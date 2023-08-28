宜蘭住宿「山島行旅」就位於羅東夜市旁，下樓就可以逛羅東夜市，住宿也有合作的停車場可供停放，完全不用擔心停車問題!裡頭的空間規畫相當不錯，從2人房到6人房通通有，也有親子房可以帶小朋友一起來玩耍；房間設計簡約沉穩又有質感，電器、用品也都是嚴選知名品牌，像是席夢思床墊、大金空調、TOTO免治馬桶等，不用花大錢就能享受星級飯店般的舒適感，還有小美犀智能助理可以幫大家解決疑難雜症，三口組一直跟小美犀聊天聊到不行，差點變成另類的玩具啦(笑)!搭電梯走出來不用一分鐘就可以逛夜市，不想人擠人也沒關係，買回房間吃更速西~~

【相關資訊】

山島行旅

地址:宜蘭縣羅東鎮興東路6號11樓

電話:03-9559168

官網:https://www.hotel-sandao.com/

FB粉絲團:

訂房連結:https://booking.owlting.com/hotel-sandao

▼「山島行旅」就位於宜蘭羅東興東路、民權路交叉路口，旁邊是羅東夜市，下樓就可以逛夜市、覓食超方便!入口處在屈臣氏的右手邊，搭乘電梯上樓也很方便!

▼「山島行旅」有配合的停車場(公正地下停車場)，距離飯店步行約6分鐘，訂房時先以電話告知車號即可免付停車費~~沿路還會經過在地知名的義豐蔥油派，可以買來當下午茶也不錯!

▼這裡就是入口處，有兩台電梯皆可使用，直接搭乘到11樓即可!

▼一進來就是飯店接待大廳，簡約擺設加上大地色系的搭配，讓人感覺很舒服!

▼這裡有合法旅宿標章，更能安心入住!

▼一旁也有設置等候空間，讓旅人可以稍作休息!

▼走道空間相當寬敞明亮，給旅人的第一印象就很好!

▼房門採房卡感應進出，方便又安全!

▼我們這次入住的是歡樂六人房，裡頭足足有15坪，配置三張大床，不管大人小孩都能睡得很開心!

▼這裡採用的是知名的席夢思高品質床墊，搭配加大尺寸(寬180公分 x 長200公分)，睡起來支撐力十足，兩個人睡一張床也很寬敞!

▼對了，這裡提供的是比較蓬鬆軟綿的羽絨枕，如果睡不慣的朋友也可以跟櫃台借較有支撐力的記憶枕~~

▼因為響應環保的關係，續住期間不會每日更換寢具，有需求的朋友也可以將此張掛牌放至枕頭上，就會有專人來服務囉!

▼因為位處高樓層的關係，看出去的視野還不錯，尤其天氣好的話更是療癒!

▼另外一側還能看到龜山島，真的是太美了~

▼床頭就有插座，對於重度使用3C的現代人來說挺方便的!

▼中間床頭櫃有放置一台智能助理「小美犀智慧音箱」，可以先選擇語言再進行操作~

▼「小美犀智慧音箱」很方便，可以問它有什麼在地美食，或是天氣預報、旅遊景點等問題，它都可以回答得出來，也可以請它播放音樂來聽唷!如果要播打電話給櫃檯也是透過這台，真的很方便呢~~我們家三口組覺得小美犀很有趣，一直跟它聊天，變成另類的兒童玩具了(笑)!

▼這裡提供的是50吋大電視，看起來爽度也很高!

▼這裡採用的是智慧聯網電視，遙控器上頭就有youtube、Netflix、Google Play等影音平台的快捷鍵(需登入自己的帳號)，想看隨時打開就能收看!三口組在房間看他們最愛的佩佩豬，下午也不怕無聊，整個好歡樂啊~

▼後來還看了他們近期很愛的杯麵，整個房間瞬間變身成家庭電影院啊!

▼旁邊還有一個小客廳，想要在這裡吃點小東西、聊聊天都沒問題!

▼這裡還有保險箱、小冰箱等，方便大家放置貴重物品、冷藏食物!

▼房內的網路品質也不錯，不用擔心會忽快忽慢或連不上網!

▼冰箱內有提供宜蘭在地農會生產的豆奶、米奶，都是可以免費享用，喝起來香醇濃郁，冰過之後更好喝!

▼桌面放有小餅乾、沖泡飲品、馬克杯與冷熱水壺，在房內想來個下午茶也沒問題!

▼餅乾口味還不少，瞬間就被三口組秒殺了~~哈!

▼這裡還有提供沖泡飲品、三合一咖啡，有需要的朋友都可以自行到飲水機裝水沖泡!

▼室內免洗拖鞋不是很薄的那種，穿起來輕鬆又自在!

▼室內也有提供行李架，方便放置行李箱或其他行李~~淋浴空間跟廁所是分開的，方便多人使用，洗澡的時候可以將簾子拉上比較不會害羞!

▼雙洗手台，方便大家同時使用，早上就不用等得很辛苦啦~~

▼一旁放有洗手乳、衛生紙、牙刷、牙膏跟漱口杯等用品，備品可說是應有盡有，來到這裡可以很放鬆的入住!

