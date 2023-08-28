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> 圖文創作 > 中壢美食/中原大學早午餐【豪秋吐司HowChou】桃園好吃手作漢堡排吐司專賣店/中壢早餐下午茶/野獸三明治內餡超豐富(MENU+停車資訊)

中壢美食/中原大學早午餐【豪秋吐司HowChou】桃園好吃手作漢堡排吐司專賣店/中壢早餐下午茶/野獸三明治內餡超豐富(MENU+停車資訊)

2023-08-28 13:42:29 小紫吃喝玩樂~ 人氣：111
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：409篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：豪秋吐司
phone03-4668-798
place桃園市中壢區大仁五街30號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家很多朋友推薦桃園中壢/中原大學早午餐豪秋吐司HowChou】自製手作5盎司牛、豬漢堡肉吐司~肉厚又香(全天供餐)除了吃早餐/早午餐更是附近大學生下午茶聚會好所在。想品嚐外酥內軟山型鮮奶吐司多層次豐富內餡味蕾(~)野獸三明治系列內餡選擇多元很夠味。

中壢豪秋吐司-首圖.jpg

豪秋手作漢堡肉煎與炸(兩種)不同口感之選擇! 我們都有點~都好吃

餐食合照-中壢豪秋吐司.jpg

豪秋吐司HowChou

電話:03-466-8798

營業時間:9:00~16:00(每月公休日不同/可粉專查看)

地址: 桃園市中壢區大仁五街30號(中原大學旁/中原夜市商圈)

粉絲頁: 豪秋吐司HowChou

店外觀-中壢豪秋吐司.jpg

住附近沒空到店用餐UberEats外送點起來

預約內用或外帶若趕時間可提前(線上點餐)再到店自取或內用免等待。

多元支付！除了付現金也可LINE Pay/街口支付/悠遊付

多元支付、Uber外送-中壢豪秋吐司.jpg

愈來愈多餐廳附設『行動電源租借共享』手機快沒電、豪秋也有行動電源可租!

行動電源租借-中壢豪秋吐司.jpg

店內環境帶點美式貨櫃工業風、桌與桌之間(間距大)

用餐環境-中壢豪秋吐司 (4).jpg

店址前身是(倉庫披蕯店)老闆與『豪秋吐司』一模模一樣樣(相同/同一人)

當年2015決定轉型(改了店名)餐食內容也大風吹(完全更新)是許多畢業多年(中原大學)學生念念不忘披薩店

此張當年的倉庫披薩海報有著許多當時大學生內用餐食之歡樂回憶!

原本開『倉庫披薩』-中壢豪秋吐司.jpg

MENU自取-中壢豪秋吐司.jpg

如果您『外食』不喜歡候位、也不愛等餐等太久！可先預約內用外帶有大量訂單需求可直接掃『QR碼』加入豪秋官方LINE點餐系統』點餐很方便!

好康報報:首次加入LINE@會員~送您乙杯註冊禮中杯絕醒奶茶金萱奶茶(擇1)

線上點餐可集點-中壢豪秋吐司 (2).JPG

消費還可集點(換)豪秋美食~每消費60元累積1點，集滿10點起~可兌換(下圖)餐食

線上點餐可集點-中壢豪秋吐司 (1).JPG

內用除了『線上點餐』也可看『紙本菜單』點餐

完整豪秋紙本菜單~小紫放文末分享

初訪~只想快點兒吃早餐、不想花太多時間研究(線上點餐方式)所以我們是看完menu直接到櫃檯點餐

『線上點餐』步驟如下圖  

若你線上點餐後結帳直接使用線上付款=(等於)不用去櫃檯結帳、只要坐位子上等服務生送餐即可

線上點餐、多元支付-中壢豪秋吐司.JPG

中壢豪秋吐司櫃檯.jpg

(下圖)豪秋特約~有啥優惠？我忘了問 

特約-中壢豪秋吐司.JPG

平日早上11點前

老闆特餐只要69元  (超適合附近學生族群)吃早餐享便宜

省錢老闆特餐-中壢豪秋吐司.JPG

小紫吃過不少現煎漢堡排火烤漢堡排餐飲店!

『炸的』漢堡肉排~倒是沒吃過

聽朋友說: 口感外酥內嫩、喜愛帶著酥脆麵衣香氣+揪C漢堡肉口感者(必點)

炸漢堡三明治相片-中壢豪秋吐司.jpg

炸漢堡排吐司 固定使用『豬肉漢堡排』製作，醬料3選1

(漢堡肉排)有單層雙層兩種選擇

還可加價升級A或B套餐

豪秋吐司菜單1.JPG

 

單層炸漢堡排吐司  $90元 (香料蜂蜜醬)

+26元升級B套餐(炸薯餅+中杯紅茶) 紅茶可補差額換點其它飲品or濃湯

炸漢堡排吐司 實品與豪秋店內DM相片相符、沒有炸(詐)騙行為、果真~真材實料  

炸漢堡排吐司-香料蜂蜜-中壢豪秋吐司 (1).jpg

內用不收服務費

餐具與醬料集中放在(餐具區) 需自取! 

