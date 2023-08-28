「苜見•好吃不胖」來自雲林虎尾的苜蓿芽捲輕食早餐品牌!

有天然蔬果製成的 五彩餅皮，包進滿滿新鮮生菜、水果和花生芝麻粉等，食材豐富多樣

還有該店限定的古錐迷你捲與造型捲

作為正餐或餐間點心，清爽又美味、無負擔

[統整包]全台灣春捲&潤餅 #孤獨的潤餅獵人

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餐廳名稱：苜見•好吃不胖 手工苜蓿芽捲 (嘉義市東區公明路298號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

訂購LINE(@756iwugv)

營業資訊：0902532088 週二至六6:00-12:00(售完即收)；週日一休

餐點介紹：蘋果苜蓿芽捲/地瓜苜蓿芽捲/綜合苜蓿芽捲/迷你捲/不定期「隱藏版」/飲品/團體訂購

分店資訊：(※2023.08更新)

◆ 雲林：虎尾總店、斗六店、斗南店

◆ 彰化：二水店、員林店、北斗店

◆ 台中：后里店、向上店

◆ 嘉義：仁愛店

◆ 台南：仁和店、永康店、歸仁店、安南店

◆ 高雄：茄萣店、楠梓店

用餐日期：2023.08



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▲苜見‧好吃不胖 店面

「苜見」源自雲林縣虎尾，由八年級青年兄妹倆共同創建的品牌，至今已在雲林虎尾、斗六深耕八年之久

深受當地居民喜愛，要排隊排個十幾分鐘都甘願，就是要買到苜見的苜蓿芽捲!!

於2021年陸續在台中、彰化、雲林、嘉義、台南等有加盟店

(客串演出：Na哥)

▲苜見‧好吃不胖

是今(2023)年8月初新開幕的加盟店

▲苜見‧好吃不胖 店面

攤車上層擺了五種顏色的餅皮

白色原味、紅色火龍果、黃色胡蘿蔔、綠色菠菜、黑色黑芝麻

▲苜見‧好吃不胖 苜蓿芽捲

旁邊小櫥窗上也擺做好的五彩的苜蓿芽捲

▲苜見‧好吃不胖 飲料

櫥窗下層則是一杯杯的封裝飲料

豆漿、黑芝麻堅果、杏仁漿、紅豆薏仁、燕麥薏仁，還有很特別的南瓜豆漿!

▲苜見‧好吃不胖 苜蓿芽捲製作過程

五種餅皮(後來有新增第六種!)、三種口味作搭配

餅皮分別是(白)原味、(黑)黑芝麻、(黃)胡蘿蔔、(紅)火龍果、(綠)菠菜

包的餡料則有分為蘋果、地瓜、綜合，除了蘋果和(或)地瓜

每捲苜蓿芽捲內都還包苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、無糖花生粉、無糖黑芝麻粉、美乃滋和菜酥

屬蛋奶素食，也可以客製化做全素食(不加美乃滋)

▲每捲苜蓿芽捲都貼著「好吃不胖」的貼紙，有夠可愛的啦

雖然只是加一張小小的貼紙，還是能感覺到老闆經營的用心和創意

蘋果苜蓿芽捲(原味餅皮) NT 45/ 捲

內容：苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、美乃滋、黑芝麻粉、花生粉、菜酥、蘋果

地瓜苜蓿芽捲(胡蘿蔔餅皮) NT 50/ 捲

內容：苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、美乃 滋、黑芝麻粉、花生粉、菜酥、地瓜

綜合苜蓿芽捲 NT 55/ 捲

內容：苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、美乃滋、黑芝麻粉、花生粉、菜酥、地瓜、蘋果

一口咬下可以吃得到苜蓿芽、蘋果和高麗菜那帶水份的鮮脆口感，還有蒸橘色地瓜條的香濡軟綿，

搭配葡萄乾和適量美乃滋的甜味，花生粉、芝麻粉的濃厚香氣，以及我覺得最不可或缺的靈魂食材——又香又脆的菜酥

口感既脆又軟綿，食材本身的水分也使的整捲吃起來很順口

▲綜合苜蓿芽捲(黑芝麻餅皮)

餅皮不像大多潤餅皮帶筋性，而是薄而軟的質地

白麵皮有明顯的麵香；黑芝麻麵皮則有芝麻的香氣；其他餅皮的蔬果味道不那麼顯著，但火龍果餅皮若單吃的話能嚐到淡淡的果汁甜味

整體是天然食材的清爽天然風味又帶點甜與鹹的佐味，滋味豐富，顛覆主流覺得吃生菜很平淡無味的印象

其實苜蓿芽捲內包了什麼料，店家都完全明確公開，除了苜見總工廠每天製作與當日配送的餅皮以外，包料都是人客可以自己在其他地方買得到的食材

但苜見的苜蓿芽捲厲害就是在將這些食材搭配起來，不僅清爽、還很好吃，甚至美味到涮嘴

迷你捲 NT 35/ 二捲

櫥窗內擺一般大小的各式色彩的苜蓿芽捲以外，居然還有迷你苜蓿芽捲，有夠可愛啦!

老闆說這不是每天都有的「限量」迷你捲，也是做綜合口味

▲內容跟正常大小的苜蓿芽捲一樣，苜蓿芽、高麗菜、地瓜和(或)蘋果、葡萄乾、菜酥等所有配料一樣都沒少

不過因為捲得較多層，咬下時更能咀嚼到一圈圈餅皮的口感，比正常大小的苜蓿芽捲多了點扎實的咬勁

喜歡麵皮、有嚼勁食物的人客可以試試看

聽老闆介紹說，小可愛的誕生是因為 先前遇過不少人客說想買給小小朋友吃，只是正常大小的苜蓿芽捲可能吃不完

老闆便嘗試做了迷你版本的，沒想到不僅小朋友可以吃，也很受大人歡迎

甚至有人客一次訂了50捲，要拿去當公司開會餐點呢

▲苜見‧好吃不胖 週三限定的「橘色餅皮」

黃色餅皮是胡蘿蔔味

那橘色餅皮，會是什麼口味呢?

▲原來正解是起司口味啊!

雖然整捲吃的時候是吃不太出味道，但若是只吃餅皮，的確會有淡淡的起司香氣喔

我 #孤獨的潤餅獵人 ，和苜見初遇是在嘉義，可說是一吃便愛上

推薦給家人後，一家人都變成了忠實老主顧，幾乎每週都會買兩、三回當早餐

苜蓿芽捲是包入生菜、花生粉、葡萄乾等乾爽的食材，不會像春捲、潤餅可能會有出水的情況

因此早上買來不僅可以馬上吃，也能作為輕食午餐、下午點心

可說是呷菜、補充纖維、解解嘴饞、又不會熱量太高到讓人感覺罪惡的超棒選擇啊~

▲J哥：這就是娘欲罷不能的捲捲嗎?

▲J哥和Na哥也想吃呢🤭

▲苜見‧好吃不胖 店面

[統整包]全台灣春捲&潤餅 #孤獨的潤餅獵人

苜見‧好吃不胖 菜單(選自專頁日期：2023.08)

以上。

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