▼提早告知飯店有小朋友入住的話，也會貼心準備兒童牙刷、牙膏唷!

▼洗手台下方放有大小毛巾、地墊、吹風機等，也有大竹籃可以放置用過的毛巾!

▼吹風機使用知名品牌，風力還不錯，吹起來很有效率!

▼淋浴空間採用大地色系的磁磚，搭配素雅的大理石紋路，給人一種沉穩又舒服的感覺!

▼洗沐用品採用台灣在地的品牌歐萊德，講求自然、純淨、環保，清香好洗又兼具健康、環境友善的理念!

▼電燈開關也有貼上燈座位置，對於初訪的旅人來說很貼心!

▼另外一側則是廁所位置，洗澡、上廁所可以同時進行，也不會互相干擾!

▼廁所空間也很夠用，還有貼心設置衛生紙、化妝鏡、洗手乳等用品!

▼房內採用大金空調，而且是四個方向都可以吹到冷氣，讓冷房效果更均勻有效率!

▼還可以自行調整風量、風向、風力等等，不管早上、下午或是晚上睡覺都很舒適!

▼這裡使用的設備、用品都有經過嚴格挑選，用的都是知名品牌，舒適度滿分啊!

▼另外也有超多用品可供租借，算是很友善!

▼從電梯進來還有一個感應式的玻璃門，住10樓的朋友記得刷房卡感應進出；電梯晚上10點半後就會開始管制，需要刷房卡才能上樓!

▼兩層樓各有提供一台飲水機，方便大家裝水、泡奶!

▼另外也有景觀四人房，直接面對窗景超療癒~~躺著就可以欣賞宜蘭市景!

▼另外也有豪華四人房，木質感搭配莫蘭迪藍的簡約設計，看起來更有質感，採光也很棒!

▼同樣有50吋大電視、保險箱、小冰箱、沖泡飲品、冷熱水壺、簡約桌椅等，使用起來相當舒適!

▼一旁設置同色系的沙發組，搭配小木桌，不管是吃宵夜或是下午茶都很適合!

▼桌上放有餅乾、沖泡飲品、馬克杯、水壺等，質感同樣不錯!

▼浴廁空間還不小，色系搭配簡約又摩登，讓人有種來到高級酒店的感覺!

▼這裡有簡單的乾濕分離，淋浴間、免治馬桶是分開的，想要同時使用也沒問題!

▼同樣附有牙膏、牙刷及清潔用品，搭配免治馬桶就是舒服啊!

▼高樓層的好處就是沒什麼遮蔽物，視野還不錯!

▼此外還有豪華雙人房，裡頭空間超級寬敞，很適合夫妻、情侶或是想住好一點的朋友!

▼同樣採用席夢思床墊，搭配加大雙人床，睡起來舒適度滿分~~兩側設有閱讀燈，就算晚上想單獨看書、滑手機也不太會互相干擾!

▼床前方附有沙發組，坐在這裡看電視、聊天、吃東西都很棒!

▼我們最喜歡的就是這個類和室的空間，鋪有軟墊，很適合來這裡坐著聊天，如果是帶小朋友來的話也可以讓他們在這裡翻滾一下!

▼同樣附有50吋大電視，可以躺在床上或是坐在沙發上，好好看電視放鬆一下!

▼右側有點類似吧台的感覺，放有保險箱、小冰箱、沖泡飲品、冷熱水壺等等~

▼冰箱裡頭放有豆奶、米奶，讓大家自在享用!

▼浴廁空間也不小，備品同樣齊全，還有免治馬桶很加分!

▼看出去是羅東市中心的風光，整個蘭陽風情盡收眼底!

▼此外也有標準雙人房，大地色系的搭配簡約又溫暖!

▼同樣有一張加大尺寸的雙人床墊，也是採用知名品牌席夢思唷!

▼房內的設置也是大同小異，還有提供桌椅，隨時想拿出筆電工作一下也沒問題!

▼一旁也有沙發組，搭配桌子吃東西也很方便!

▼小美犀同樣也是好幫手，加上床邊閱讀燈使用上很便利!

▼浴廁空間也規畫得很不錯，同樣有配置免治馬桶大大加分!

▼晚餐我們也來旁邊的羅東夜市覓食，只要下樓就到了真的好方便~也不用擔心小朋友走到哀哀叫(笑)!我們吃了魏姐包心粉圓，還玩了彈珠台，但因為週末人太多，後來買回房間慢慢享用，不用人擠人超讚的!

「山島行旅」不僅是地理位置、房間舒適度都接近滿分，以這樣的價位來說算是CP值很高，很適合追求質感、舒適度與方便性的朋友，推薦給即將來羅東旅行的旅人參考囉!

【相關資訊】

山島行旅

地址:宜蘭縣羅東鎮興東路6號11樓

電話:03-9559168

官網:https://www.hotel-sandao.com/

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訂房連結:https://booking.owlting.com/hotel-sandao

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