餐具區-中壢豪秋吐司 (2).jpg

現炸5盎司漢堡肉排(很厚)

趁熱吃外層麵衣卡滋卡滋超酥香、漢堡肉內部濕潤吃的到肉汁

炸漢堡排吐司-香料蜂蜜-中壢豪秋吐司 (2).jpg

朋友說:拿刀叉吃太優雅! 不是他們男生享食作風

看到(餐具區)有放外食吃手扒雞會用的(塑膠手套)直誇店家很貼心；戴著手套~豪邁的拿在手上(大口咬食)不沾手又方便!

餐具區-中壢豪秋吐司 (1).jpg

選~香料蜂蜜醬

好奇翻開吐司看看內部~發現店家在兩片山型鮮奶吐司內(分別塗抹)不同口味抺醬、大口咬食時可以吃到拌著脆脆洋蔥丁乳白色塔塔醬』及特調香料蜂蜜醬』酸酸甜甜順口醬料香 

炸漢堡肉排』搭外酥內軟綿現烤山型鮮奶吐司口感比一般吐司好吃很多

炸漢堡排吐司-香料蜂蜜-中壢豪秋吐司.jpg

飲品分成(特大/大杯/中杯)3種尺寸；內用若喝的完~點特大最划算!

飲料尺寸-中壢豪秋吐司.jpg

我們點的山型鮮奶吐司漢堡排早餐都有加價升級(更換)別的飲料喝

朋友換去冰(大杯)鴛鴦咖啡 （原價47元-16元套餐(中杯紅茶價)=另補31元差額

去冰微甜咖啡奶茶~冰冰涼很順口、不苦不甜膩

加價升級飲品-中壢豪秋吐司.jpg

內用不收服務費

萬一您不小心打翻飲料(別慌張也別拍謝)主動告知櫃檯並(付)100元清潔費會有專人做清理

打翻飲料清潔費-中壢豪秋吐司.JPG

升級B套餐會有一大片現炸薯餅

薯餅吃起來不會有油膩感

(這次朋友沾佐蕃茄醬單吃)

他說:下次再訪想請店家製餐時直接將薯餅包入『炸漢堡排吐司內』來個像吃肯德基漢堡內餡包薯餅增加口感『肉排+薯餅』吃法

升級B餐薯餅-中壢豪秋吐司.jpg

現煎『漢堡肉吐司系列』口味選項比較多

除了可加價升級A、B套餐內餡也可加價升級歐姆蛋/太陽蛋/花生醬/薯泥/+一層豬漢堡肉或+一層牛漢堡肉(變成雙層牛豬堡or雙層牛肉堡)

我原本想點『蒜片蘑菇牛漢堡肉吐司

可惜今天有數款網友推薦(人氣主食)剛好未補貨，牛漢堡肉已賣完尚未製作新的只好先pass等下次有路過再來點嚐鮮!!

豪秋吐司菜單2.JPG

我很喜歡鹹口味吐司裡頭+甜甜花生醬

點了花生醬培根漢堡肉吐司 $105元

+47元升級A套餐(炸薯條+中杯紅茶) 飲料我加價更換冰淇淋雪藏紅茶

花生醬培根漢堡肉吐司-中壢豪秋吐司 (2).jpg

A套餐炸薯條好特別(深色脆薯口感淺色則是麥當當薯條口感

蕃茄醬放在自助醬料區(自取擠一些在盤子後)記得馬上物歸原位~醬子其它客人才能取用

花生醬培根漢堡肉吐司-中壢豪秋吐司.jpg

花生醬培根漢堡肉吐司

(花生醬塗很多)培根上方還有放起司片、遇熱已與漢堡肉融為一體，有花生醬香又有起司香與培根香很合我的胃與味 

花生醬培根漢堡肉吐司-中壢豪秋吐司 (1).jpg

豪秋的『牛、豬漢堡肉』有對外販售

冷凍生漢堡肉~每份5片

(下圖)有宅自煎的加熱方式教學(免退冰)直接從冷凍拿到平底鍋(按照教學步驟煎製)即可。若您有買『牛漢堡肉』不想吃全熟的話，翻到第二面時煎3分鐘即可起鍋

『冷凍漢堡肉』有~冷凍宅配服務! 運費需自付

冷凍漢堡肉-中壢豪秋吐司 (4).JPG

店內有一大幅炸漢堡肉排相片(介紹著豪秋自製漢堡肉作法)僅選用新鮮絞肉+鹽巴、黑胡椒調味(無其它化學辛香料成份)是生酮飲食、露營早餐食材新選擇!

