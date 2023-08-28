這家很多朋友推薦桃園中壢/中原大學早午餐【豪秋吐司HowChou】自製手作5盎司牛、豬漢堡肉吐司~肉厚又香(全天供餐)除了吃早餐/早午餐更是附近大學生下午茶聚會好所在。想品嚐外酥內軟山型鮮奶吐司多層次豐富內餡味蕾(推~)野獸三明治系列內餡選擇多元很夠味。

豪秋手作漢堡肉有煎與炸(兩種)不同口感之選擇! 我們都有點~都好吃

豪秋吐司HowChou

電話:03-466-8798

營業時間:9:00~16:00(每月公休日不同/可粉專查看)

地址: 桃園市中壢區大仁五街30號(中原大學旁/中原夜市商圈)

粉絲頁: 豪秋吐司HowChou

住附近沒空到店用餐UberEats外送點起來

預約內用或外帶若趕時間可提前(線上點餐)再到店自取或內用免等待。

多元支付！除了付現金也可LINE Pay/街口支付/悠遊付

愈來愈多餐廳附設『行動電源租借共享』手機快沒電、豪秋也有行動電源可租!

店內環境帶點美式貨櫃工業風、桌與桌之間(間距大)

此店址前身是( 倉庫披蕯店 )老闆與『豪秋吐司』一模模一樣樣(相同/同一人)

當年2015決定轉型(改了店名)餐食內容也大風吹(完全更新)是許多畢業多年(中原大學)學生念念不忘披薩店

此張當年的倉庫披薩海報有著許多當時大學生內用餐食之歡樂回憶!

如果您『外食』不喜歡候位、也不愛等餐等太久！可先預約內用、外帶或有大量訂單需求，可直接掃『QR碼』加入豪秋官方LINE『點餐系統』點餐很方便!

好康報報:首次加入LINE@會員~送您乙杯註冊禮 中杯絕醒奶茶或金萱奶茶(擇1)

消費還可集點(換)豪秋美食~每消費60元累積1點，集滿10點起~可兌換(下圖)餐食

內用除了『線上點餐』也可看『紙本菜單』點餐

完整豪秋紙本菜單~小紫放文末分享

初訪~只想快點兒吃早餐、不想花太多時間研究(線上點餐方式)所以我們是看完menu直接到櫃檯點餐

『線上點餐』步驟如下圖

若你線上點餐後結帳直接使用線上付款=(等於)不用去櫃檯結帳、只要坐位子上等服務生送餐即可

(下圖)豪秋特約~有啥優惠？我忘了問

平日早上11點前

老闆特餐只要69元 (超適合附近學生族群)吃早餐享便宜

小紫吃過不少現煎漢堡排、 火烤漢堡排 餐飲店!

『炸的』漢堡肉排~倒是沒吃過

聽朋友說: 口感外酥內嫩、喜愛帶著酥脆麵衣香氣+揪C漢堡肉口感者(必點)

炸漢堡排吐司 固定使用『豬肉漢堡排』製作，醬料3選1

(漢堡肉排)有單層與雙層兩種選擇

還可加價升級『A或B套餐』

單層炸漢堡排吐司 $90元 (香料蜂蜜醬)

+26元升級B套餐(炸薯餅+中杯紅茶) 紅茶可補差額換點其它飲品or濃湯

這炸漢堡排吐司 實品與豪秋店內DM相片相符、沒有炸(詐)騙行為、果真~真材實料

內用不收服務費

餐具與醬料集中放在(餐具區) 需自取!

現炸5盎司漢堡肉排(很厚)

趁熱吃外層麵衣卡滋卡滋超酥香、漢堡肉內部濕潤吃的到肉汁

朋友說:拿刀叉吃太優雅! 不是他們男生享食作風

看到(餐具區)有放外食吃手扒雞會用的(塑膠手套)直誇店家很貼心；戴著手套~豪邁的拿在手上(大口咬食)不沾手又方便!

選~香料蜂蜜醬

好奇翻開吐司看看內部~發現店家在兩片山型鮮奶吐司內(分別塗抹)不同口味抺醬、大口咬食時可以吃到拌著脆脆洋蔥丁乳白色『塔塔醬』及特調『香料蜂蜜醬』酸酸甜甜順口醬料香

『炸漢堡肉排』搭外酥內軟綿現烤山型鮮奶吐司口感比一般吐司好吃很多

飲品分成(特大/大杯/中杯)3種尺寸；內用若喝的完~點特大杯最划算!

我們點的山型鮮奶吐司漢堡排早餐都有加價升級(更換)別的飲料喝

朋友換去冰(大杯)鴛鴦咖啡 （ 原價47元 ) -16元套餐(中杯紅茶價)=另補31元差額

去冰微甜咖啡奶茶~冰冰涼很順口、不苦不甜膩

內用不收服務費

萬一您不小心打翻飲料(別慌張也別拍謝)主動告知櫃檯並(付)100元清潔費會有專人做清理

升級B套餐會有一大片現炸薯餅

薯餅吃起來不會有油膩感

(這次朋友沾佐蕃茄醬單吃)

他說:下次再訪想請店家製餐時直接將薯餅包入『炸漢堡排吐司內』來個像吃肯德基漢堡內餡包薯餅增加口感『肉排+薯餅』吃法

現煎『漢堡肉吐司系列』口味選項比較多

除了可加價升級『A、B套餐』內餡也可加價升級歐姆蛋/太陽蛋/花生醬/薯泥/+一層豬漢堡肉或+一層牛漢堡肉(變成雙層牛豬堡or雙層牛肉堡)

我原本想點『 蒜片蘑菇牛漢堡肉吐司 』

可惜今天有數款網友推薦(人氣主食)剛好未補貨，牛漢堡肉已賣完尚未製作新的只好先pass等下次有路過再來點嚐鮮!!

