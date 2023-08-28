

這次2023年7月去東京迪士尼樂園(陸地)的不專業攻略心得分想，如果內容有誤還請熟悉的朋友們指正。文章內"藍色字樣"都是可以直接連結的喔!







1.下載並註冊迪士尼官方app

迪士尼尊享卡、優先入場卡、等待時間、導航、商品資訊都在官方App，有英文版和日文版，但如果要App購票目前只有日文版可以購票。 沒有手機可以到旅客服務中心詢問。下載好建議就先註冊會員。

App Store (英文版App)





Google Play (英文版App)



園區設施數量顯示，要看詳細資訊要再點數字。不過我想這個圖要先了解迪士尼樂園設施位置的人會比較懂些。



App顯示設施的等待時間



藍色點點就是我的所在位置，這次抽選到的扭蛋店家。



販售商品，顯示商店是否有在販售。



販售40週年相關周邊的餐廳，大部分商品都要點一個餐才能買一份喔!



2.不管再忙再懶，一定要親自看迪士尼的官方網站（有中文）的公告、營業時間

營運時間及票價>>> https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tds/monthly/calendar.html

營業時間原則上都是9:00 - 21:00，這次弟噗媽大約8點到，約8點半就開始提早入園（可能怕大家熱到中暑😅）。營業時間也有例外的時候，所以請一定要上官網看要去玩的那天營業時間喔!!

像2023年9月29日海洋只營業到18:30，所以一定要到官網看一下!! 票價六日也會比較貴喔!



**網路上再多攻略、再多懶人包，絕對沒有官方資訊的最新最正確和即時。



3.一定要看人數預測，做好心理準備

東京迪士尼樂園人數預測>>> http://www15.plala.or.jp/gcap/disney/

網頁是日文的，可以選網頁的翻譯功能變中文。月曆頁面顯示記得要先選"樂園"或"海洋"。這月曆上會顯示天氣、溫度和開閉園時間(時間建議以官網為主)等資訊。月曆上可以看的出來連假外，"六日一"這三天會比較多人



弟噗媽這次挑禮拜二去（水藍色💠），整體逛起來很舒服，遊樂設施都不會等太久，最久就美女與野獸70分鐘左右。



網站內除了月曆還有樂園設施是否開放資訊。



不過弟噗媽看這網站，通常只參考人數預測，其他的開閉園時間會看官網。

天氣看日本氣象廳，氣象廳最多只能看到七天的天氣預測，通常滿準的，這個也是弟噗媽到日本玩一定會看的資訊。

這次杯麵我們直接排隊大約等半小時，邊唱歌跳舞排隊時光很快就過。

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4.記得要先買門票！

⭐️迪士尼門票這裡買 https://reurl.cc/qLjakp

現在都要先網路上購票，沒有現場販售實體票。可以到迪士尼官網購買，或是到kkday購票，掃描憑證就能入園，票價會浮動喔！ 弟噗媽是擔心網路或手機有問題，所以有印出來，也是可以使用，一個人刷全部就可以。 未滿4歲是免費入園喔！如果想換實體票，可以到入園左手邊的旅客服務中心問問看喔！

⭐️迪士尼門票這裡買 https://reurl.cc/qLjakp



5.迪士尼尊享卡&優先入場卡&預約等候卡

記得這三個圖樣三個卡，入園時間一到就可以開始點!!! 想要抽什麼都要先想好喔!!



【迪士尼尊享卡】是需要付費的，可以用在遊樂設施和遊行觀賞的VIP觀賞位置。遊樂設施可以用在很熱門很新的"杯麵歡樂之旅"、"美女與野戰城堡奇緣"和"飛濺山"

官網資訊>>>https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/guide/disneypremieraccess.html (任何資訊請以官網為主)



當天本來沒有要買"迪士尼尊享卡"，因為前面提到等的時間都不長。但是但是，突然間我們看不到"美女與野獸"的等待時間，我開始緊張，所以就匆匆買了個時段（寄送密碼鈕記得按送出！）。等我買完再回頭看，突然又秀出時間，這是什麼招我真的😅價錢參考，請以官網為主喔!!



弟噗媽出國是用中華電信漫遊，收發簡訊上網都沒問題。但其實一開始弟噗媽一直沒收到密碼通知簡訊，等我輸入快20次資料、換了四張信用卡後才發現，我一直沒有按"寄送密碼"按鈕 (崩潰!!!!!!)

用app買的"迪士尼尊享卡"，在美女與野獸城堡門口會有工作人員先確認你的時間和內容，再掃描QR碼就能進入城堡囉! (這個感應器超帥的!) 謝謝大伯幫忙側拍。



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【40 週年優先入場卡】就在弟噗媽去的隔一天7月26日開始實施，目前還沒公布結束日期。

官網資訊>>>https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/guide/prioritypass.html (任何資訊請以官網為主)

和"迪士尼尊享卡"最大不同：

1.這是"免費"、"免費"的，很像以前使用的快速通關。

2.使用的遊樂設施不同。

3.不能指定時間，只能依APP顯示的預訂時間入場，如果臨時不去可以取消。

遊樂設施可以用在幽靈公館、怪獸電力公司迷藏巡遊車、巴斯光年星際歷險、太空山等。

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【預約等候卡】抽扭蛋、買造型鑰匙圈、買獨家商品就是這個!!

