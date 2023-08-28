為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 2023年東京迪士尼樂園(陸地)攻略心得分享

2023年東京迪士尼樂園(陸地)攻略心得分享

2023-08-28 10:35:04 DPM 人氣：105
share
窩客好文

DPM

發表篇數：270篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本


這次2023年7月去東京迪士尼樂園(陸地)的不專業攻略心得分想，如果內容有誤還請熟悉的朋友們指正。文章內"藍色字樣"都是可以直接連結的喔!
 

迪士尼攻略目錄:
1.下載並註冊迪士尼官方app
2.一定要看迪士尼的官方網站（有中文）的公告、營業時間
3.人數預測
4.先買門票 https://reurl.cc/qLjakp
5.迪士尼尊享卡&優先入場卡&預約等候卡 (必看)
6.遊行表演
7.必拍40週年三角旗
8.夏日限定消暑活動
9.迪士尼一定要做的事!
10.泡奶要注意!
11.冷門小發現
12.本次親子自由行行程
13.日本其他遊記


 



1.下載並註冊迪士尼官方app
迪士尼尊享卡、優先入場卡、等待時間、導航、商品資訊都在官方App，有英文版和日文版，但如果要App購票目前只有日文版可以購票。 沒有手機可以到旅客服務中心詢問。下載好建議就先註冊會員。
App Store   (英文版App)


Google Play (英文版App)

園區設施數量顯示，要看詳細資訊要再點數字。不過我想這個圖要先了解迪士尼樂園設施位置的人會比較懂些。

App顯示設施的等待時間

藍色點點就是我的所在位置，這次抽選到的扭蛋店家。

販售商品，顯示商店是否有在販售。


販售40週年相關周邊的餐廳，大部分商品都要點一個餐才能買一份喔!


2.不管再忙再懶，一定要親自看迪士尼的官方網站（有中文）的公告、營業時間
營運時間及票價>>> https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tds/monthly/calendar.html
營業時間原則上都是9:00 - 21:00，這次弟噗媽大約8點到，約8點半就開始提早入園（可能怕大家熱到中暑😅）。營業時間也有例外的時候，所以請一定要上官網看要去玩的那天營業時間喔!!
像2023年9月29日海洋只營業到18:30，所以一定要到官網看一下!! 票價六日也會比較貴喔!

**網路上再多攻略、再多懶人包，絕對沒有官方資訊的最新最正確和即時。 

3.一定要看人數預測，做好心理準備
東京迪士尼樂園人數預測>>> http://www15.plala.or.jp/gcap/disney/
網頁是日文的，可以選網頁的翻譯功能變中文。月曆頁面顯示記得要先選"樂園"或"海洋"。這月曆上會顯示天氣、溫度和開閉園時間(時間建議以官網為主)等資訊。月曆上可以看的出來連假外，"六日一"這三天會比較多人


弟噗媽這次挑禮拜二去（水藍色💠），整體逛起來很舒服，遊樂設施都不會等太久，最久就美女與野獸70分鐘左右。


網站內除了月曆還有樂園設施是否開放資訊。


不過弟噗媽看這網站，通常只參考人數預測，其他的開閉園時間會看官網
天氣看日本氣象廳，氣象廳最多只能看到七天的天氣預測，通常滿準的，這個也是弟噗媽到日本玩一定會看的資訊。
這次杯麵我們直接排隊大約等半小時，邊唱歌跳舞排隊時光很快就過。


4.記得要先買門票！
⭐️迪士尼門票這裡買 https://reurl.cc/qLjakp
現在都要先網路上購票，沒有現場販售實體票。可以到迪士尼官網購買，或是到kkday購票，掃描憑證就能入園，票價會浮動喔！ 弟噗媽是擔心網路或手機有問題，所以有印出來，也是可以使用，一個人刷全部就可以。 未滿4歲是免費入園喔！如果想換實體票，可以到入園左手邊的旅客服務中心問問看喔！
⭐️迪士尼門票這裡買 https://reurl.cc/qLjakp

5.迪士尼尊享卡&優先入場卡&預約等候卡
記得這三個圖樣三個卡，入園時間一到就可以開始點!!! 想要抽什麼都要先想好喔!! 


【迪士尼尊享卡】是需要付費的，可以用在遊樂設施和遊行觀賞的VIP觀賞位置。遊樂設施可以用在很熱門很新的"杯麵歡樂之旅"、"美女與野戰城堡奇緣"和"飛濺山"
官網資訊>>>https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/guide/disneypremieraccess.html (任何資訊請以官網為主)

當天本來沒有要買"迪士尼尊享卡"，因為前面提到等的時間都不長。但是但是，突然間我們看不到"美女與野獸"的等待時間，我開始緊張，所以就匆匆買了個時段（寄送密碼鈕記得按送出！）。等我買完再回頭看，突然又秀出時間，這是什麼招我真的😅價錢參考，請以官網為主喔!!

