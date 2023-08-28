桃園在地排隊美食推薦！「小料理食事処」是桃園區知名的居酒屋，堅持嚴選新鮮食材，海鮮是從基隆崁仔頂魚市新鮮直送！特色料理超厚生魚片刺身、美味握壽司、炙燒握壽司、真炭火烤物串燒、小火鍋、台式熱炒、客製化桌菜，豐盛美食通通有！生意很好建議先訂位，有一般座位也有包廂，親友聚會、情侶約會，宴客慶生都很適合！

看更多相關文章



桃園美食推薦！小料理食事処 在地排隊美食居酒屋

小料理食事処是桃園在地排隊美食，生意很好的居酒屋，

不管平日假日通常是座無虛席，建議大家用餐前務必先訂位哦！

小料理食事処堅持嚴選新鮮食材，海鮮是從基隆崁仔頂魚市新鮮直送！

餐廳地點鄰近桃園後站，從後站步行約6分鐘可抵達。

原始文章出處：小料理食事処

「小料理食事處」有另一間關係品牌「小料理海米粉」，

主打新鮮海鮮食材搭配小卷米粉湯，之前有寫文分享(點文字可以看介紹)。

進門可以看到美美燈光樹，

底下還有知名品牌獺祭木盒，超有氣氛。

小料理食事処 打卡活動

小料理打卡活動，參加活動，

完成指定項目會贈送「胡麻牛五花沙拉」(不吃牛可換豬肉)。

小料理食事処 日式用餐環境

小料理食事処環境走日式溫馨路線，

他們生意真的非常好，

在google有4.8分、6千多則評論，

可以看得出來非常受歡迎，

建議大家一定要先訂位再來用餐哦。

架上有擺放一些日本知名酒品牌。

警語：飲酒請勿開車、未滿18歲請勿飲酒。

板前座位可就近欣賞師傅料理食材的過程。

坐在板前真的很有日式的感覺。

炙燒生魚握壽司的過程好療癒。

飲料、礦泉水、酒類等酒水放在冰箱自行取用，

最後再結算金額。

警語：飲酒請勿開車、未滿18歲請勿飲酒。

牆上黑板還有一些隱藏版特色酒類，

品項可能會有異動，有需要再問看看。

警語：飲酒請勿開車、未滿18歲請勿飲酒。

小料理食事処除了設有一般座位區，還設有兩個包廂，

包廂通常要事先預訂，有需要記得先預約。

包廂內空間其實很大，

但因為還有其他人用餐，我只有拍部分的空桌椅，

需要包廂可以再向店家確認一下用餐人數。

用餐桌面有提供面紙、小垃圾筒、和飲用水，

水直接放在桌上，很方便使用。

座位底下有置物籃，

可以放置包包、外套等隨身物品。

小料理食事処 menu菜單及特色料理

小料理食事処菜色豐富，提供產地漁港新鮮直送的現撈漁獲，

炸物、串燒、生魚片、握壽司、火鍋、台菜熱炒，

還有提供客製化桌菜、無國界料理等餐點，

提供酒水，不定期更新品項哦。

警語：飲酒請勿開車、未滿18歲請勿飲酒。

可依預算客製化桌菜料理，

依照當季新鮮食材變化菜色，

很適合請客、宴會、尾牙等場合，

價格從每人770-2500不等，

有需要記得先預訂哦。

包廂和桌菜料理

冷物、沙拉、刺身、炭火烤物

炸物/熱炒

湯品、時蔬、麵飯、鮮魚、手捲、握壽司、壽司

之前就常常看到朋友到「小料理食事処」打卡，

這裡的菜色變化多，食材也很新鮮，

由於什麼都想吃，不自覺就點了一大桌，

我覺得小料理食事処真的很值得來，

一一來和大家分享哦。

小料理食事処 小料理特選盛合(8片)

