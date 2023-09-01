為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 新開幕老師傅道地港式燒臘😍必點超人氣脆皮燒鴨腿、每日限量海南雞飯😋

新開幕老師傅道地港式燒臘😍必點超人氣脆皮燒鴨腿、每日限量海南雞飯😋

2023-09-01 09:00:00 踢小米 人氣：844
share
窩客好文

踢小米

發表篇數：1027篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：龍記燒臘廚房
phone03-5557-390
place新竹縣竹北市文興路一段220號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

竹北又有一家好吃的燒臘店了！

龍記燒臘廚房由一位老師傅掌廚，有道地的港式風味燒臘 

主打脆皮燒鴨、每日限量的海南雞，此外還有燒肉、叉燒、臘腸、玫瑰油雞、台式炸排骨等多種選擇，每天還有隱藏版的菜色喔！

愛吃港式燒臘的朋友，快跟著小米一起去看看吧

 

優惠活動
慶祝龍記燒臘廚房Line 點餐系統服務上線：凡8/9〜8/18日使用Line線上點便當餐點，取餐時即送荷包蛋一份。
店面活動：8/9〜8/18 凡來店消費餐點，不論內用或外帶，在龍記燒臘廚房的FB，按鑽及分享即送荷包蛋一份 (一個帳號限領一份)。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉龍記燒臘廚房位置及停車方式

*******************

龍記燒臘廚房位於文興路靠近嘉豐六路二段，附近是有名的車庫鹽酥雞。

開車的朋友可以把車停在附近的停車格喔

👉龍記燒臘廚房環境介紹

*******************

不得不說大家都是老饕，平日11點開始店內生意就很繁忙，下午1點過後選擇性就沒那麼多，可能要等到晚上囉

店內有內用的空間，乾淨明亮又有冷氣，內用吃燒臘口感可是最棒的唷！

小米之前就吃過這位老師傅製作的燒臘，可能許多愛吃燒臘的老饕們都對他有印象

滿滿的燒臘真的讓人不知如何選XD

師傅製作的燒鴨有港式風味，脆皮又多汁的口感，光看這油亮亮的外表就讓人口水直流了

這裡還有少見的脆皮燒肉，燒肉在製作上較繁瑣，所以有些燒臘店是沒有賣燒肉的喔。

跟店員點完餐後，就可以在5種配菜中選擇3樣喜愛的

因為店家生意很好，配菜賣得很快，他們補菜也很快喔，吃到的時候還有溫溫的口感呢~

今天有小米喜歡的炒高麗菜和番茄炒蛋耶。

內用或外帶都有紅茶和湯品可以享用喔

紅茶有大麥風味、微甜的口味，小朋友很喜歡喔~

湯裡有不少配料耶，有金針、排骨等等，湯頭清甜而且排骨有脆脆的軟骨。

PS. 每日湯料是隨機的。

重口味的朋友，有豆豉和菜脯可以跟白飯一起享用

 

👉龍記燒臘廚房菜單目錄搶先看

*******************

餐點有脆皮燒鴨、海南雞，加上燒肉、叉燒、臘腸、玫瑰油雞、台式炸排骨等，集結港式燒臘和台式便當 

 

👉龍記燒臘廚房用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小希、小彤和阿群來吃美味的港式燒臘

小米和小彤都很喜歡吃燒臘，當然鴨腿是必點的啦

外帶回家吃的話還會跟師傅說不用切，整支拿起來吃更爽 XD

燒鴨腿飯(140元)有三種配菜，另加荷包蛋15元，配菜一點也不馬虎，沒有炒三色豆

炒高麗菜和番茄炒蛋都是相當熱門的配菜。

大隻的燒鴨腿小彤最愛了！

先吃鴨腿側面的部位，酥脆的鴨皮一口咬下真的有爆汁的口感，肉汁特別多

加上軟嫩甜美的肉質，真的讓人回味無窮~

皮薄又酥脆，喜歡吃鴨腿飯的朋友絕對不容錯過喔！

但小米提醒燒鴨腿因為數量有限，太晚來可是吃不到的

重口味的朋友記得加上菜脯一起享用，菜脯脆脆的，鹹香不死鹹，光吃菜脯就很下飯了

豆鼓比較重口味，適合重口味的人士囉～

海南雞腿飯(140元)平日限量供應，使用獨家秘方泡製而成，搭配蔥油真的超下飯的

海南雞腿口感軟嫩多汁又可以吃得到雞肉的甜味，而且雞皮還帶點微脆的口感，雖然小米最近在減肥，但還是忍不住吃了超多白飯的

招牌飯(120元)有燒鴨、叉燒、玫瑰油雞、香腸、半顆滷蛋和配菜。

燒鴨即使是鴨胸的部位，一樣嫩而不柴

玫瑰雞腿很入味，搭配蔥油一起吃很下飯~

叉燒基本上會給瘦肉的部位，吃起來口感嚼勁比較多。

喜歡口感嫩一點的朋友，記得要跟師傅說叉燒要肥一點的部位喔

香腸是阿群的最愛喔。

脆皮燒肉飯(105元)燒肉的肥瘦比例很完美，軟嫩又有油脂甘甜，加上鹹香脆皮，是小彤的最愛 

提醒大家燒肉現場吃脆皮的口感最佳，外帶的話因為紙盒悶住有水氣會影響口感，建議大家可以用烤箱回烤一下喔

炸排骨飯(95元)排骨醃漬入味，一口咬下厚實帶有嚼勁，喜愛排骨的朋友不妨可以嚐嚐喔。

 

蔥爆豬柳飯是每日的私房菜，私房菜每天都會有變化喔

豬柳醃製入味，軟嫩不柴，加上黑胡椒和洋蔥的甜味很下飯~

人多的話，可以加點叉燒和臘腸拼盤(150元)一起享用。

叉燒肥一點口感上更棒，一口咬下有汁的甜味真的很下飯

以上是我們的心得分享，龍記燒臘廚房由老師傅製作出脆皮又甜美的燒鴨，加上海南雞、脆皮燒肉等多種選擇，愛吃港式燒臘的朋友趕緊衝一波吧

👉龍記燒臘廚房營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：龍記燒臘廚房
🏠地址：新竹縣竹北市文興路一段220號
☎電話：03 555 7390
⏰營業時間：平日10:30–14:00, 16:30–19:30/週六 10:30–14:00 (週日公休)
粉絲團：龍記燒臘廚房
➡️現金交易/無收取服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 



檢舉
share
chevron_left

竹南新開幕文青日式刨冰專賣店！熔岩芋泥冰品超
延伸閱讀

隱身光華迷宮巷弄超隱密超JAPAN 日式甜點店專門店！

 踢小米

新竹人的平民大飯店，開店就排隊到深夜去😱 炸肉雞捲必點下酒菜💕 各種讓人手滑的小菜你喜歡哪一種呢？

 踢小米

竹北無名發財車麵食只要35元起💪 必點料多美味綜合湯粄條😘

 踢小米

健身控.OL必吃健康餐盒！現點現炒美味少鹽少油的超值便當！

 踢小米
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

踢小米

發表篇數：1027篇

歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
八方魯肉飯 照片

八方魯肉飯

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
真珠台灣佳味竹北享平方店 照片

真珠台灣佳味竹北享平方店

4.25 (3人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
有飯吃 健康餐盒 照片

有飯吃 健康餐盒

4.00 (2人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
寶杏堂 照片

寶杏堂

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
東小食 照片

東小食

4.45 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up