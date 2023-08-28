說真的～已經很久沒有在中壢認真覓食了

所以都不知道在中壢圖書館 、復興路附近的中台路開了一家 港soul港式料理餐廳

這天剛好跟著大妹在附近處理事情，已過了用餐時段

再加上大妹女兒說想吃港式料理，一Google才發現這家港soul港式料理餐廳

且網路有4.7顆星的高評價

喜歡嚐鮮的我，立馬決定來試試看

【目錄索引】

‧港soul港式料理餐廳-環境介紹

‧港soul港式料理餐廳-餐點介紹

‧港soul港式料理餐廳-菜單

‧港soul港式料理餐廳-店家資訊

看到這店面小麥才隱約想起，先前來附近看醫生時有騎車經過

那時有發現這家店生意很好，但那時被甲溝炎所苦，完全沒心思多留意

這會兒看到店面，才讓小麥的記憶浮現出來

門口的天花板、牆面掛了許許多多的蒸籠

且使用透明落地窗，可以直接看到裡面用餐環境

如果是白天，採光應該會很明亮

【港soul港式料理餐廳-環境介紹】

剛到時，已經過了用餐尖峰時段

但平日的七點多，店內還有約2～3組的客人，只是都吃的差不多準備離場了

所以才拍的到如包場般的畫面

港soul港式料理餐廳座位分為兩邊

雖然是夜晚，但不難發現用餐環境非常明亮、乾淨

這一邊是屬於長型的座位，一邊是座椅、另一邊則是靠牆長型的沙發座位

桌子都是可以移動的，所以不管是2人用餐或是多人用餐都可以隨時更動，挺不錯的

另一邊的座位呈現出另一種風格，相同的是都有提供一個寫著港soul的抱枕

整體環境雖然不是呈現出香港茶餐廳的模樣

但乾淨、整潔又舒適的環境，小麥好喜歡

櫃檯使用紅磚圖案的元素，視覺效果非常舒服

【港soul港式料理餐廳-餐點介紹】

▲秘製鹹魚雞丁炒飯 180元

先不說風味，單就這份秘製鹹魚雞丁炒飯來說就非常值得稱讚

白飯炒到粒粒分明又不會過乾過硬

蛋炒飯最重要的蛋香、鍋氣通通都沒話說

在網路爬文時有提到鹹魚過鹹

但當天吃的時候是完全沒有這個問題

▲許彬干炒牛肉河粉 190元

之前去香港旅遊、轉機總是喜歡來一份干炒牛肉河粉

但那價格我就不說了（想到就嚇人）

所以來到港soul港式料理餐廳二話不說也點了一份

牛肉有先醃過所以吃起來很有味道，但不是太過頭的那種調味

而是在咀嚼時還能感受到牛肉的肉香

河粉Q軟帶有彈性，且每一條都有吸收到醬汁的風味

滑溜Q彈中很有味道

▲蠔油鳳爪 85元

鳳爪彷彿有種入口即化的FU

放了一下才吃，釋放出來的膠質帶點黏性

鳳爪的外皮還保有微微Q勁、很入味，輕鬆可以骨肉分離

帶點豆豉的香氣，吃起來很涮嘴

在家看電視也很適合嗑這個，拿來當下酒菜也是非常可以的

▲腊味蘿蔔糕 80元

喜歡蘿蔔糕的我，點了兩種不同風味的蘿蔔糕

店員介紹蘿蔔糕都是自己製作的

腊味蘿蔔糕表面煎到〞恰恰〞的，外層酥酥的、裡面軟Q軟Q的

可以看到裡面還有蘿蔔絲的身影

吃起來充滿著蘿蔔清甜的口感

腊味蘿蔔糕單吃就很不錯，搭配帶點辣味的醬汁更增添風味

▲鮮蝦腐皮捲 80元

外層裹上腐皮炸到酥酥略帶點微脆的風味

裡面的蝦漿呈現出鮮美的滋味

單吃有種外酥內彈的層次口感

沾上店家特調的醬汁，風味更佳

▲六朝京都排骨飯 210元

原本看到「排骨飯」三個字，很自然就聯想到一般的排骨飯

