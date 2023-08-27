舌尖上的上海！每一道，都是自古以來的當家好菜。

「柒號洋樓」位於外觀有著耀眼紅磚帶著英國維多利亞風格的漢普頓飯店二樓，以民國初年典雅「上海老洋樓」設計發想，可容納168人座位及5個小包廂，結合懷舊時尚及現代施作工法，江南傳統文化與西方工藝於此交融，呈現洋樓宜古宜今的質感。

這一餐千滋百味，主要提供江浙、上海料理，由鑽研上海菜20多年的行政總主廚 路凱源坐鎮，設計一系列上海經典十大名菜，融合傳統工法，加入法式手藝，重新演繹經典地道的上海美味！

走過後疫情時期，大家紛紛出國去，接連幾位朋友到上海，其中某位在國內不好運動的×君，臉書上說著上海太適合她住了啦，身處上海的每一天，爲了吃都可以日行萬步，吃到的每家店都很好吃，不管大宴小酌都很愛，看她幸福洋溢的表情，真的令人羨慕不已！

幸好，身在台北的我，有「柒號洋樓」可以慰藉我的胃與味。

柒號洋樓

地址：台北市建國北路二段7號2樓

電話：02-25066688

粉絲專頁：柒號洋樓

交通：捷運松江南京站 6號出口 步行3分鐘





這家餐廳真心美！

「柒號洋樓」就位於外觀有著耀眼紅磚帶著英國維多利亞風格的漢普頓飯店的二樓，以民國初年典雅「上海老洋樓」設計爲發想，結合懷舊時尚及現代施作工法，江南傳統文化與西方工藝相互交融，呈現洋樓宜古宜今的質感，規劃出可容納168人座位及5個小包廂。

以玫瑰古銅金金屬打造的復古圓弧拱門極具質感，搭配特別訂製之沉綠色皮質沙發區及鳥籠造型吊燈，中西合璧的韻味隨處可見，彷佛走進老洋樓，在優雅的上海氣息中用餐。(圖片店家提供）





「柒號洋樓」上海美饌道道獨特，行政總主廚 路凱源喜歡用料理拼湊時光，以味蕾追尋記憶，每道菜吃得到經典回憶，揉合出獨一無二的上海新食尚，快一起來看看我們大啖懷舊料理，到底吃了些什麼！(圖片店家提供）

▌小菜大作，每一道顯見料理真功夫！

《涼拌牛肚腱》

事先滷煮過的牛肚和牛腱，完美火候，讓我們可以享用Q彈有嚼勁、卻又好咬的牛二寶，加上蔥段、香菜、乾辣椒絲一起簡單涼拌，堪稱是最佳開胃良品。





《清水油爆蝦》

先將蝦剪去鉗、鬚、腳等，燒熱油鍋，倒入蝦反覆二次炸至外皮香脆，起鍋前淋上少許水，使其油爆，水蒸氣瞬間穿透蝦肉，讓蝦殼與肉瞬間若即若離，才能產生外脆內嫩口感。

將蔥花、蒜末、紹興酒、醬油、白糖等調味料，加入油爆蝦拌炒，讓每隻蝦都能裹上醬汁，起鍋前滴入微量米醋、話梅粉與現刨橙皮，滋味鹹鮮酸甜，連蝦殼都能一起吃，香氣十足，令人欲罷不能！





《角椒釀肉》



▲角椒的口感脆嫩，既無青椒的青澀味，也沒有剝皮辣椒的辣口，介於兩者中間，拿來鑲肉最適合。

加入絞肉炸過定型，再加入淡淡的醬油燜燒，油油亮亮帶著醬香超下飯，剛剛好的鹹香，就算單吃也不會有負擔。

《蒜香蝦油雞》

▲這是升級版的油雞！「柒號洋樓」把油雞變得更好吃了，對我而言，這是一道蒜酥比油雞還厲害的菜色，因為入口之後，最先感受到的香氣是蒜香，加上油雞香嫩滑嘴卻不會過於軟爛，有酥脆的蒜酥豐富口感，真心喜歡，可惜轉盤轉了一圈回來已剩空盤。





《西湖脆鱔》

這是陸路主廚享譽聞名的手路菜之一，將鱔魚去骨刮絲，再採二炸法：一炸定型，二炸以中小火炸至香酥而不硬；再次回鍋翻炒，薄裹秘製的酸甜醬汁，外觀烏黑發亮，口感香脆，甜中帶酸，讓人一口接著一口，絕對考驗主廚油炸的火候功力。





