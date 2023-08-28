最近在信義區發現了一家新開的餐酒館-In Bottle 平玖餐酒館，有別於一般餐酒館的現場式調酒，使用的是與各知名酒吧合作的瓶裝酒方式調酒，這天來用餐主理人也非常熱情的與我們介紹餐酒館的理念，每瓶酒的口味都是由主理人暗自參訪酒吧經過幾次試喝覺得很不錯之後，再與酒吧合作製作的，我覺得有點像品牌選品店的概念差別在於這邊有酒廠能將各酒吧的調酒製成瓶裝酒生產，在家也能飲用與在酒吧相同口感的調酒，算是很不錯的選擇，宅在家也能喝一杯調酒。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

In Bottle 平玖餐酒館 位於基隆路一段上，搭捷運的話從捷運101/世貿站一號出口走過來大約五分鐘的距離交通位置上蠻便利的，餐酒館的店面門口看起來比較不像餐廳走到這邊有點容易錯過，店面外觀看起來比較像高級的保養品還是香水店的感覺，但其實隱藏在後面的是高質感的酒吧!

外面這個活動櫃子上的牌子都是有與平玖合作的酒吧，抽屜打開之後有時候會有小驚喜就是品牌酒吧的瓶裝酒。每家瓶裝酒的酒標與瓶子及容量都不太一樣，而是依各酒吧的設計製作，用餐之餘也可以到這面牆挑選看看有沒有自己喜歡的酒品。

店門口走進來之後被這個吧檯的後牆所吸引，上面呈現的是店內販售的瓶裝酒酒品，燈打上去真的非常的華麗很適合打卡拍照，店內環境也非常寬敞舒適，座位數也很多。

店內有一面牆設計為像圖書館的形式，有點像小型的星空圖書館，也是主理人想要將餐酒館打造為酒吧圖書館的設計之一。櫃上擺滿了合作酒吧酒品、調酒師、店面的照片，都蠻有故事性的，讓您身歷其店。

店內看起來很簡潔又帶有知性感，放的音樂也是輕音樂不吵雜，平日下班也可以來這邊小酌一邊看書也蠻不錯的^"^。

店內也有投影設備，加上空間也算蠻大的，我覺得這邊用來包場做商業活動也是蠻適合的。



吧檯前也有單人座位，可以坐在吧檯「學習」製作調酒也是不錯的選擇，一個人也可以來喔!除了吧檯前也有多人座位的選擇。



因為才剛開幕沒多久所以他們的正式菜單還沒有完成，目前的菜單比較簡易，酒單的品項以酒吧排列，方便選擇想要嘗試的酒吧酒款，但如果選不出來的話也可以問店員，他們也會有所推薦，茶味、果香、花香、偏酸、偏甜，都可以依據你的喜好請店員推薦，這次我選了茶香、偏酸，店員推薦了BAR 小谷的伯爵側車，因為是做成瓶裝酒所以也有標示酒精濃度:14度。本來想要十八禁的蘋果竟然缺貨!下次可以再來試試看。朋友則形容了他想要茶香、不甜，店員則推薦了BAR Weekend 的榅柏包種茶，酒精濃度:21.1度。

除了調酒之外，當然也要有餐點，店員有介紹他們的餐點理念為找尋適合調酒品牌的在地食材來搭配他們的調酒，第一頁為主食的部分，其實義大利麵價格從240元起在信義區這地段來說價位可以說不貴!我們最後點了一個鹹蛋黃蝦仁義大利麵及松花皮蛋肉醬義大利麵、還有一個炸物拼盤。

菜單就沒有細拍了，菜單的餐點品項蠻多的可以到他們的社群平台查看。

雖然說是瓶裝酒，但來餐酒館該有的儀式感也不能少，首先從冰杯開始。

將冰的瓶裝調酒倒入調酒罐裡，SHAKE一下!



