後才注意到樓層分布，客房的部分有五層，還有洗衣房跟健身房

電梯出來就有一棵招財樹，非常中式的設計風格

往前走就是接待大廳，這個空間真的非常大，不會因為一整團的旅客就擋住其他人的去路

電梯旁邊也有一區座位區，窗外就是中壢區的風景，從這個角度看出來真的非常遼闊

可惜當天雲層比較多視野多少受到阻礙，但晴天應該會非常好

接待大廳再往裡面走就是用餐區，外面是團體區，房客的早餐區比較靠裡面

從用餐區往上看每層都是不同的客房，用餐區有點像是中庭的感覺

搭電梯時有透明玻璃可以看到外面

到達房間樓層再往下看整個視覺滿壯觀的，這樣的設計就不會讓人覺得完全被悶在飯店裡面，感覺內部是真的有在流通

電梯一出來有飲水機，如果不想在房間煮水可以直接過來裝，如果剛好在電梯對面的房間可能就需要走回來電梯這邊，因為整層樓就只有電梯前面有飲水機

客房的設置方式是完整的繞一圈，沿著電梯出來整層繞一圈都是客房區

房間介紹

房門一打開就可以直接看到床位，最裡面還有兩張休息椅，代表房間的空間算滿大的

門口右手邊就是衣櫃，裡面有附上6個衣架掛衣服，對我來說這也是滿小細節的地方，以前住宿大部分都只附2個左右，褲子或外套掛完其他衣服就沒辦法再掛上去

衣櫃旁邊有一個小平台可以放東西，下方就是冰箱，裡面是空的不會有付費飲料占空間

往裡面走就是房間，床的對面就是電視，頻道是MOD，不過還有Youtube可以看，其實這樣就夠了，因為想要看到的內容現在影音平台幾乎都可以找到

電視右邊是茶水區，除了水杯外還有咖啡杯，茶包還是茶葉的，上面是寫溪頭米堤茶葉，非常有誠意

最裡面靠近陽台的地方有兩張休息椅，並不是硬塞在房間，而是放兩張椅子還有滿多空間可以使用

桌上有放兩包小零食，通常下午Check in完都會有點小餓，當迎賓小點剛剛好

雙人床非常大張，左右兩側都有保留走到可以行走

右邊有一盞床頭燈，燈光不會太強烈，不會太刺激眼睛

浴室介紹

浴室的部分個人覺得也是住宿非常重要的一環，如果不整潔即便房間再好住起來都會不太舒服

淋浴的地方是直接提供浴缸，還有附止滑墊可以直接放在浴缸底部，以防站著淋浴時打滑，旁邊還有一個對外的緊急連絡電話

盥洗用品是使用的三合一清潔露，用起來還滿保濕的不過還是比較傾向洗髮、沐浴分開

小毛巾是掛在洗手台右側，牆壁是傳統的磁磚牆不過邊邊的地方都沒有黴垢，代表整潔真的維護得非常好

吹風機釋放在左側，風量還算可以，不過女生長頭髮可能就需要比較長一點的時間

早餐介紹

我是在訂房網站上訂中壢米堤大飯店，選項可選擇是否要含早餐，如果有早餐通常都會選，因為比較方便，也可以看品嚐一下飯店主廚的功力

除了葷食外還有特別準備一區素食區，，讓素食使用者不用顧慮其他菜色是不是有含有肉的成分

素食區旁邊是豆腐跟納豆，沒錯!納豆直接完整一盒放在這裡讓大家使用，要不是當天剛好腸胃炎我一定直接不顧同房勸阻直接拿來吃，因為我滿喜歡吃納豆拌飯或拌麵

冷盤區沙拉是一定不可或缺的，大部分常見的生菜都有

水果區數量比較少，當天比較晚去吃水果幾乎都已經被掃光了

中式的蔬菜到美式的沙拉都有提供，雖然種類可能都1~2種不過真的盡量滿足所有房客的需求

麵包區除了常見的吐司跟小麵包外，還有鬆餅可以選，旁邊有附蜂蜜，蜂蜜非常香濃，算是早餐印象十分深刻的一樣

熱食區的選擇至少有10種左右，不過太晚來滿多東西就被吃完了

粥跟熱豆漿都是放在同一區，使用前記得要看清楚標示，當天我就是沒注意到舀到豆漿差點把肉鬆加進去

熱食區的重點絕對是「自助式擔仔麵區」，當天真的要排一小段時間，小孩也都在體驗自己煮麵的樂趣

然後我運氣非常好剛好腸胃炎，所以整桌都是白茫茫的一片，其他滿滿的美食都只能垂涎三尺~

結語

整理來說地點、環境、價格都不錯，床睡起來也很舒服，早餐唯一可惜就是自己腸胃問題無法好好享用，櫃台服務人員態度非常好，不過下午3點入住時間人很多需要稍微等一下，等待的途中還能先去旁邊的休息區看市區風景，如果天氣好視野極佳，晚上也能看到中壢的燈光夜景。房間空間算滿大的而且乾淨無異味，浴室是傳統風格但整潔也維持非常好，讓人在外面旅遊一天回到房間可以好好休息養足精力。

中壢米堤大飯店

名稱 : 中壢米堤大飯店
電話 : (03)427-9966
地址 : 桃園市中壢區中央西路一段120號23樓
粉絲專頁 : 中壢米堤大飯店
官方網站 : 中壢米堤大飯店
最早可辦理入住時間 : 15:00
最晚可辦理退房時間 : 11:00
#台灣住宿
morechevron_right
文章關鍵字
台灣住宿 桃園住宿 桃園飯店 中壢住宿 more
飯店推薦 中壢米堤大飯店 桃園機捷 環北站 中壢火車站 中壢夜市 雙人房 四人房 風景 夜景 早餐 浴缸 冰箱 素食 擔仔麵 鬆餅 整潔 高CP值 踢賴旅遊 Tylinne Travel
檢舉
share
chevron_left

【中山美食】肉多多火鍋，超大肉盤、自助吧吃到

【台北美食】老台客食麵，百元內銅板美食|特製

chevron_right
延伸閱讀

【日本 鷹谷住宿】東京平價質感旅店LANDABOUT TOKYO JR山手線 鷹谷站徒步4分鐘

 我是艾兒比！！

【中壢住宿】旅居文旅是商旅好選擇

 Loyal 吃喝玩樂🍻

在桃園也吃的到「香港地道美食」! 滿足你的港式味蕾 桃園｜美生餐室

 愛吃的喵
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：52篇

旅遊是生活的一部份，生活是旅遊的好養分 ‧IG : @tylinnetravel ‧YT : 踢賴旅遊 / Tylinne Travel ‧部落格/愛食記/窩客島/POPO筆記/Potato Media : 踢賴旅遊

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
桃園飯店 照片

桃園飯店

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市大溪區
華航諾富特飯店 照片

華航諾富特飯店

3.50 (1人評鑑)

區域：桃園市大園區
尊爵大飯店 照片

尊爵大飯店

3.90 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
大溪三橋渡假旅店 照片

大溪三橋渡假旅店

3.50 (1人評鑑)

區域：桃園市大溪區
石門水庫福華渡假飯店 照片

石門水庫福華渡假飯店

4.47 (3人評鑑)

區域：桃園市龍潭區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up