漢堡肉作法-豪秋吐司.jpg

後來朋友買了5片(冷凍豬漢堡肉)210元、打算自己DIY漢堡早餐吃！

冷凍豬漢堡肉-中壢豪秋吐司.jpg

看網友打卡推薦(冰淇淋系列飲品)有特色 

我後來(套餐飲料)加價換冰淇淋雪藏紅茶 (原價50元) -16元(中杯紅茶價)=補34元差額

豪秋吐司菜單7.JPG

紅茶+香草冰淇淋(冰淇淋雪藏紅茶)有兩種喝法

冰淇淋雪藏紅茶-中壢豪秋吐司 (2).jpg

您可以先不攪拌沿著杯緣喝(第一口先品飲~香草冰淇淋奶泡香~接著會喝到雪藏紅茶香)然後再用攪拌匙將兩者mix拌融就是一杯帶著香草味奶香紅茶(香草奶茶)茶韻

冰淇淋雪藏紅茶-中壢豪秋吐司 (1).jpg

豪華版現烤吐司(非~野獸三明治莫屬) 份量大、適合食量大or喜歡澎湃內餡饕客

單點~讓嘴巴嚼一會兒  $173元 (會辣~)

豪秋吐司菜單6.JPG

內餡有:豬漢堡肉+培根+太陽蛋+豬漢堡肉(厚厚~雙層漢堡排)

讓嘴巴嚼一會兒-野獸三明治．中壢豪秋吐司 (2).jpg

現烤厚切山型鮮奶吐司(外酥內軟) 戴著手套吃三明治真的比拿刀叉切來的方便!

讓嘴巴嚼一會兒-野獸三明治．中壢豪秋吐司 (1).jpg

內餡塗抹厚厚特調黃色白木辣醬包夾生菜絲~半熟太陽蛋蛋香+醬香...入口酸酸辣辣(有類似蜂蜜芥末醬+酸黃瓜+辣椒mix)多層次醬香

滋味相當迷人

讓嘴巴嚼一會兒-野獸三明治．中壢豪秋吐司.jpg

我將野獸三明治吐司切成4等份

手裡拿1塊自拍~(真的好厚) 需張大大口(咬食) 超有嚼感、也超夠味!!

好厚的漢堡肉-中壢豪秋吐司.jpg

桌與桌之(間距)大又寛敞

用餐環境-中壢豪秋吐司 (2).jpg

同學們(小組聚餐)有長桌可先預約訂位!

用餐環境-中壢豪秋吐司 (3).jpg

架上有許多值得閱讀好書可看、也有多本九把刀小說創作(如:等一個人咖啡)看完記得物歸原位喔!

書與玩具-中壢豪秋吐司.JPG

豪秋吐司完整MENU

2023-8/16拍攝  避免日後菜單內容或單價更新(僅供參考)請依您用餐當日現場菜單為準

豪秋吐司菜單2.JPG

豪秋吐司菜單3.JPG

豪秋吐司菜單4.JPG

豪秋吐司菜單5.JPG

豪秋吐司菜單6.JPG

豪秋吐司菜單7.JPG

豪秋吐司菜單8.JPG

(豪秋最新菜單)可掃下圖QR碼加『豪秋吐司官方LINE好友』進入『點餐系統』查看

線上點餐-中壢豪秋吐司.JPG

我們一早騎車來附近買東西

面對(中原大學)校門口馬路兩旁均有機車停車格可停、開車的話中原大學有附設收費『地下停車場』

中原大學校門口.jpg

中原大學停車場/停車費用1小時40元(若滿停)附近還有『中原國小-地下停車場』可停

中原大學地下停車場40元1小時入口.jpg

豪秋吐司店址位在(中原大學大門口與中原夜市商圈)中間(大仁五街)巷內馬路均劃紅線(無法停車)so需停好車再步行來豪秋用餐

全天供餐(中午不休息) 早餐、早午餐、午餐、下午茶想吃就來唄!!

店址位在巷子內-中壢豪秋吐司.jpg

用餐環境-中壢豪秋吐司.jpg

超厚5盎司『炸漢堡排』與現煎5盎司『漢堡肉』搭~店家特調醬料與不同配料及表層烤酥酥、內部鬆軟細緻帶著奶香(山型鮮奶吐司)口感! 吃完齒頰留香，會有想再找時間來品嚐『沒點吃過的其它口味』吐司風味。

中壢豪秋吐司-首圖.jpg

對了~小紫看店粉專po文

原來老闆還會不定時的開著『黃芥末chomp行動餐車』出征~

目前2023-8月份會出沒『桃園大園區』預計8/28、8/29、9/5會出攤；行動餐車~行程不固定詳細『出沒地點與時間』可(點我)進店家粉專查看!!

這是賣『炸漢堡排三明治』行動餐車、只賣吐司系列~沒有賣漢堡喔!

黃芥末Chomp漢堡餐車.png

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