裝杯，最後將柑橘片燒一下，有香味喔! 放入調酒中完成。很方便耶!在家也能自己做，但懶得動手還是來酒吧好好享受氛圍就好。主理人有說希望帶給消費者是在同樣的酒吧的口感所以服務人員也是有接受原品牌酒吧的訓練。

BAR 小谷的伯爵側車 400元/杯-查了一下BAR 小谷是一家位於中山北路條通內的低調日式酒吧，老闆是日本人也是調酒師，這杯使用了白蘭地/伯爵茶/葡萄柚/橙酒/檸檬，有淡淡的伯爵茶香，酸度也很剛好，喝起來很順口，酒感中等。這邊使用的杯子好像都是比較薄杯型的，很純飲的感覺。

調酒上有炙燒過的柑橘片，也帶出焦香的柑橘味，還蠻不錯的氣味。

BAR Weekend 榅柏包種茶 400元/杯-BAR Weekend酒吧位於大安區是以茶酒著名，點的這杯為 榅柏 / 包種茶 / 萊姆汁 /琴酒，店員一直說榅桲....真的不知道是甚麼，其實榅桲是一種水果，味道是酸甜的樣子，店員介紹說這瓶的包種茶是用很貴的茶葉下去製作的成本很高，這杯喝起來茶味確實明顯，茶香也更加濃郁，微酸，酒感偏重，酸中回甘。

我們點的這兩杯口感我覺得都還蠻不錯的，搭配義大利麵也不會搶味，算是很平衡。拍照的光感也很美耶!



第三杯這杯是我追酒加點的!第一杯14度左右一杯真的還好而已，看了看來杯酒精度最濃的好了!這杯WASHU和酒-花生醬威士忌，可能這杯就是威士忌基底要很純粹所以使用了老冰冰杯之後直接加冰塊冰飲。每杯酒上都有夾一張屬於該酒吧的LOGO，店員說那個糯米紙可以吃掉，但我是不會吃的XD

WASHU和酒-花生醬威士忌 400元/杯-花生醬/威士忌，這杯真的有被驚艷到，先聞它的味道真的就是花生醬的味道非常濃厚，喝一小口之後在口中的味道就是花生醬的花生味很香濃但是口感鹹鹹的，後味衝上來的是威士忌的辣感又很清澈的感覺，是一杯層次非常豐富的酒品。

食物當然要與調酒一起享用，我覺得食物的份量很足夠，炸物拼盤送上來的時候覺得有點大盤。

松花皮蛋肉醬義大利麵 320元-這道內有松花皮蛋、豬絞肉及自製的蛋黃醬，那個蛋黃醬擠在上面還蠻可愛的拌勻開來吃，口味算是台式與義式的結合，可以吃到皮蛋"端端QQ"的口感，台式滷肉醬鹹香醬油味道裡面的豬絞肉在滷肉醬裡也算大塊的，青蔥點綴帶有清香味，義大利麵很Q彈，搭配花生醬威士忌調酒也很搭。

鹹蛋黃蝦仁義大利麵 280元-這道我很喜歡，雖然是用鹹蛋黃但是南洋風味超濃厚的，義大利麵寬麵拌鹹蛋黃醬醬汁很濃厚，吃起來是酸酸的清爽又開胃，有加了檸檬葉有檸檬味道的清香，吃多了也不會膩。

麵中的蝦仁份量也很多，蝦子吃起來也很新鮮，爽脆有彈性。



你看看那個鹹蛋黃醬很誘人，檸檬葉清香又清爽。

炸物拼盤 480元-炸物拼盤一送出來的時候，驚呼好大一盤喔!份量很多耶。裡面有櫛瓜、鱈魚條、辣味雞球、薯條、杏鮑菇佐辣味美乃滋。

炸物的裹粉是薄薄的吃起來不會厚重，反而很酥脆，炸物冷掉也不會軟爛，那個炸櫛瓜很特別是切成條狀的，很像在吃酥脆的餅乾一樣，香酥可口，炸物整體吃起來也不會太油膩。

總結這次用餐整體感受蠻好的，調酒很特別雖然是以瓶裝酒的方式，但是實體呈現的又是酒吧中會喝到的調酒，用餐環境也很不錯不吵雜知性又華麗，想喝其他酒吧的調酒也不用跑很多地方，店內喝完後有喜歡的也可以買一瓶帶回家喝。餐點的品項也很多，個人蠻推薦的，可以趁現在新開店還蠻好預約的時候去嚐鮮看看。

看影片------->

In Bottle 平玖餐酒館

電話:02 2345 6886

地址：110台北市信義區基隆路一段420號1樓

營業時間:周一至周日18:00-01:00