"邊疆木藝房"是推薦先抽的商品，現場商品不一定，不管，先抽就對了!! 可以印自己的名字在飾品上面，之前是行李掛牌，現在是鑰匙圈。

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扭蛋雖然網路上討論度很高，但像在明日世界的扭蛋機不用抽也可以排到，也沒有限次數。如果要抽設施、表演、行李掛牌和扭蛋的話，其實也不用太多想法，一切都要以你抽到的時間、地點去規劃。

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弟噗媽這次抽到"探險樂園市集"扭蛋，整個行程就突然變得要從左邊開始，是說左邊也很多適合恐龍兄弟的，而且都不用等很久，包含唐老鴨的家。

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"叢林遊樂坊"遊戲也是現場排隊就可以玩，一次700日圓，可惜這次都沒成功抱回大獎。但會贈送安慰獎喔!!

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6.必看遊行表演

2023年迪士尼樂園夏日遊行攻略：杯麵消暑任務、迪士尼眾彩交融、夢之光，遊行心得、位置分享！(2023.07)

如果想看遊行，請一定要到官網再確認時間及注意當天廣播。 https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/show/detail/7800/

杯麵消暑任務 ~9月6日



迪士尼眾彩交融 (要注意表演時間，每天時間不同喔! 官網)

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幽靈怪誕大遊行 9月15日～10月31日

迪士尼聖誕節 11 月 8 日～12 月 25 日

迪士尼新年特別活動 2024 年 1 月 1 日～2024 年 1 月 8 日

**迪士尼煙火 夏天都是不會施放，要到9月7日20:30才有煙火可以看喔！



7.40週年三角旗合照

看到拿40週年三角旗的工作人員，可以和他們借三角旗拍照，但不要期待拍照技術😅這拍照技術到底是哪招，我真的.......



8.夏日迪士尼很熱

有噴水的遊行和噴水的設施(那個水完全不手軟，是水柱等級的!!)，可以多帶毛巾＆小野餐墊，或現場購買。

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9.迪士尼一定要做的事!!

【日本‧千葉】東京迪士尼樂園一定要做的事：初次入園證明、生日證明、卡通明星簽名、明信片郵戳紀念章、４０周年紀念商品

【必買限定、最新商品】這次的新商品就是這櫃帽子和米奇造型的眼鏡

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夏天的杯麵和米奇造型噴水的​風扇，一定要買!!!

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【第一次入園紀念貼紙】隨意找個工作人員都可以喔!! 秀出↓照片給工作人員看即可，他們會問你的名字，可以給他英文，或直接寫英文給他們看。



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【生日貼紙OR生日徽章項鍊】

貼紙也是隨意找工作人員即可，不會日文直接秀出照片也可以!!



另外也可以買生日徽章，有米奇和米妮圖樣，在一些攤車或商店可以看到!



【限定紀念章】要寄信才有喔!!

從日本寄張明信片給自己吧! 完全無難度、輕鬆上手!​



【買爆米花桶】

爆米花桶都是限定的，最新款式、販售地點、口味都可以在官網看到!!

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【40週年紀念商品】(不斷出新，請一定要上官網看!!)

底下這兩張圖的40週年商品，都只有在園區才買得到喔!!

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【和迪士尼人物拍照】

看到就可以快快排隊，老爺和大伯就沒有排隊到好可惜

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戴著綠色生日快樂徽章項鍊，獲得高飛抱抱

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10.泡奶要注意!!

雖然說迪士尼設施幾乎都有飲水機，注意，是直接嘴巴喝的飲水機，對要泡奶是不方便的。 "卡通城"的寶寶中心只有熱水可以泡奶，癡癡等冷卻的我們....

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如果要能好好裝水的地方，就只有在賣三眼怪麻糬的販賣區

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可以裝水(是冰的喔!)。如果是尿布台，廁所都有舒服冷氣可以換👍

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11.冷門小發現

🍗火雞雞腿回來了 ✏️



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有賣新的簽名本，在賣郵票的綠色房子內。

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弟噗媽去迪士尼都是從開園玩到閉園，閉園時間到設施和設施周邊商店都會關，但是，一入園的"世界市集"會開很晚，每一間商店都擠滿人，結帳都是大排長龍。裡面買不過癮，靠近舞濱車站的"旅途愉快(ボン・ヴォヤージュ)"商店還能再買一波!! 但要ˋ注意40週年大部分商品這裡都沒有賣，弟噗媽有瞄到的應該就是40週年和CONVERSE聯名的鞋子，看到價錢就又默默放回去...

還有一點小小提醒，如果坐電車沒有電子支付或交通卡(西瓜卡等等)要現場買票的話，建議先買到回程票，我們光排隊買回程票也等了20幾分鐘........

。這次到訪為2023年7月25日。

再次提醒，在任何地方看的攻略懶人包看完，一定要上官網再確認當天遊玩資訊、營業時間！

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本次行程：

【日本‧東京】2023年7月親子東京自由行，八天七夜行程全紀錄：東京迪士尼、船橋安徒生公園、荒川遊樂園、川越小江戶、KKDay一日遊、足立煙火、神樂坂阿波舞祭、龜有阿兩巡禮、寶可夢中心&餐廳



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