我很喜歡鹹口味吐司裡頭+甜甜花生醬

點了花生醬培根漢堡肉吐司 $105元

+47元升級A套餐(炸薯條+中杯紅茶) 飲料我加價更換冰淇淋雪藏紅茶

A套餐的炸薯條好特別(深色是脆薯口感、淺色則是麥當當薯條口感)

蕃茄醬放在自助醬料區(自取擠一些在盤子後)記得馬上物歸原位~醬子其它客人才能取用

花生醬培根漢堡肉吐司

(花生醬塗很多)培根上方還有放起司片、遇熱已與漢堡肉融為一體，有花生醬香又有起司香與培根香很合我的胃與味

豪秋的『牛、豬漢堡肉』有對外販售

冷凍生漢堡肉~每份5片

(下圖)有宅自煎的加熱方式教學(免退冰)直接從冷凍拿到平底鍋(按照教學步驟煎製)即可。若您有買『牛漢堡肉』不想吃全熟的話，翻到第二面時煎3分鐘即可起鍋

『冷凍漢堡肉』有~冷凍宅配服務! 運費需自付

店內有一大幅炸漢堡肉排相片(介紹著豪秋自製漢堡肉作法)僅選用新鮮絞肉+鹽巴、黑胡椒調味( 無其它化學辛香料成份)是生酮飲食、露營早餐食材新選擇!

後來朋友買了5片(冷凍豬漢堡肉)210元、打算自己DIY漢堡早餐吃！

看網友打卡推薦(冰淇淋系列飲品)有特色

我後來(套餐飲料)加價換冰淇淋雪藏紅茶 ( 原價50元 ) -16元(中杯紅茶價)=補34元差額

紅茶+香草冰淇淋(冰淇淋雪藏紅茶)有兩種喝法

您可以先不攪拌沿著杯緣喝(第一口先品飲~香草冰淇淋奶泡香~接著會喝到雪藏紅茶香)然後再用攪拌匙將兩者mix拌融就是一杯帶著香草味奶香紅茶(香草奶茶)茶韻

豪華版現烤吐司(非~野獸三明治莫屬) 份量大、適合食量大or喜歡澎湃內餡饕客

單點~讓嘴巴嚼一會兒 $173元 (會辣~)

內餡有:豬漢堡肉+培根+太陽蛋+豬漢堡肉(厚厚~雙層漢堡排)

現烤厚切山型鮮奶吐司(外酥內軟) 戴著手套吃三明治真的比拿刀叉切來的方便!

內餡塗抹厚厚特調黃色白木辣醬包夾生菜絲~半熟太陽蛋蛋香+醬香...入口酸酸辣辣(有類似蜂蜜芥末醬+酸黃瓜+辣椒mix)多層次醬香

滋味相當迷人

我將野獸三明治吐司切成4等份

手裡拿1塊自拍~(真的好厚) 需張大大口(咬食) 超有嚼感、也超夠味!!

桌與桌之(間距)大又寛敞

同學們(小組聚餐)有長桌可先預約訂位!

架上有許多值得閱讀好書可看、也有多本九把刀小說創作(如:等一個人咖啡)看完記得物歸原位喔!

豪秋吐司完整MENU

2023-8/16拍攝 避免日後菜單內容或單價更新(僅供參考)請依您用餐當日現場菜單為準

(豪秋最新菜單)可掃下圖QR碼加『豪秋吐司官方LINE好友』進入『點餐系統』查看

我們一早騎車來附近買東西

面對(中原大學)校門口馬路兩旁均有機車停車格可停、開車的話中原大學有附設收費『地下停車場』

中原大學停車場/停車費用1小時40元(若滿停)附近還有『中原國小-地下停車場』可停

豪秋吐司店址位在(中原大學大門口與中原夜市商圈)中間(大仁五街)巷內馬路均劃紅線(無法停車)so需停好車再步行來豪秋用餐

全天供餐(中午不休息) 早餐、早午餐、午餐、下午茶想吃就來唄!!

超厚5盎司『炸漢堡排』與現煎5盎司『漢堡肉』搭~店家特調醬料與不同配料及表層烤酥酥、內部鬆軟細緻帶著奶香(山型鮮奶吐司)口感! 吃完齒頰留香，會有想再找時間來品嚐『沒點吃過的其它口味』吐司風味。

對了~小紫看店粉專po文

原來老闆還會不定時的開著『 黃芥末chomp行動餐車 』出征~

目前2023-8月份會出沒『桃園大園區』預計8/28、8/29、9/5會出攤；行動餐車~行程不固定詳細『出沒地點與時間』可( 點我 )進店家粉專查看!!

這是賣『炸漢堡排三明治』行動餐車、只賣吐司系列~ 沒有賣漢堡喔!

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每個人對漢堡肉排早午餐口味喜好、味覺不盡相同。8/16食記心得僅供參考 ， 營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記嗎？~加入 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 幫我按個讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食和景點go