「小料理特選盛合」是生魚片刺身，

份量好大好超值，

一送上桌真的是嚇到我們！

小料理食事処提供產地漁港新鮮直送的現撈漁獲，

食材真的超級新鮮，而且生魚片切的超厚，

在外面餐廳都沒看過像他們這麼大器的出法。

「小料理特選盛合」有鮪魚、鮭魚、旗魚、紅甘，

每一片都超級新鮮、且厚度很誇張，

感覺店家真的很有誠意！

食材夠新鮮，

簡單料理就能品嚐魚肉本身的鮮甜，

愛吃生魚片的可以試試看。

小料理食事処 鮭魚卵和牛握壽司

鮭魚卵和牛握壽司也是超級鮮美，

晶瑩剔透的鮭魚卵和鮮嫩和牛的組合很搭，

一口品嚐山珍海味真的很鮮！

小料理食事処 小料理綜合炙燒握壽司 6貫

怕吃生食的朋友也不必擔心，

小料理食事処有提供炙燒握壽司，還有其他熟食的料理哦。

壽司經過炙燒，增加迷人的香氣，

魚肉的油脂和和味都被逼出來了，

真的很喜歡炙燒的口感，真的超好吃耶。

炙燒握壽司多一個香氣，

還可以品嚐到魚肉的鮮甜滋味，真的很推！

小料理食事処 烤午魚

很喜歡小料理食事処的烤物，

他們是用炭火燒烤，烤午魚外酥內嫩超香超好吃！

師傅烤功真的蠻厲害的耶。

魚的外表烤到微酥，

但是裡面的魚肉超級細緻，

大人小孩都會愛的烤魚~

整條午魚不到幾分鐘就被我們吃完了，

真的烤的很好吃。

小料理食事処 串燒 牛五花剝皮辣椒串、山葵雞肉串、大蔥雞肉串

相信不少人到居酒屋必點串燒，

小料理食事処也有提供串燒菜色哦，

使用真炭火燒烤的燒肉串，真的很香很好吃耶，

點了三種口味牛五花剝皮辣椒串、山葵雞肉串、

大蔥雞肉串，各有特色都很美味。

牛五花剝皮辣椒串有點辣度很過癮，但不會太辣哦。

山葵雞肉串也好吃，原本看到上面的山葵有點害怕，

以為會太辣，但結果不會耶，反而和雞肉非常搭配，

大蔥雞肉串，經典串燒組合，肉質好嫩，烤功真的厲害！

小料理食事処 宮保皮蛋臭豆腐

宮保皮蛋臭豆腐也很特別耶，推薦大家試看看，

經典的宮保料理，以往都是搭配雞丁，

小料理食事処把宮保辣椒和皮蛋及臭豆腐結合，

沒想到蹦出新滋味！

皮蛋和臭豆腐有炸過，外酥內嫩超好吃，

宮保皮蛋臭豆腐口感層次很豐富，超適合當下酒菜！

小料理食事処 金沙松阪豬

金沙松阪豬也是我很愛的一道，

吃得到松阪豬肉和杏鮑菇哦，

松阪豬肉和杏鮑菇外皮裏上薄薄麵皮再酥炸，

外酥內軟再加上金沙醬鹹蛋黃的滋味，

鹹中帶香，令人意猶未盡一口接一口。

小料理食事処 招牌小海鍋

小料理食事処的招牌小海鍋又是一道嚇到我們的料理，

不要看鍋子小小的，裡面居然放了滿滿好料。

小料理食事処的招牌小海鍋有蝦子、豆腐、魚肉、蛤蜊、

兩片、透抽、豆皮、貢丸等新鮮食材，

真材實料的小火鍋湯頭鮮美，食材豐盛，

光是品嚐這一鍋就覺得好滿足哦！

嚴選新鮮食材的小料理食事処，特色料理超厚生魚片刺身、美味握壽司、炙燒握壽司、真炭火烤物串燒、小火鍋、台式熱炒、客製化桌菜，豐盛美食通通有！是親友聚餐、情人約會、尾牙宴客等好選擇！

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。



如果文章對你有幫助，

歡迎請艾莉絲喝杯珍奶，

讓我有動力產出更多優質文章，謝謝

小料理食事処 地址資訊

小料理食事処

小料理食事処食記

小料理食事処粉絲頁

地址：桃園市桃園區建國路131號

(鄰近桃園後站)

電話：03-3628566

營業時間：

週一至週五：17:30~01:00

週六、週日：11:30~14:00、17:30~01:00

⭐️最後加點時間⭐️

週一到週五23:50

週六、週日23:00

可先來電詢問看看

師傅是否還在出餐

小料理海米粉莊敬店

小料理海米粉莊敬店食記

FB粉絲頁：小料理海米粉【莊敬店】

地址：桃園市桃園區新埔十街50之5號(莊敬公園旁)

電話：03 356 6687

營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:10

桃鶯店：目前店休

桃園區桃鶯路215號 · 03-3779288



歡迎加入艾莉絲旅遊美食社團

「一日遊吃喝玩樂分享」

相關文章 小料理海米粉莊敬店 滿滿海鮮好料鮮甜米粉湯

桃園美食推薦！傳統古早味小吃，滿滿好料「小料理海米粉」，爆料海鮮鮮甜米粉湯，小卷、白蝦仁、鮮蚵、蛤蠣、虱目魚柳、虱目魚皮、虱目魚丸和白菜，7種海鮮好料通通吃得到，新鮮大骨慢火熬煮的清澈高湯真的好甜！半熟蛋黃淋在滿滿膠質滷肉飯，產地直送東石鮮蚵超飽滿，實在太滿足！