《豌豆河蝦仁》

這道堪稱是簡易版的山珍海味，味道略為清淡，正好用來讓味蕾休息，豌豆口感脆口咬下時會爆裂噴汁，搭佐個頭偏小口感Q脆的河蝦，宛如熱鬧的交響樂在口中爆發，充滿食趣。

▌兩道麵點，絕對收買人心！

《香蔥鮑魚撈麵》





▲這道麵點是當天我最愛的餐點前三名，光是那顆肥美碩大的鮑魚就非常吸睛，主廚選用的是南非活鮮鮑，以秘製醬汁烹製而成，肉質鮮嫩、口感厚實Q彈。

搭配以上海傳統小吃蔥油拌麵為基調，蔥香麵Q鮑魚鮮甜，每一口都令人齒頰留香。

《黃魚煨麵》





▲看似簡單的黃魚煨麵，其實製程非常費工，需將新鮮黃魚剃骨，湯底以煎過的魚骨、各種蔬菜、老雪菜慢燉十小時成乳白色上湯，整體甜味、鮮味盡釋，再放上乾煎至金黃酥香的黃魚片，魚肉口感細嫩，鹹中帶甜的湯底，搭配吸飽湯汁的細麵條、脆口雪菜，一整碗都是滿滿的精華，缺一不可，是一碗令人欲罷不能、回味無窮的好麵，尤其湯更是精華，建議千萬不要等，一上桌就趕快吃。

▌港點風華 味道好

《胭脂金箔蝦餃》

▲可愛又傳統的半月形蝦餃，據傳已有百年歷史，主廚以紅蘿蔔汁調和澄麵，再包入兩鮮隻蝦，蒸過的蝦餃色澤紅潤猶如胭脂，餃子形態美觀，加上金箔點綴更顯得高貴，口感Q彈超美味！

《蘿蔔絲餅》





▲餅皮超酥，把形狀縮小變得更加親近可人，裡面的蘿蔔絲事先調味，加入蔥花、開陽和白蘿蔔絲與青蔥，香氣很足，與皮的香酥相得益彰。

▲透著光澤的《心太軟》模樣超討喜，選用個頭較大的紅棗，鑲進口感軟糯的糯米糰子，紅棗微甜vs.糯米糰子Q軟，搭配起來是絕配，當成一餐的結尾最是完美。

▌主廚傳承滬菜風味精隨，經典名菜來店必嚐

《秘製洋樓東坡肉》





▲杭州第一名菜《秘製洋樓東坡肉》，展現的是「火候足時味自美」。

精選肥瘦分明的五花肉切方塊，加入醬油、油膏、冰糖、紹興酒、厚豬皮等調料，慢煨四小時而成，再取其醬汁慢火收汁至濃稠，淋在肉上，使其成為色澤紅潤、油亮動人的東坡肉，入口即化，皮Q內嫩不油膩，夾入麵香十足的荷葉麵餅中一起食用，鹹香回甘在舌尖蔓延，是一款不容錯過的銷魂美味。

總主廚路凱源以用最純粹的烹調手法，換取最濃郁美好，

《烏魚子菜飯》

▲香而不油、顏色翠綠，來自切的非常細碎的青江菜，在每一口當中都可以吃到青江菜的身影，在上面綴上烏魚子增色添香，完美的鑊氣，吃起來乾爽飯不會黏在一起，超涮嘴。





▲看似紅通通感覺很有話說的《川味水煮牛》，吃起來香麻帶勁，切得厚薄均勻的牛肉片，在辣味湯中燙熟，再加入黃豆芽，當它吸飽湯汁，一起入口讓整體口感更加分，水煮牛較重麻辣，味道厚重，最適合秋冬兩季食用，涼涼天來上一鍋，爽快過癮。





《洋樓脆皮雞》

▲脆皮雞是近年來餐桌上最受歡迎的菜色，皮酥肉香，顏色金黃，讓人光看就口水直流......

上桌時香氣超誘人，夾起一塊，可以看見裡面的肉汁向外流淌，沾上一旁隨附的胡椒粉，香氣更上一層樓。

《醬爆蟹燒百葉》





▲醬爆為江浙常見烹飪螃蟹的方法，將上海菜獨特的濃油赤醬醬汁炒香，再加入炸過的螃蟹煨㸆夾起螃蟹瞬間，發現吸滿鮮美醬汁的百葉，吮指回味，盡是鮮香的蟹肉與膏甜的蟹黃，除了「爽快過癮」再無其他形容詞。

▌唱戲的腔、主廚的湯，重要程度在這一道湯品裡完美呈現！

《火腿白菜花膠雞湯》

這是一道會黏嘴唇的湯品，一上桌香氣撲鼻，喝上第一口就會大為驚艷，

湯的表面看似家常，但其實裡面組成的成份很不簡單，選用特別鮮甜的津白白菜的芽心部分，軟嫩程度不言而喻。

加入金華火腿添味，切成粗條狀是「柒號洋樓」不自覺顯現的闊氣，因為金華火腿貴森森，平常吃到的都是切成細丁或細條狀。

湯勺向下一舀，發現隱身底下的全雞，先以全雞熬出雞湯後，再加入白菜和金華火腿燉煮，湯色清澈不顯油膩，喝起來的甘甜，讓我先乾兩碗，才能停下手！

▌「柒號洋樓」聚餐首選 慶生最佳





▲可愛的小壽桃整籠上桌，顏色粉嫩，視覺喜氣，象徵圓圓滿滿，絕對可以贏得壽星滿意的笑顏。