弟噗媽出國是用中華電信漫遊，收發簡訊上網都沒問題。但其實一開始弟噗媽一直沒收到密碼通知簡訊，等我輸入快20次資料、換了四張信用卡後才發現，我一直沒有按"寄送密碼"按鈕 (崩潰!!!!!!)
用app買的"迪士尼尊享卡"，在美女與野獸城堡門口會有工作人員先確認你的時間和內容，再掃描QR碼就能進入城堡囉! (這個感應器超帥的!) 謝謝大伯幫忙側拍。


40 週年優先入場卡】就在弟噗媽去的隔一天7月26日開始實施，目前還沒公布結束日期。
官網資訊>>>https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/guide/prioritypass.html (任何資訊請以官網為主)
和"迪士尼尊享卡"最大不同：
1.這是"免費"、"免費"的，很像以前使用的快速通關。
2.使用的遊樂設施不同。
3.不能指定時間，只能依APP顯示的預訂時間入場，如果臨時不去可以取消。
遊樂設施可以用幽靈公館怪獸電力公司迷藏巡遊車巴斯光年星際歷險太空山等。

【預約等候卡】抽扭蛋、買造型鑰匙圈、買獨家商品就是這個!!
"邊疆木藝房"是推薦先抽的商品，現場商品不一定，不管，先抽就對了!! 可以印自己的名字在飾品上面，之前是行李掛牌，現在是鑰匙圈。

扭蛋雖然網路上討論度很高，但像在明日世界的扭蛋機不用抽也可以排到，也沒有限次數。如果要抽設施、表演、行李掛牌和扭蛋的話，其實也不用太多想法，一切都要以你抽到的時間、地點去規劃。

弟噗媽這次抽到"探險樂園市集"扭蛋，整個行程就突然變得要從左邊開始，是說左邊也很多適合恐龍兄弟的，而且都不用等很久，包含唐老鴨的家。

"叢林遊樂坊"遊戲也是現場排隊就可以玩，一次700日圓，可惜這次都沒成功抱回大獎。但會贈送安慰獎喔!!


6.必看遊行表演
2023年迪士尼樂園夏日遊行攻略：杯麵消暑任務、迪士尼眾彩交融、夢之光，遊行心得、位置分享！(2023.07)
如果想看遊行，請一定要到官網再確認時間及注意當天廣播。 https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/show/detail/7800/
杯麵消暑任務 ~9月6日

迪士尼眾彩交融 (要注意表演時間，每天時間不同喔! 官網)

幽靈怪誕大遊行 9月15日～10月31日
迪士尼聖誕節  11 月 8 日～12 月 25 日
迪士尼新年特別活動 2024 年 1 月 1 日～2024 年 1 月 8 日
**迪士尼煙火 夏天都是不會施放，要到9月7日20:30才有煙火可以看喔！

7.40週年三角旗合照
看到拿40週年三角旗的工作人員，可以和他們借三角旗拍照，但不要期待拍照技術😅這拍照技術到底是哪招，我真的.......

8.夏日迪士尼很熱
有噴水的遊行和噴水的設施(那個水完全不手軟，是水柱等級的!!)，可以多帶毛巾＆小野餐墊，或現場購買。



9.迪士尼一定要做的事!!
【日本‧千葉】東京迪士尼樂園一定要做的事：初次入園證明、生日證明、卡通明星簽名、明信片郵戳紀念章、４０周年紀念商品
【必買限定、最新商品】這次的新商品就是這櫃帽子和米奇造型的眼鏡

夏天的杯麵和米奇造型噴水的​風扇，一定要買!!!

【第一次入園紀念貼紙】隨意找個工作人員都可以喔!! 秀出↓照片給工作人員看即可，他們會問你的名字，可以給他英文，或直接寫英文給他們看。


【生日貼紙OR生日徽章項鍊】
貼紙也是隨意找工作人員即可，不會日文直接秀出照片也可以!!

另外也可以買生日徽章，有米奇和米妮圖樣，在一些攤車或商店可以看到!

【限定紀念章】要寄信才有喔!!
從日本寄張明信片給自己吧! 完全無難度、輕鬆上手!


【買爆米花桶】
爆米花桶都是限定的，最新款式、販售地點、口味都可以在官網看到!!


【40週年紀念商品】(不斷出新，請一定要上官網看!!)
底下這兩張圖的40週年商品，都只有在園區才買得到喔!!


【和迪士尼人物拍照】
看到就可以快快排隊，老爺和大伯就沒有排隊到好可惜

戴著綠色生日快樂徽章項鍊，獲得高飛抱抱
​ 


10.泡奶要注意!!
雖然說迪士尼設施幾乎都有飲水機，注意，是直接嘴巴喝的飲水機，對要泡奶是不方便的。 "卡通城"的寶寶中心只有熱水可以泡奶，癡癡等冷卻的我們....

