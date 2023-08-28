JT吉蒂牛排是一家近期開幕的平價牛排館，也是中壢有著30年老字號的大夜市牛排的新品牌

最低消費只要50元就享有自助吧湯品、飲料、霜淇淋無限供應

品項有牛排、豬排、雞排、海鮮，點主餐就享有一顆爆漿餐包、雞蛋，還有自助吧湯品、飲料、霜淇淋無限供應，而且還不收服務費

鄰近桃園棒球場、桃園新光影城、XPARK水族館、華泰茗品城、桃園青埔高鐵

是一家非常推薦的中壢牛排、青埔牛排

【目錄索引】

‧JT吉蒂牛排-環境介紹

‧JT吉蒂牛排-自助吧介紹

‧JT吉蒂牛排-菜單

‧JT吉蒂牛排-餐點介紹

‧JT吉蒂牛排-店家資訊

JT吉蒂牛排所在的民權路是以前中壢通往大園的重要道路，隨著高鐵特區的建立，這裡的道路已經改變很多了

平常都走外圍的大馬路，沒有留意附近也有如此高CP的牛排館

懊悔總是與它擦身而過，有種相見恨晚的感覺

不過～至少現在能吃到，也不算太晚，因為它也是開幕沒多久XDDDDD

JT吉蒂牛排外觀有著美式風格，光看店面會讓人覺得價格不便宜

前方的空間可以停放2～3台車及機車

斜對面也有「民全收費停車場」，平日第一小時$30元、之後每半小時10元／假日第一小時$30元、之後每半小時15元

停車費算一般般的，不會特別貴

如果停滿也不用擔心，附近也有一個「領航收費停車場」可以停車

營業時間也有在門面的玻璃上面標示

提供WIFI，除了內用、外帶還有美食外送平台的服務

支付方式有現金跟LINE PAY

【JT吉蒂牛排-環境介紹】

平日近六點來到JT吉蒂牛排人潮就很多，可以看到服務人員忙進忙出的招呼著

好在小麥有著一個好習慣，只要確定要吃這家，就算是平日也會事先訂位

不然當天雖然是平日，訂位的人也很多可能也要加入候位的行列了

入座時，服務人員都會詢問有來用過餐嗎？

我隔壁的阿北一家人好可愛，阿北回服務人員說我來三、四次了（伴隨著呵呵的笑聲）

店內也有提供兒童椅，就算帶小孩來用餐也不用擔心

而且訂位時告知，店家都事先準備好了

【JT吉蒂牛排-自助吧介紹】

吉蒂牛排自助吧區提供玉米濃湯、泡沫紅茶、小餅乾、咖啡機及開水

冷飲有非常多種選擇，霜淇淋還有提供配料

夏天來杯冷飲，像是泡沫紅茶非常清涼消暑

最愛熱呼呼的玉米濃湯

雖然是無限供應，但玉米濃湯裡面可以吃到不少玉米粒

也有多款醬料可以使用

【JT吉蒂牛排-菜單】

JT吉蒂牛排菜單

牛排、豬排、雞排、海鮮，還有肉食動物區（笑），每份主餐皆含一顆爆漿餐包

點餐步驟：選好主餐後

1、麵類：通心麵／細拉麵／不要麵（換蛋）

2、醬料：黑胡椒／蘑菇／綜合／不要醬

3、熟度：3分／5分／7分／全熟

掃QR CODE點餐，非常方便

【JT吉蒂牛排-餐點介紹】

▲紐西蘭PS菲力牛排 6oz／5分熟 470元

附上炸到香酥可口的蒜酥，光視覺就非常加分

小麥看到網路上紐西蘭PS菲力牛排的照片就被吸引了

菲力牛排有著一定的厚度，切開後中間保有粉嫩的色澤且非常軟嫩

入口後像是第二個舌頭般柔軟但又略帶點咬勁

咀嚼時可以感受到滿滿牛肉的肉香

紐西蘭PS菲力牛排搭配的是通心麵

通心麵保有一定的Q度不會過於軟爛，搭配著雞蛋、醬汁及蕃茄醬一塊入口

是小麥記憶中的好味道