經過店員的介紹才發現是不一樣的，於是點了一份來吃

排骨非常大塊且帶有許多肉質，我吃到的那塊骨頭不會很大

排骨的口感有點類似糖醋排骨帶有梅子味道，口感微酸微甜，但酸度是很溫和很順口的那種

肉質非常軟嫩略帶點咬勁，而且咬上一口排骨就讓人好想挖口白飯來吃

白飯使用長米，單吃就散發著一股很不一樣的米香

淋上醬汁多了鹹香，還舖上一顆非常厚實的太陽蛋

太陽蛋上面撒上油蔥酥更增添風味

將蛋黃戳破傾流而下的畫面超療癒，白飯吃起來多了蛋黃的香氣及濕潤口感

是許多老饕愛不釋口的美味料理

▲皇極XO醬炒蘿蔔糕 120元

這一道我超愛，也大推！！

蘿蔔糕切成如骰子般一塊一塊的，感覺有先炸過

口感略帶點紮實Q軟

加入滿滿鮮味的XO醬，就連洋蔥絲、豆芽菜我一點都不想放過

XO醬裡面可以吃到許多小蝦米，所以口感非常鮮美

而且還有吃到蘿蔔乾脆口的口感

小麥本身就很喜歡蘿蔔乾，所以吃到的時候覺得更喜歡了

▲韭皇鮮蝦腸粉 120元

Q滑的腸粉搭配韭黃、鮮蝦，鮮蝦非常大隻

口感脆彈鮮美

吃在嘴裡韭黃散發著獨特的風味，呈現出不同層次的味蕾

只以簡單的醬汁做調味，吃起來有著清爽的口感但滿有味道的

吃了那麼多家港點，第一次看到有朱古力口味的波蘿包

說什麼也要嚐嚐這人生的第一次啊～～

▲朱古力波蘿包 85元

波蘿包烤到外層微酥，搭配柔滑的巧克力一塊入口

可以品嚐到不同層次的巧克力

巧克力是偏大人味，不會太甜

吃在嘴裡滿滿的巧克力香甜滋味

▲冰火波蘿包 75元

最愛波蘿包上層這帶點微酥的口感、香甜的滋味

香濃柔滑並帶點冰涼感的奶油配上波蘿包，呈現出冷熱、甜鹹的綜合風味

蹦出獨特的味道及口感

是非常受人喜愛的港點

港soul港式料理餐廳的飲料非常大杯

剛上桌時，有出乎我們的意料之外

▲凍檸茶 80元

最上層加入檸檬汁，喝之前要先攪拌均勻

有著檸檬的清香、茶香甘醇不苦澀，且甜度很剛好不會太甜

▲絲襪奶茶 80元

一喝下去嘴裡散發著一股香濃的奶香

不同香港的絲襪奶茶有著偏苦澀的茶味

感覺是有調整過符合台灣人的口味，喝起來順口多了

尤其喜歡奶茶的我，更喜歡奶香重的口感

甜度不會太甜，拿來搭配港式料理也不會覺得太膩口

▲龍鳳檸七 80元

龍鳳檸七可說是鹹檸七的2.0版

將原本加入的鹹檸檬減量一半再加入黃檸檬

喝起來有著鹹檸檬散出來的鹹甜滋味及新鮮檸檬的果香風味

一次可以嚐到不同層次感的檸檬還帶有微刺激的氣泡感

非常清涼爽口

【港soul港式料理餐廳-菜單】

港soul港式料理餐廳菜單～飯類

港soul港式料理餐廳菜單～麵類

港soul港式料理餐廳菜單～煲仔飯、煲

港soul港式料理餐廳菜單～腸粉、湯

港soul港式料理餐廳菜單～港點

港soul港式料理餐廳菜單～點心

港soul港式料理餐廳菜單～飲料

港soul港式料理餐廳菜單～飲料

港soul港式料理餐廳料理美味，幾乎每一道都令我們相當滿意

舒適的用餐環境、美味的料理，難怪在網路有著極高的評價

下次我也想帶喜愛吃港式料理的男友來嚐嚐看

【港soul港式料理餐廳-店家資訊】

店名：港Soul港式料理餐廳

地址：桃園市中壢區中台路13號

營業時間：11:00~14:00、17:30~22:00

電話：03-427 7722

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086502396850

停車資訊：餐廳對面、中央地下停車場（公七公園）