如果要能好好裝水的地方，就只有在賣三眼怪麻糬的販賣區

可以裝水(是冰的喔!)。如果是尿布台，廁所都有舒服冷氣可以換👍


11.冷門小發現
🍗火雞雞腿回來了 ✏️


有賣新的簽名本，在賣郵票的綠色房子內。 


弟噗媽去迪士尼都是從開園玩到閉園，閉園時間到設施和設施周邊商店都會關，但是，一入園的"世界市集"會開很晚，每一間商店都擠滿人，結帳都是大排長龍。裡面買不過癮，靠近舞濱車站的"旅途愉快(ボン・ヴォヤージュ)"商店還能再買一波!! 但要ˋ注意40週年大部分商品這裡都沒有賣，弟噗媽有瞄到的應該就是40週年和CONVERSE聯名的鞋子，看到價錢就又默默放回去...
還有一點小小提醒，如果坐電車沒有電子支付或交通卡(西瓜卡等等)要現場買票的話，建議先買到回程票，我們光排隊買回程票也等了20幾分鐘........

。這次到訪為2023年7月25日。
再次提醒，在任何地方看的攻略懶人包看完，一定要上官網再確認當天遊玩資訊、營業時間！
⭐️迪士尼門票這裡買 https://reurl.cc/qLjakp

本次行程：
【日本‧東京】2023年7月親子東京自由行，八天七夜行程全紀錄：東京迪士尼、船橋安徒生公園、荒川遊樂園、川越小江戶、KKDay一日遊、足立煙火、神樂坂阿波舞祭、龜有阿兩巡禮、寶可夢中心&餐廳
 

更多分享：
202307日本東京伴手禮戰利品紀錄〔藥妝篇〕
202307日本東京伴手禮戰利品紀錄〔食物篇〕
【日本‧東京】日雜贈品‧日清拉麵五十週年紀念款收納袋！可愛貓耳貓臉、可愛叉子拉鍊吊飾，內是看起來好好吃得泡麵印花!
從日本寄張明信片給自己吧! 完全無難度、輕鬆上手!
【國泰航空搭乘日記】桃園機場-東京成田機場，餐點分享
【日本‧東京】蠟筆小新集章&JR車站&迪士尼&大石公園&富士山五合目集章紀念章紀錄
【日本‧東京】2023年7-8月東京集章活動：「JR東日本蠟筆小新集章活動」、「JR東日本精靈寶可夢世界錦標賽2023集章活動」、「東武鐵道東武東上線迪士尼100週年集章活動」、「東京車站110週年活動」

其他日本旅遊行程:
【日本‧東京】蠟筆小新、賞櫻之小田原城、西平畑公園、靜岡河津賞櫻、玩雪草莓吃到飽KKday行程分享201902/03
【日本‧東京】2018.10 親子自由行行程分享推薦:東京迪士尼樂園、國營海濱公園掃把草、龜有阿兩超級high、新宿山手七福神巡禮
日本•沖繩】 跟團×自由行親子遊-沖繩美麗海水族館、玉泉洞 、古宇利島和賴底島看飛機、沖繩坐船賞鯨、夾娃娃夾公仔2023/02
【日本親子孝親自由行】無自駕也能中部地區北陸三縣好好玩行程->泡湯、多拉a夢和哈特利的故鄉、太閣山縣民公園、黑部峽谷宇奈月溫泉、日本在地一日觀光團、富山縣(富山、高岡)、石川縣(輪島、金澤、小松)、福井縣八日遊201907
【日本‧北海道】2018.3/4月份不自駕的孝親/親子自由行，新千歲進函館出.道央道南(札幌、小樽、洞爺湖、函館)愜意11天行程分享
【國外旅遊-日本全家大小自由行】2016.04.02-04.10北九州自由行路線分享(大分縣、福岡縣、佐賀縣、熊本縣)七天六夜
【日本·京都/滋賀】2017年10月京賀玩X真好玩*親子自由行-行程分享
【日本名古屋、京都、大阪 自由行】五天四夜 路線規劃與實際行程

 

一起關注＂弟噗媽媽事花園＂吧~　
痞客邦  http://flowermei713.pixnet.net/blog
粉絲專頁https://www.facebook.com/QuarterGarden/
媽咪拜  https://mamibuy.com.tw/home/492581
Instagram  https://www.instagram.com/dpm2bb/

 

DPM好物挖挖 >>>https://www.facebook.com/groups/1272905879825566
孩子的專屬用品玩具這裡買＞＞＞http://lavida.me/F31Me3
安排旅遊住宿行程＞＞＞

    檢舉
    share
    chevron_left

    【高雄‧前鎮】和牛涮日式放題鍋物(高雄夢時代
    延伸閱讀

    【日本‧東京】元祖肉汁餃子のダンダダン 西日暮里店│西日目里車站的宵夜美食

     DPM

    【日本‧龜有】松屋 亀有店│近龜有車站北口，有兒童餐

     DPM

    【日本‧東京】超便宜CD、DVD、漫畫二手店(リセールショップディーン日暮里店)

     DPM

    【日本‧東京】伊蔵八本店(中華そば つけそば 伊蔵八本店)│西日暮里車站口的拉麵店，老闆會說中文喔!

     DPM
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    DPM

    發表篇數：270篇

    作者的其它文章

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up