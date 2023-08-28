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花蓮宵夜美食推薦【路邊烤肉wildbbq 奇萊】花蓮串燒推薦花蓮平價串燒花蓮居酒屋推薦 豆皮也太無敵好吃了吧!♥食尚期貨小咪推薦花蓮市區好吃宵夜

2023-08-28 13:41:30 康和期貨李貞儀 人氣：119
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窩客好文

康和期貨李貞儀

發表篇數：173篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：路邊烤肉wildbbq 奇萊
place花蓮縣花蓮市民國路151-1號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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花蓮宵夜推薦 花蓮串燒推薦【路邊烤肉wildbbq 奇萊】花蓮平價串燒 豆皮也太無敵好吃了吧!

花蓮宵夜推薦 花蓮串燒推薦【路邊烤肉wildbbq 奇萊】

挖屋~~ 上周回花蓮跟朋友運動打羽球~結束之後當然要來宵夜一下囉!!!!

於是朋友帶我來路邊烤肉!!!!!!!!!!

真的很不錯耶~~~價格上來說 非常親民!!!! 

上菜的速度也是頗快~~ 

也還有 飯食 麵食 湯品 當然也有大家最愛的 酒水!!!!!

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要跟大家特別說一下 我最愛他們家的 豆皮!!!!!!!!!!!!

好吃到我點第二輪~~~  我覺得是路邊烤肉必吃串物!!!!!

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我下次來 還要再吃豆皮 還有蔥肉串 及 蛤仔湯~~

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哀~~~我個人超愛喝!!!!

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謝謝我的好友帶我來吃這家店!!!

花蓮好吃宵夜~又多的一家!!!!

非常棒 非常好  小咪推薦!!!!!!!!

 

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店家資訊: 

路邊烤肉wildbbq 奇萊

地址： 970花蓮縣花蓮市民國路151-1號

電話： 0910 022 722

營業時間: 1700-0000

IG : https://www.instagram.com/wildbbq_cilai/

FB : https://www.facebook.com/wildbbqcilai/?locale=zh_TW
 

 

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分機電話:2717-1339轉603

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