「苜見•好吃不胖」來自雲林虎尾的苜蓿芽捲輕食早餐品牌!
有天然蔬果製成的五彩餅皮，包進滿滿新鮮生菜、水果和花生芝麻粉等，食材豐富多樣
還有該店限定的古錐迷你捲與造型捲
作為正餐或餐間點心，清爽又美味、無負擔
嘉義縣市旅遊資訊可參考
餐廳名稱：苜見•好吃不胖 手工苜蓿芽捲 (嘉義市東區公明路298號)
營業資訊：0902532088 週二至六6:00-12:00(售完即收)；週日一休
餐點介紹：蘋果苜蓿芽捲/地瓜苜蓿芽捲/綜合苜蓿芽捲/迷你捲/不定期「隱藏版」/飲品/團體訂購
分店資訊：(※2023.08更新)
◆ 雲林：虎尾總店、斗六店、斗南店
◆ 彰化：二水店、員林店、北斗店
◆ 台中：后里店、向上店
◆ 嘉義：仁愛店
◆ 台南：仁和店、永康店、歸仁店、安南店
◆ 高雄：茄萣店、楠梓店
用餐日期：2023.08
▲苜見‧好吃不胖 店面
「苜見」源自雲林縣虎尾，由八年級青年兄妹倆共同創建的品牌，至今已在雲林虎尾、斗六深耕八年之久
深受當地居民喜愛，要排隊排個十幾分鐘都甘願，就是要買到苜見的苜蓿芽捲!!
於2021年陸續在台中、彰化、雲林、嘉義、台南等有加盟店
(客串演出：Na哥)
▲苜見‧好吃不胖
是今(2023)年8月初新開幕的加盟店
▲苜見‧好吃不胖 店面
攤車上層擺了五種顏色的餅皮
白色原味、紅色火龍果、黃色胡蘿蔔、綠色菠菜、黑色黑芝麻
▲苜見‧好吃不胖 苜蓿芽捲
旁邊小櫥窗上也擺做好的五彩的苜蓿芽捲
▲苜見‧好吃不胖 飲料
櫥窗下層則是一杯杯的封裝飲料
豆漿、黑芝麻堅果、杏仁漿、紅豆薏仁、燕麥薏仁，還有很特別的南瓜豆漿!
▲苜見‧好吃不胖 苜蓿芽捲製作過程
五種餅皮(後來有新增第六種!)、三種口味作搭配
餅皮分別是(白)原味、(黑)黑芝麻、(黃)胡蘿蔔、(紅)火龍果、(綠)菠菜
包的餡料則有分為蘋果、地瓜、綜合，除了蘋果和(或)地瓜
每捲苜蓿芽捲內都還包苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、無糖花生粉、無糖黑芝麻粉、美乃滋和菜酥
屬蛋奶素食，也可以客製化做全素食(不加美乃滋)
▲每捲苜蓿芽捲都貼著「好吃不胖」的貼紙，有夠可愛的啦
雖然只是加一張小小的貼紙，還是能感覺到老闆經營的用心和創意
蘋果苜蓿芽捲(原味餅皮) NT 45/ 捲
內容：苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、美乃滋、黑芝麻粉、花生粉、菜酥、蘋果
地瓜苜蓿芽捲(胡蘿蔔餅皮) NT 50/ 捲
內容：苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、美乃滋、黑芝麻粉、花生粉、菜酥、地瓜
綜合苜蓿芽捲 NT 55/ 捲
內容：苜蓿芽、生高麗菜絲、葡萄乾、美乃滋、黑芝麻粉、花生粉、菜酥、地瓜、蘋果
一口咬下可以吃得到苜蓿芽、蘋果和高麗菜那帶水份的鮮脆口感，還有蒸橘色地瓜條的香濡軟綿，
搭配葡萄乾和適量美乃滋的甜味，花生粉、芝麻粉的濃厚香氣，以及我覺得最不可或缺的靈魂食材——又香又脆的菜酥
口感既脆又軟綿，食材本身的水分也使的整捲吃起來很順口
▲綜合苜蓿芽捲(黑芝麻餅皮)
餅皮不像大多潤餅皮帶筋性，而是薄而軟的質地
白麵皮有明顯的麵香；黑芝麻麵皮則有芝麻的香氣；其他餅皮的蔬果味道不那麼顯著，但火龍果餅皮若單吃的話能嚐到淡淡的果汁甜味
整體是天然食材的清爽天然風味又帶點甜與鹹的佐味，滋味豐富，顛覆主流覺得吃生菜很平淡無味的印象
其實苜蓿芽捲內包了什麼料，店家都完全明確公開，除了苜見總工廠每天製作與當日配送的餅皮以外，包料都是人客可以自己在其他地方買得到的食材
但苜見的苜蓿芽捲厲害就是在將這些食材搭配起來，不僅清爽、還很好吃，甚至美味到涮嘴
迷你捲 NT 35/ 二捲
櫥窗內擺一般大小的各式色彩的苜蓿芽捲以外，居然還有迷你苜蓿芽捲，有夠可愛啦!
老闆說這不是每天都有的「限量」迷你捲，也是做綜合口味
▲內容跟正常大小的苜蓿芽捲一樣，苜蓿芽、高麗菜、地瓜和(或)蘋果、葡萄乾、菜酥等所有配料一樣都沒少
不過因為捲得較多層，咬下時更能咀嚼到一圈圈餅皮的口感，比正常大小的苜蓿芽捲多了點扎實的咬勁
喜歡麵皮、有嚼勁食物的人客可以試試看
聽老闆介紹說，小可愛的誕生是因為先前遇過不少人客說想買給小小朋友吃，只是正常大小的苜蓿芽捲可能吃不完
老闆便嘗試做了迷你版本的，沒想到不僅小朋友可以吃，也很受大人歡迎
甚至有人客一次訂了50捲，要拿去當公司開會餐點呢
▲苜見‧好吃不胖 週三限定的「橘色餅皮」
黃色餅皮是胡蘿蔔味
那橘色餅皮，會是什麼口味呢?
▲原來正解是起司口味啊!
雖然整捲吃的時候是吃不太出味道，但若是只吃餅皮，的確會有淡淡的起司香氣喔
我 #孤獨的潤餅獵人 ，和苜見初遇是在嘉義，可說是一吃便愛上
推薦給家人後，一家人都變成了忠實老主顧，幾乎每週都會買兩、三回當早餐
苜蓿芽捲是包入生菜、花生粉、葡萄乾等乾爽的食材，不會像春捲、潤餅可能會有出水的情況
因此早上買來不僅可以馬上吃，也能作為輕食午餐、下午點心
可說是呷菜、補充纖維、解解嘴饞、又不會熱量太高到讓人感覺罪惡的超棒選擇啊~
▲J哥：這就是娘欲罷不能的捲捲嗎?
▲J哥和Na哥也想吃呢🤭
▲苜見‧好吃不胖 店面
苜見‧好吃不胖 菜單(選自專頁日期：2023.08)
以上。