有些牛排店給的只有一點點，吃沒幾口就沒了

吉蒂牛排給的份量十足，吃的很過癮也很飽足

▲雙份嫩肩牛排 14oz／5分熟 560元

肉食者或是食量較大的，都可以選擇肉食動物區裡的雙拼、雙份或海陸系列的

剛看它的外觀並不特別吸引我，沒想到…俗話說的好「人不可貌相」，果然有它一定的道理

這道餐點是今天中小麥覺得最讚的

先吃了紐西蘭PS菲力牛排就覺得它的肉質超鮮嫩的，再吃嫩肩牛排它的肉質更更更嫩口

不喜歡澱粉的朋友，也可以選擇雞蛋

本身就附一顆雞蛋，這樣一來就有兩顆雞蛋

補充滿滿的蛋白質

雖然沒有選擇麵食，但牛排底下舖上洋蔥絲

牛排也不會直接接觸到鐵板，所以就算選擇了五分熟也不會一直被鐵板的熱度影響

▲皇冠梅花豬排 220元

一般去牛排館我完全不會點豬排，因為感覺豬排點全熟就很容易柴口

沒想到試吃一塊時，口感讓我非常驚艷

肉質不但非常嫩口且帶點味道，非常好吃

顛覆我既定的印象，原來豬排也可以如此鮮嫩美味

身邊不少不吃牛的親朋好友，可以大力推薦他們來嚐嚐吉蒂牛排的皇冠梅花豬排

細拉麵很有Q勁完全不會過於軟爛，軟硬度恰到好處

給的份量也不少

吉蒂牛排的醬料有黑胡椒、蘑菇及綜合的選擇

可以依照個人口味挑選

黑胡椒有明顯的黑胡椒香氣及辛香的口感

但又不會讓你覺得太過辣口

蘑菇醬味道濃郁、口感溫和，所以小麥喜歡加些黑胡椒醬來綜合一下

雞蛋放在鐵盤上，旁邊煎到微焦的口感香氣迷人

吃鐵板麵時，喜歡將蛋一塊拌一拌

除了黑胡椒醬、蘑菇醬外，再擠上蕃茄醬一塊拌勻後食用，口感更加豐富

玉米濃湯就是記憶中牛排館的濃湯味道，每次吃牛排就很想喝個2～3碗

但隨著年紀愈來愈大、食量愈來愈小，喝個1碗再加上牛排就很有飽足感了

喜歡重口味的或是更豐富的味蕾

桌上都有黑胡椒可以添加

泡沫紅茶有著古早紅茶的風味，略帶點甜度

大約是微糖到半糖之間

冰冰涼涼有著紅茶香，很好喝

飛機餅是小麥從小到大都很喜歡吃的零嘴

吉蒂牛排提供的飛機餅鹹鹹甜甜又有著酥脆的口感且充滿著奶香

要不是吃太飽真想多吃一點

每份主餐皆含一顆爆漿餐包

爆漿餐包裡的奶油真的給好給滿，趁熱食用要小心燙口

因為一咬就流下滿滿的內餡

後來有一顆冷掉再吃，也可以看到半凝固滿滿的內餡

飯後吃個霜淇淋，今天提供的是黑糖奶茶口味

還有提供小棉花糖可以搭配著食用，也有看到別人將飛機餅乾放上去一起吃，創意無限

一入口先感受到濃厚的黑糖香氣，甜度非常適中完全不會過甜

口感屬於清爽的，飯後吃上一份爽口解膩且清涼消暑

吃完吉蒂牛排後深深愛上，已經盤算著想再去吃也想帶著爸媽一起去嚐鮮

牛排、豬排好美味，不管是主餐附的爆漿餐包或是自助吧提供的食材都很有水準

以價格來說，CP值很高

難怪連平日晚餐時段也是人潮滿滿滿

連停車也相當方便，門口約可停2～3台車

斜對面跟附近都有提供停車場

【JT吉蒂牛排-店家資訊】

店名：JT吉蒂牛排

地址：桃園市中壢區民權路四段506號

營業時間：11:00~14:00、16:00~20:30

固定公休日：每週二（有其他公休日會另外公布在粉專）

電話：03-425 0995

FB粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090298670553&mibextid=LQQJ4d

IG：https://instagram.com/jts.teak

身高滿100公分兒童及未點主餐者，均酌收低消50元（不含餐包）