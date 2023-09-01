竹北又有一家好吃的燒臘店了！

龍記燒臘廚房由一位老師傅掌廚，有道地的港式風味燒臘

主打脆皮燒鴨、每日限量的海南雞，此外還有燒肉、叉燒、臘腸、玫瑰油雞、台式炸排骨等多種選擇，每天還有隱藏版的菜色喔！

愛吃港式燒臘的朋友，快跟著小米一起去看看吧

優惠活動

慶祝龍記燒臘廚房Line 點餐系統服務上線：凡8/9〜8/18日使用Line線上點便當餐點，取餐時即送荷包蛋一份。

店面活動：8/9〜8/18 凡來店消費餐點，不論內用或外帶，在龍記燒臘廚房的FB，按鑽及分享即送荷包蛋一份 (一個帳號限領一份)。

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👉龍記燒臘廚房位置及停車方式

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龍記燒臘廚房位於文興路靠近嘉豐六路二段，附近是有名的車庫鹽酥雞。

開車的朋友可以把車停在附近的停車格喔

👉龍記燒臘廚房環境介紹

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不得不說大家都是老饕，平日11點開始店內生意就很繁忙，下午1點過後選擇性就沒那麼多，可能要等到晚上囉

店內有內用的空間，乾淨明亮又有冷氣，內用吃燒臘口感可是最棒的唷！

小米之前就吃過這位老師傅製作的燒臘，可能許多愛吃燒臘的老饕們都對他有印象

滿滿的燒臘真的讓人不知如何選XD

師傅製作的燒鴨有港式風味，脆皮又多汁的口感，光看這油亮亮的外表就讓人口水直流了

這裡還有少見的脆皮燒肉，燒肉在製作上較繁瑣，所以有些燒臘店是沒有賣燒肉的喔。

跟店員點完餐後，就可以在5種配菜中選擇3樣喜愛的

因為店家生意很好，配菜賣得很快，他們補菜也很快喔，吃到的時候還有溫溫的口感呢~

今天有小米喜歡的炒高麗菜和番茄炒蛋耶。

內用或外帶都有紅茶和湯品可以享用喔

紅茶有大麥風味、微甜的口味，小朋友很喜歡喔~

湯裡有不少配料耶，有金針、排骨等等，湯頭清甜而且排骨有脆脆的軟骨。

PS. 每日湯料是隨機的。

重口味的朋友，有豆豉和菜脯可以跟白飯一起享用

👉龍記燒臘廚房菜單目錄搶先看

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餐點有脆皮燒鴨、海南雞，加上燒肉、叉燒、臘腸、玫瑰油雞、台式炸排骨等，集結港式燒臘和台式便當

👉龍記燒臘廚房用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小希、小彤和阿群來吃美味的港式燒臘

小米和小彤都很喜歡吃燒臘，當然鴨腿是必點的啦

外帶回家吃的話還會跟師傅說不用切，整支拿起來吃更爽 XD

燒鴨腿飯(140元)有三種配菜，另加荷包蛋15元，配菜一點也不馬虎，沒有炒三色豆

炒高麗菜和番茄炒蛋都是相當熱門的配菜。

大隻的燒鴨腿小彤最愛了！

先吃鴨腿側面的部位，酥脆的鴨皮一口咬下真的有爆汁的口感，肉汁特別多

加上軟嫩甜美的肉質，真的讓人回味無窮~

皮薄又酥脆，喜歡吃鴨腿飯的朋友絕對不容錯過喔！

但小米提醒燒鴨腿因為數量有限，太晚來可是吃不到的

重口味的朋友記得加上菜脯一起享用，菜脯脆脆的，鹹香不死鹹，光吃菜脯就很下飯了

豆鼓比較重口味，適合重口味的人士囉～

海南雞腿飯(140元)平日限量供應，使用獨家秘方泡製而成，搭配蔥油真的超下飯的

海南雞腿口感軟嫩多汁又可以吃得到雞肉的甜味，而且雞皮還帶點微脆的口感，雖然小米最近在減肥，但還是忍不住吃了超多白飯的

招牌飯(120元)有燒鴨、叉燒、玫瑰油雞、香腸、半顆滷蛋和配菜。

燒鴨即使是鴨胸的部位，一樣嫩而不柴

玫瑰雞腿很入味，搭配蔥油一起吃很下飯~

叉燒基本上會給瘦肉的部位，吃起來口感嚼勁比較多。

喜歡口感嫩一點的朋友，記得要跟師傅說叉燒要肥一點的部位喔

香腸是阿群的最愛喔。

脆皮燒肉飯(105元)燒肉的肥瘦比例很完美，軟嫩又有油脂甘甜，加上鹹香脆皮，是小彤的最愛

提醒大家燒肉現場吃脆皮的口感最佳，外帶的話因為紙盒悶住有水氣會影響口感，建議大家可以用烤箱回烤一下喔

炸排骨飯(95元)排骨醃漬入味，一口咬下厚實帶有嚼勁，喜愛排骨的朋友不妨可以嚐嚐喔。

蔥爆豬柳飯是每日的私房菜，私房菜每天都會有變化喔

豬柳醃製入味，軟嫩不柴，加上黑胡椒和洋蔥的甜味很下飯~

人多的話，可以加點叉燒和臘腸拼盤(150元)一起享用。

叉燒肥一點口感上更棒，一口咬下有汁的甜味真的很下飯

以上是我們的心得分享，龍記燒臘廚房由老師傅製作出脆皮又甜美的燒鴨，加上海南雞、脆皮燒肉等多種選擇，愛吃港式燒臘的朋友趕緊衝一波吧

👉龍記燒臘廚房營業時間地址

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🌟店家資訊：龍記燒臘廚房

🏠地址：新竹縣竹北市文興路一段220號

☎電話：03 555 7390

⏰營業時間：平日10:30–14:00, 16:30–19:30/週六 10:30–14:00 (週日公休)

粉絲團：龍記燒臘廚房

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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