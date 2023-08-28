花蓮宵夜推薦 花蓮串燒推薦【路邊烤肉wildbbq 奇萊】花蓮平價串燒 豆皮也太無敵好吃了吧!

挖屋~~ 上周回花蓮跟朋友運動打羽球~結束之後當然要來宵夜一下囉!!!!

於是朋友帶我來路邊烤肉!!!!!!!!!!

真的很不錯耶~~~價格上來說 非常親民!!!!

上菜的速度也是頗快~~

也還有 飯食 麵食 湯品 當然也有大家最愛的 酒水!!!!!

要跟大家特別說一下 我最愛他們家的 豆皮!!!!!!!!!!!!

好吃到我點第二輪~~~ 我覺得是路邊烤肉必吃串物!!!!!

我下次來 還要再吃豆皮 還有蔥肉串 及 蛤仔湯~~

哀~~~我個人超愛喝!!!!

謝謝我的好友帶我來吃這家店!!!

花蓮好吃宵夜~又多的一家!!!!

非常棒 非常好 小咪推薦!!!!!!!!

店家資訊:

路邊烤肉wildbbq 奇萊

地址： 970花蓮縣花蓮市民國路151-1號

電話： 0910 022 722

營業時間: 1700-0000

IG : https://www.instagram.com/wildbbq_cilai/

FB : https://www.facebook.com/wildbbqcilai/?locale=zh_TW



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